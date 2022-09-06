Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 6/9/2022: Phạm Băng Băng bị 'kìm hãm' tài nguyên phim ảnh nghiêm trọng, Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ tái hợp lần 2?

Sao quốc tế 06/09/2022 14:04

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (6/9/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Lâm Ngạn Tuấn hiện không có nhiều tài nguyên phim ảnh và truyền hình, anh ấy vẫn chủ yếu tập trung vào âm nhạc.

2. Đoàn đội của Địch Lệ Nhiệt Ba và Trương Thiên Ái đang tranh giành tài nguyên cấp cao.

3. Khi Lưu Thi Thi và Lưu Vũ Ninh đóng phim, họ không hài lòng với kỹ năng diễn xuất của anh ấy và thường yêu cầu anh ấy phải quay lại nhiều lần.

4. Phạm Băng Băng chụp tạp chí không có nghĩa là cô ấy có thể trở lại, cô ấy luôn có nguồn tài nguyên thời trang, nhưng điện ảnh và truyền hình bị kìm hãm nghiêm trọng.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 6/9/2022: Phạm Băng Băng bị 'kìm hãm' tài nguyên phim ảnh nghiêm trọng, Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ tái hợp lần 2? - Ảnh 1

5. Lý Nhất Đồng đang làm việc chăm chỉ để tiếp xúc với dự án "Ti Mệnh", tuy nhiên đối với nền tảng, Lý Nhất Đồng là cấp A, còn dự án này là cấp S +, khả năng cạnh tranh của Lý Nhất Đồng không mạnh.

6. Mã Tư Thuần đi thắp hương lễ Phật một thời gian không phải vì tương lai mà là vì một cuộc hôn nhân hạnh phúc, cô ấy khá sợ mình và bạn trai sẽ không thể đi tiếp, điều này còn nghiêm trọng hơn là cô ấy không thể ở lại trong ngành giải trí.

7. Vương Hạc Đệ dự kiến sẽ tham gia vai diễn khách mời trong bộ phim “Hồ yêu tiểu hồng nương – Hồng nguyệt thiên”

8. “Khu rừng nhỏ của hai người” với sự tham gia của Ngu Thư Hân và Trương Bân Bân dự kiến được phát sóng vào giữa tháng 9.

9. Manhua “Vết Cắn Ngọt Ngào” chuyển thể thành phim. Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ sẽ tái hợp lần 2 trong bộ phim này.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 6/9/2022: Phạm Băng Băng bị 'kìm hãm' tài nguyên phim ảnh nghiêm trọng, Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ tái hợp lần 2? - Ảnh 2

10. Lộc Hàm tặng Quan Hiểu Đồng một chiếc đồng hồ Patek Philippe đã qua sử dụng. Nguồn gốc của chiếc đồng hồ này rất lớn, Quan Hiểu Đồng rất thích.

11. Cúc Tịnh Y thường ôm một đống truyện tranh để nghiên cứu cách trang điểm và tạo kiểu, sau đó đổi mới cách trang điểm.

12. Hồ Ca sau khi chia tay sẽ không giữ liên lạc cùng bạn gái cũ. Ngay cả với Tiết Giai Ngưng, bọn họ cũng chỉ gặp nhau trong công việc chứ không hề có liên hệ cá nhân.

13. Nguồn lực kinh doanh thời trang hiện tại của Địch Lệ Nhiệt Ba đang phát triển nhanh chóng, các thư mời gửi đến hàng tháng.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 5/9/2022: Triệu Lệ Dĩnh từng bị đuối nước, Triệu Lộ Tư cạnh tranh tài nguyên phim ảnh với Dương Mịch và Địch Lệ Nhiệt Ba?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 5/9/2022: Triệu Lệ Dĩnh từng bị đuối nước, Triệu Lộ Tư cạnh tranh tài nguyên phim ảnh với Dương Mịch và Địch Lệ Nhiệt Ba?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (5/9/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

Xem thêm
Từ khóa:   Phạm Băng Băng Ngu Thư Hân Vương Hạc Đệ sao Hoa ngữ sao Châu Á

TIN LIÊN QUAN

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 5/9/2022: Triệu Lệ Dĩnh từng bị đuối nước, Triệu Lộ Tư cạnh tranh tài nguyên phim ảnh với Dương Mịch và Địch Lệ Nhiệt Ba?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 5/9/2022: Triệu Lệ Dĩnh từng bị đuối nước, Triệu Lộ Tư cạnh tranh tài nguyên phim ảnh với Dương Mịch và Địch Lệ Nhiệt Ba?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 4/9/2022: Tiêu Chiến 'nên duyên' cùng Địch Lệ Nhiệt Ba trong dự án điện ảnh, Bạch Lộc đứng đầu về mức độ gia tăng giá trị thương mại?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 4/9/2022: Tiêu Chiến 'nên duyên' cùng Địch Lệ Nhiệt Ba trong dự án điện ảnh, Bạch Lộc đứng đầu về mức độ gia tăng giá trị thương mại?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 3/9/2022: Dương Mịch không đòi tiền bồi thường sau tai nạn, phim của Dương Tử thu lợi nhuận cao dù không hot?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 3/9/2022: Dương Mịch không đòi tiền bồi thường sau tai nạn, phim của Dương Tử thu lợi nhuận cao dù không hot?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 2/9/2022: Mã Tư Thuần tổ chức đám cưới, Ngô Lỗi muốn tái hợp với Triệu Lộ Tư?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 2/9/2022: Mã Tư Thuần tổ chức đám cưới, Ngô Lỗi muốn tái hợp với Triệu Lộ Tư?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 1/9/2022: Địch Lệ Nhiệt Ba muốn đóng phim bách hợp, phim của La Vân Hi và Ngô Thiến lên sóng vào tháng 10?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 1/9/2022: Địch Lệ Nhiệt Ba muốn đóng phim bách hợp, phim của La Vân Hi và Ngô Thiến lên sóng vào tháng 10?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 31/8/2022: Lưu Diệc Phi đóng phim truyền hình hiện đại, bạn gái của Hồ Ca là người ngoài ngành?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 31/8/2022: Lưu Diệc Phi đóng phim truyền hình hiện đại, bạn gái của Hồ Ca là người ngoài ngành?

TIN MỚI NHẤT

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 1 giờ 19 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 1 giờ 49 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 2 giờ 19 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 2 giờ 49 phút trước
Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 3 giờ 19 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Ngoại tình 3 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI