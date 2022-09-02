Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 2/9/2022: Mã Tư Thuần tổ chức đám cưới, Ngô Lỗi muốn tái hợp với Triệu Lộ Tư?

Sao quốc tế 02/09/2022 14:05

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (2/9/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Trong từng ấy năm trôi qua, thời điểm Dương Mịch nặng nhất chính là lúc mang thai. Còn bình thường cô đều quản lý vóc dáng rất nghiêm khắc. Vẫn biết rằng là minh tinh ai cũng kỷ luật nhưng thật sự làm được như cô thì không có mấy người.

2. Bạch Lộc xuất hiện trong Ninh An Như Mộng với vai trò như một đại lưu lượng. Qua đây nền tảng cũng muốn kiểm tra xem khả năng gánh nhiệt cho phim của cô đến đâu, từ đó sẽ xét mức độ tài nguyên tiếp theo của cô.

3. Đoàn đội đang giúp Thái Từ Khôn bàn bạc về một bộ phim đề tài cảnh sát, hai bên đều ưng kịch bản này nhưng còn đãi ngộ và phiên vị cần thảo luận thêm.

4. Mã Tư Thuần đang chuẩn bị cho lễ cưới, tiền đều là cô bỏ ra.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 2/9/2022: Mã Tư Thuần tổ chức đám cưới, Ngô Lỗi muốn tái hợp với Triệu Lộ Tư? - Ảnh 1

5. Hồ Ca, Đường Yên, Lưu Thi Thi vẫn giữ được mối quan hệ bạn bè tốt đẹp.

6. Trương Tân Thành đang quay phim mới. Anh cũng tích cực tiếp xúc với các kịch bản điện ảnh chất lượng để mở rộng con đường diễn xuất sau này.

7. Gần đây ekip phải vất vả lắm Lộc Hàm mới có cơ hội xuất hiện trên livestream. Thế mà cư dân mạng lại ném đá nhan sắc mãi không thôi. Khách quan mà nói, chuyện này rất không công bằng với anh. Có lẽ vì xuất phát điểm nhan sắc của Lộc Hàm đã cao nên bây giờ khán giả đòi cao hơn nữa. Thực tế, anh đã 30 tuổi rồi, dù có cố gắng chăm sóc thế nào cũng làm sao so được với thời ở Hàn, huống chi giờ anh chẳng để ý chăm sóc da.

8. Ngay từ đầu Trần Hiểu đã không coi trọng bộ phim kia, giờ Vương Nhất Bác cũng từ bỏ tuyên truyền. Diễn xuất của Vương Nhất Bác cũng không được như kỳ vọng, sẽ ảnh hưởng đến các dự án sau này.

9. Phía Ngô Lỗi rất hài lòng về thành tích của “Tinh Hán Xán Lạn”, còn muốn hợp tác lần 2 với Triệu Lộ Tư.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 2/9/2022: Mã Tư Thuần tổ chức đám cưới, Ngô Lỗi muốn tái hợp với Triệu Lộ Tư? - Ảnh 2

10. Mặc dù chuyển hình không thành nhưng Trương Hàn vẫn là ông chủ lớn, hơn nữa, anh còn là một người sĩ diện, không thích nói nhiều, ai không quen đều nghĩ anh cao lãnh.

11. Tạm thời Dương Dương không nghĩ tới phim thần tượng nữa, sẽ chọn đề tài có chiều sâu hơn.

12. Những năm gần đây Đàm Tùng Vận quay khá nhiều phim truyền hình, phần lớn những bộ phim này đều có thành tích khá tốt. Trong tay cô ấy vẫn còn mấy bộ phim đang đợi chiếu, “Mười năm của chúng ta – Nơi trái tim hướng về” sắp có thể gặp mặt người xem rồi. Ngoài ra còn hai bộ “Hướng gió mà đi” cùng với”Quy lộ” còn phải chờ thêm một thời gian.

13. Bộ phim “Hai mươi bất hoặc” không thành công như dự kiến, đoàn phim cũng không có ý định làm phần 3.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 1/9/2022: Địch Lệ Nhiệt Ba muốn đóng phim bách hợp, phim của La Vân Hi và Ngô Thiến lên sóng vào tháng 10?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 1/9/2022: Địch Lệ Nhiệt Ba muốn đóng phim bách hợp, phim của La Vân Hi và Ngô Thiến lên sóng vào tháng 10?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (1/9/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lộ Tư Ngô Lỗi Mã Tư Thuần sao Hoa ngữ sao Châu Á

TIN LIÊN QUAN

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 1/9/2022: Địch Lệ Nhiệt Ba muốn đóng phim bách hợp, phim của La Vân Hi và Ngô Thiến lên sóng vào tháng 10?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 1/9/2022: Địch Lệ Nhiệt Ba muốn đóng phim bách hợp, phim của La Vân Hi và Ngô Thiến lên sóng vào tháng 10?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 31/8/2022: Lưu Diệc Phi đóng phim truyền hình hiện đại, bạn gái của Hồ Ca là người ngoài ngành?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 31/8/2022: Lưu Diệc Phi đóng phim truyền hình hiện đại, bạn gái của Hồ Ca là người ngoài ngành?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 30/8/2022: Triệu Lộ Tư sẽ chỉ đóng phim trọng điểm của đài Tencent, Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba cắt đứt liên lạc với nhau?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 30/8/2022: Triệu Lộ Tư sẽ chỉ đóng phim trọng điểm của đài Tencent, Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba cắt đứt liên lạc với nhau?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 29/8/2022: Mức lương của Triệu Lộ Tư ngang với Triệu Lệ Dĩnh, Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ hợp tác lần 2?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 29/8/2022: Mức lương của Triệu Lộ Tư ngang với Triệu Lệ Dĩnh, Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ hợp tác lần 2?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 28/8/2022: Trần Hiểu diễn xuất rất liều mạng, Địch Lệ Nhiệt Ba từ chối đóng phim cùng Đặng Siêu?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 28/8/2022: Trần Hiểu diễn xuất rất liều mạng, Địch Lệ Nhiệt Ba từ chối đóng phim cùng Đặng Siêu?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 27/8/2022: Lý Băng Băng muốn giữ Triệu Lệ Dĩnh ở lại công ty, Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi không muốn 'xào couple'?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 27/8/2022: Lý Băng Băng muốn giữ Triệu Lệ Dĩnh ở lại công ty, Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi không muốn 'xào couple'?

TIN MỚI NHẤT

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 3 giờ 44 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 4 giờ 14 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 14 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 4 giờ 44 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 5 giờ 14 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 14 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 44 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 5 giờ 44 phút trước
Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 6 giờ 14 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI