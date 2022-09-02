Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 2/9/2022: Mã Tư Thuần tổ chức đám cưới, Ngô Lỗi muốn tái hợp với Triệu Lộ Tư?

2. Bạch Lộc xuất hiện trong Ninh An Như Mộng với vai trò như một đại lưu lượng. Qua đây nền tảng cũng muốn kiểm tra xem khả năng gánh nhiệt cho phim của cô đến đâu, từ đó sẽ xét mức độ tài nguyên tiếp theo của cô.

1. Trong từng ấy năm trôi qua, thời điểm Dương Mịch nặng nhất chính là lúc mang thai. Còn bình thường cô đều quản lý vóc dáng rất nghiêm khắc. Vẫn biết rằng là minh tinh ai cũng kỷ luật nhưng thật sự làm được như cô thì không có mấy người.

4. Mã Tư Thuần đang chuẩn bị cho lễ cưới, tiền đều là cô bỏ ra.

3. Đoàn đội đang giúp Thái Từ Khôn bàn bạc về một bộ phim đề tài cảnh sát, hai bên đều ưng kịch bản này nhưng còn đãi ngộ và phiên vị cần thảo luận thêm.

5. Hồ Ca, Đường Yên, Lưu Thi Thi vẫn giữ được mối quan hệ bạn bè tốt đẹp.

6. Trương Tân Thành đang quay phim mới. Anh cũng tích cực tiếp xúc với các kịch bản điện ảnh chất lượng để mở rộng con đường diễn xuất sau này.

7. Gần đây ekip phải vất vả lắm Lộc Hàm mới có cơ hội xuất hiện trên livestream. Thế mà cư dân mạng lại ném đá nhan sắc mãi không thôi. Khách quan mà nói, chuyện này rất không công bằng với anh. Có lẽ vì xuất phát điểm nhan sắc của Lộc Hàm đã cao nên bây giờ khán giả đòi cao hơn nữa. Thực tế, anh đã 30 tuổi rồi, dù có cố gắng chăm sóc thế nào cũng làm sao so được với thời ở Hàn, huống chi giờ anh chẳng để ý chăm sóc da.

8. Ngay từ đầu Trần Hiểu đã không coi trọng bộ phim kia, giờ Vương Nhất Bác cũng từ bỏ tuyên truyền. Diễn xuất của Vương Nhất Bác cũng không được như kỳ vọng, sẽ ảnh hưởng đến các dự án sau này.

9. Phía Ngô Lỗi rất hài lòng về thành tích của “Tinh Hán Xán Lạn”, còn muốn hợp tác lần 2 với Triệu Lộ Tư.

10. Mặc dù chuyển hình không thành nhưng Trương Hàn vẫn là ông chủ lớn, hơn nữa, anh còn là một người sĩ diện, không thích nói nhiều, ai không quen đều nghĩ anh cao lãnh.

11. Tạm thời Dương Dương không nghĩ tới phim thần tượng nữa, sẽ chọn đề tài có chiều sâu hơn.

12. Những năm gần đây Đàm Tùng Vận quay khá nhiều phim truyền hình, phần lớn những bộ phim này đều có thành tích khá tốt. Trong tay cô ấy vẫn còn mấy bộ phim đang đợi chiếu, “Mười năm của chúng ta – Nơi trái tim hướng về” sắp có thể gặp mặt người xem rồi. Ngoài ra còn hai bộ “Hướng gió mà đi” cùng với”Quy lộ” còn phải chờ thêm một thời gian.

13. Bộ phim “Hai mươi bất hoặc” không thành công như dự kiến, đoàn phim cũng không có ý định làm phần 3.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.