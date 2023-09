Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 11/9/2022: Dương Mịch mở công ty giải trí, Lý Dịch Phong từng bị cảnh sát bắt giữ vào tháng 5?

5. Dương Mịch có ý định rời Gia Hành, cô muốn mở một công ty hoàn toàn do mình sở hữu.

6. Triệu Kim Mạch vẫn luôn ở trong danh sách được đề cử cho vị trí Nữ thần Kim Ưng. Nhưng do cùng thời điểm còn có Dương Tử, Đàm Tùng Vận và Cổ Lực Na Trát đều là những nghệ sĩ có lưu lượng và danh tiếng. Triệu Kim Mạch so với họ thì trẻ tuổi hơn, tài nguyên và danh tiếng cũng ít hơn nên so ra thì cũng ít bị người để ý.

7. Giữa Bạch Kính Đình và Dương Siêu Việt chỉ là quan hệ đồng nghiệp, những chuyện khác chưa bao giờ nghĩ tới.

8. Có nhà sản xuất bên đại lục muốn mời Hoắc Kiến Hoa trở lại đóng phim, nhưng anh không muốn nên toàn khéo léo từ chối.

9. Lý Dịch Phong đã bị bắt quả tang dính vào đường dây "mua bán gái mại dâm" từ tháng 5. Cụ thể, vào ngày 18/5, một blogger đăng bài với nội dung sao nam ba chữ "chơi gái" bị cảnh sát bắt giữ. Ngoài ra người này còn tiết lộ sự kiện nhãn hàng vào hôm đó của sao nam cũng đã bị huỷ bỏ. Trùng hợp là ngày 17/5 trước đó, phòng làm việc của Lý Dịch Phong thông báo sự kiện nhãn hàng đã bị huỷ bỏ.

10. Cúc Tịnh Y thường xuyên đọc truyện tranh để nghiên cứu tạo hình của các nhân vật, rồi cân nhắc xem mình có áp dụng trong trang điểm được không.

11. Bộ phim “Trêu nhầm”, nữ chính đã xác định Bạch Lộc, nam chính đang liên hệ với Tằng Tuấn Hy. Tuy nhiên vai diễn nam chính vẫn còn rất nhiều tiểu sinh đang đàm phán, cạnh tranh rất kịch liệt.

12. Trong đoàn đội của Vương Hạc Đệ có một số nhân viên trước đây từng làm việc cho Ngô Diệc Phàm nhưng việc này không ảnh hưởng nhiều đến anh ấy.

13. Mối quan hệ giữa Dương Tử và Lưu Học Nghĩa không bị sự kiện vừa qua ảnh hưởng. Hai người bọn họ là bạn bè đã quen biết từ lâu, ngoài ra thì không còn khả năng khác.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.