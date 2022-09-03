2. Quách Hiểu Đình thuộc dạng nghệ sĩ rất biết nắm bắt cơ hội, không ngừng cố gắng. Ở đoàn làm phim không bao giờ to tiếng, tỏ thái độ với người khác.

1. Trương Lăng Hách đang được công ty dốc lực để "đẩy" danh tiếng lên cao, quản cậu ấy rất chặt, không cho phép yêu đương. Cậu ấy đang có rất nhiều ưu thế, công ty cũng đặt kỳ vọng rất cao.

4. Dương Mịch không truy cứu bất cứ trách nhiệm nào đối với tổ tiết mục show Trốn Thoát Khỏi Mật Thất, cũng không đòi hỏi bất kỳ khoản bồi thường nào. Tổ tiết mục vì thế rất cảm kích cô ấy.

3. Hiện tại Phạm Thừa Thừa không có bạn gái, đoàn đội can thiệp khá sâu vào cuộc sống cá nhân của cậu ấy, luôn cảnh giác nếu cậu ấy tiếp xúc với người khác giới. Giúp cậu ấy giữ khoảng cách với các tiểu hoa cùng hợp tác.

5. Tài nguyên phim ảnh của Hoàng Tử Thao không nhiều, tuy cậu ấy có công ty riêng nhưng xét về nhân mạch thì vẫn tương đối kém.

6. "Thỉnh Quân" của Nhậm Gia Luân và Lý Thấm dự kiến phát sóng trên iQIYI vào giữa tháng 9.

7. Lý Thấm vẫn đang quay bộ phim "Nhân Sinh" cùng với Trần Hiểu, sẽ mất một thời gian ngắn nữa bộ phim này mới hoàn thành.

8. Trần Dao và Hàn Đông Quân xem như đã chia tay trong hòa bình.

9. Mặc dù Trương Giai Ninh có rất nhiều vai diễn sáng giá nhưng hầu hết những vai diễn này đều là vai phụ. Những bộ phim đại nữ chủ của cô đều không quá hot, ngay cả bộ phim webdrama kia đều là vai nam chính được lợi nhiều hơn.

10. Tuy danh tiếng của "Trầm Hương Hương Phai" của Dương Tử không bằng mấy bộ khác, nhưng hiệu suất phát sóng tốt, phía nền tảng thu lợi nhuận cao.

11. Hứa Khải và Ngu Thư Hân đang quay "Tiên Kiếm", 1 bộ phim có sẵn lưu lượng, đánh giá cấp bậc dự án này cũng rất cao. Sự nghiệp của Hứa Khải vẫn rất mạnh.

12. Trước đây khi Trần Hiểu hợp tác với Lý Thấm trong một bộ phim, Trần Nghiên Hy đã đến đoàn phim để thăm anh ấy, cô ấy còn ăn cơm cùng với Lý Thấm.

13. Khi Tỉnh Bách Nhiên và Lưu Văn cùng ra ngoài hẹn hò, bọn họ đều không cải trang quá nhiều, hai người đều chỉ đeo khẩu trang thôi. Vì nguyên nhân này mà rất nhiều người qua đường đều có thể nhận ra bọn họ.

14. Khi Tỉnh Bách Nhiên và Lưu Văn cùng ra ngoài hẹn hò, bọn họ đều không hóa trang quá nhiều, hai người đều chỉ đeo khẩu trang thôi. Vì nguyên nhân này mà rất nhiều người qua đường đều có thể nhận ra bọn họ.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.