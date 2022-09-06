Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 6/9/2022: Phạm Băng Băng bị 'kìm hãm' tài nguyên phim ảnh nghiêm trọng, Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ tái hợp lần 2?

2. Đoàn đội của Địch Lệ Nhiệt Ba và Trương Thiên Ái đang tranh giành tài nguyên cấp cao.

1. Lâm Ngạn Tuấn hiện không có nhiều tài nguyên phim ảnh và truyền hình, anh ấy vẫn chủ yếu tập trung vào âm nhạc .

4. Phạm Băng Băng chụp tạp chí không có nghĩa là cô ấy có thể trở lại, cô ấy luôn có nguồn tài nguyên thời trang , nhưng điện ảnh và truyền hình bị kìm hãm nghiêm trọng.

3. Khi Lưu Thi Thi và Lưu Vũ Ninh đóng phim, họ không hài lòng với kỹ năng diễn xuất của anh ấy và thường yêu cầu anh ấy phải quay lại nhiều lần.

5. Lý Nhất Đồng đang làm việc chăm chỉ để tiếp xúc với dự án "Ti Mệnh", tuy nhiên đối với nền tảng, Lý Nhất Đồng là cấp A, còn dự án này là cấp S +, khả năng cạnh tranh của Lý Nhất Đồng không mạnh.

6. Mã Tư Thuần đi thắp hương lễ Phật một thời gian không phải vì tương lai mà là vì một cuộc hôn nhân hạnh phúc, cô ấy khá sợ mình và bạn trai sẽ không thể đi tiếp, điều này còn nghiêm trọng hơn là cô ấy không thể ở lại trong ngành giải trí.

7. Vương Hạc Đệ dự kiến sẽ tham gia vai diễn khách mời trong bộ phim “Hồ yêu tiểu hồng nương – Hồng nguyệt thiên”

8. “Khu rừng nhỏ của hai người” với sự tham gia của Ngu Thư Hân và Trương Bân Bân dự kiến được phát sóng vào giữa tháng 9.

9. Manhua “Vết Cắn Ngọt Ngào” chuyển thể thành phim. Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ sẽ tái hợp lần 2 trong bộ phim này.

10. Lộc Hàm tặng Quan Hiểu Đồng một chiếc đồng hồ Patek Philippe đã qua sử dụng. Nguồn gốc của chiếc đồng hồ này rất lớn, Quan Hiểu Đồng rất thích.

11. Cúc Tịnh Y thường ôm một đống truyện tranh để nghiên cứu cách trang điểm và tạo kiểu, sau đó đổi mới cách trang điểm.

12. Hồ Ca sau khi chia tay sẽ không giữ liên lạc cùng bạn gái cũ. Ngay cả với Tiết Giai Ngưng, bọn họ cũng chỉ gặp nhau trong công việc chứ không hề có liên hệ cá nhân.

13. Nguồn lực kinh doanh thời trang hiện tại của Địch Lệ Nhiệt Ba đang phát triển nhanh chóng, các thư mời gửi đến hàng tháng.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.