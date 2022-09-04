Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 4/9/2022: Tiêu Chiến 'nên duyên' cùng Địch Lệ Nhiệt Ba trong dự án điện ảnh, Bạch Lộc đứng đầu về mức độ gia tăng giá trị thương mại?

Sao quốc tế 04/09/2022 13:47

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (4/9/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Có rất nhiều người đàn ông đang theo đuổi Tôn Di, nhưng vừa bước qua cuộc hôn nhân nên cô muốn tập trung cho sự nghiệp.

2. Trong giới Trần Tinh Húc phát triển bình thường, chủ yếu anh không có nhân vật nào xuất sắc nhất nữa, nhiệt độ hiện giờ cũng không cao.

3. Có rất nhiều tài nguyên mới tìm đến Tống Á Hiên, nhưng lãnh đạo lại cố ý phân luồng tài nguyên, đem chia cho các thành viên khác.

4. Có một bộ phim điện ảnh chế tác lớn muốn mời Tiêu ChiếnĐịch Lệ Nhiệt Ba hợp tác.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 4/9/2022: Tiêu Chiến 'nên duyên' cùng Địch Lệ Nhiệt Ba trong dự án điện ảnh, Bạch Lộc đứng đầu về mức độ gia tăng giá trị thương mại? - Ảnh 1

5. Bộ phim mới sắp khởi động vào quý 4 ở Thành Đô, nam chính tìm Hứa Khải, nữ chính là Đàm Tùng Vận.

6. Đoàn đội quản lý kiểu gia đình đã kìm hãm sự phát triển của Ngô Lỗi rất nhiều. Ba năm rồi mà anh chưa thể mở khóa được 2 tạp chí trong ngũ đại.

7. Triệu Lộ Tư không tính là đỉnh lưu, thiếu nhất vẫn là một bộ phim có rating cao, tương tự như Cá Mực Hầm Mật, Sở Kiều Truyện... Nếu cô ấy có thể có được một bộ phim như vậy lập tức sẽ vươn lên hàng đầu đỉnh lưu. Dù vậy, thời điểm hiện tại Triệu Lộ Tư vẫn đang là người có tiềm lực lớn nhất và cơ hội nhiều nhất trở thành đỉnh lưu tiếp theo.

8. Bạch Lộc hiện hoàn toàn đứng đầu trong nửa đầu năm 2022 về mức độ gia tăng giá trị thương mại. Cô ấy đã phát triển rất nhanh trong hai năm qua.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 4/9/2022: Tiêu Chiến 'nên duyên' cùng Địch Lệ Nhiệt Ba trong dự án điện ảnh, Bạch Lộc đứng đầu về mức độ gia tăng giá trị thương mại? - Ảnh 2

9. Bây giờ Phạm Thừa Thừa sẽ tích cực quay phim, tích lũy thêm kinh nghiệm, dần dần sẽ cạnh tranh với các tiểu sinh khác.

10. Ekip của Vương Hạc Đệ chủ động tiếp cận với Trường Lãng nhưng đoàn phim này chẳng để ý đến anh, cảm thấy anh chẳng có triển vọng gì.

11. "Thương lan quyết" sẽ không có phiên ngoại. Ngu Thư Hân còn một bộ truyền hình, Vương Hạc Đệ thì có rất nhiều phim để lựa chọn, phía nhà sản xuất cũng không có ý định.

12. "Đại Tống thiếu niên chí 2" cuối tháng 9 khai máy tại Hoành Điếm, chủ diễn: Trương Tân Thành, Châu Vũ Đồng, Vương Hữu Thạc, Tô Hiểu Đồng,... 

13. Vương Nhất Bác đã nhận được một kịch bản phim điện ảnh đề tài tâm lý tội phạm, dự kiến quay vào giữa tháng 9.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (3/9/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   Địch Lệ Nhiệt Ba Tiêu Chiến Bạch Lộc sao Hoa ngữ sao Châu Á

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