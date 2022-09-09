Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 9/9/2022: Vương Hạc Đệ muốn 'nên duyên' cùng Địch Lệ Nhiệt Ba, Angela Baby và Triệu Lộ Tư tranh giành tài nguyên phim?

Sao quốc tế 09/09/2022 14:04

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (9/9/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Thành Nghị sợ bị đem ra so sánh nên đã từ bỏ việc quảng bá "Trầm vụn hương phai", đồng thời yêu cầu nhà sản xuất không sử dụng anh ấy để tạo độ hot cho chủ đề này.

2. Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn chưa nóng vội kết hôn. Trước đây gia đình cô ấy có thúc giục, muốn cô ấy tìm đối tượng hẹn hò, còn từng an bài cho cô ấy đi xem mắt. Song đến hiện tại thì họ cũng đã ngừng nghỉ việc này rồi.

3. Đặng Luân hiện đang kinh doanh một nhà hàng lẩu đồng thời bán đồ online.

4. Mức thù lao hiện tại của Vương Hạc Đệ tương đương với thù lao bậc 1. Hiện tại rất nhiều dự án đang tìm đến với anh ấy, anh ấy rất thích Địch Lệ Nhiệt Ba và cũng đang tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 9/9/2022: Vương Hạc Đệ muốn 'nên duyên' cùng Địch Lệ Nhiệt Ba, Angela Baby và Triệu Lộ Tư tranh giành tài nguyên phim? - Ảnh 1

5. Mạnh Tử Nghĩa rất tốt với Dương Tử, tặng cô những món đồ xa xỉ.

6. Đoàn đội của Lưu Diệc Phi luôn muốn cô ấy mở một studio, nhưng bản thân cô ấy đã từ chối.

7. Đinh Trình Hâm cố tình giữ khoảng cách với Dương Mịch, nhưng chương trình tạp kỹ vẫn thích sử dụng cả hai để quảng bá.

8. Dương Tử có hai trợ lý, một người phụ trách công việc, một người phụ trách cuộc sống. Ngoài ra khi cô ấy đi quay phim, đoàn phim sẽ cung cấp cho cô ấy trợ lý dự án.

9. Angela Baby và Triệu Lộ Tư gần đây tranh giành tài nguyên phim.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 9/9/2022: Vương Hạc Đệ muốn 'nên duyên' cùng Địch Lệ Nhiệt Ba, Angela Baby và Triệu Lộ Tư tranh giành tài nguyên phim? - Ảnh 2

10. Mã Tư Thuần vốn dĩ muốn dùng lần trở lại này để đưa bạn trai đi show hay đại loại vậy, nhưng gần đây bị mắng nên đành từ bỏ ý định.

11. Lưu Diệc Phi và Đường Yên đã cùng nhau đầu tư vào ngành công nghiệp làm đẹp và bất động sản, công việc phụ của họ gắn liền với nhau.

12. Bộ phim “Trêu nhầm”, nữ chính đã xác định Bạch Lộc, nam chính đang liên hệ với Tằng Tuấn Hy. Tuy nhiên vai diễn nam chính vẫn còn rất nhiều tiểu sinh đang đàm phán, cạnh tranh rất kịch liệt.

13. Bạch Vũ hiện tại đang chờ bộ phim mới khai máy sẽ tiếp tục vào đoàn quay phim. Anh ấy bây giờ có phim thì quay phim, không có phim thì nghỉ ngơi, tính cách khá là “phật hệ”.

 

14. Mối quan hệ giữa Dương Tử và Lưu Học Nghĩa không bị sự kiện vừa qua ảnh hưởng. Hai người bọn họ là bạn bè đã quen biết từ lâu, ngoài ra thì không còn khả năng khác.

 

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 8/9/2022: Phim của Angela Baby và Nhậm Gia Luân tiếp tục bị trì hoãn, Dương Dương sẽ từ bỏ đóng phim thần tượng?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 8/9/2022: Phim của Angela Baby và Nhậm Gia Luân tiếp tục bị trì hoãn, Dương Dương sẽ từ bỏ đóng phim thần tượng?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (8/9/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

Xem thêm
Từ khóa:   Địch Lệ Nhiệt Ba Triệu Lộ Tư Angela Baby Vương Hạc Đệ sao Hoa ngữ sao Châu Á

TIN LIÊN QUAN

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 8/9/2022: Phim của Angela Baby và Nhậm Gia Luân tiếp tục bị trì hoãn, Dương Dương sẽ từ bỏ đóng phim thần tượng?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 8/9/2022: Phim của Angela Baby và Nhậm Gia Luân tiếp tục bị trì hoãn, Dương Dương sẽ từ bỏ đóng phim thần tượng?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 7/9/2022: Vương Hạc Đệ đóng phim cùng Dương Mịch, Hồ Ca và Lưu Thi Thi luôn là bạn tốt của nhau?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 7/9/2022: Vương Hạc Đệ đóng phim cùng Dương Mịch, Hồ Ca và Lưu Thi Thi luôn là bạn tốt của nhau?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 6/9/2022: Phạm Băng Băng bị 'kìm hãm' tài nguyên phim ảnh nghiêm trọng, Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ tái hợp lần 2?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 6/9/2022: Phạm Băng Băng bị 'kìm hãm' tài nguyên phim ảnh nghiêm trọng, Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ tái hợp lần 2?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 5/9/2022: Triệu Lệ Dĩnh từng bị đuối nước, Triệu Lộ Tư cạnh tranh tài nguyên phim ảnh với Dương Mịch và Địch Lệ Nhiệt Ba?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 5/9/2022: Triệu Lệ Dĩnh từng bị đuối nước, Triệu Lộ Tư cạnh tranh tài nguyên phim ảnh với Dương Mịch và Địch Lệ Nhiệt Ba?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 4/9/2022: Tiêu Chiến 'nên duyên' cùng Địch Lệ Nhiệt Ba trong dự án điện ảnh, Bạch Lộc đứng đầu về mức độ gia tăng giá trị thương mại?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 4/9/2022: Tiêu Chiến 'nên duyên' cùng Địch Lệ Nhiệt Ba trong dự án điện ảnh, Bạch Lộc đứng đầu về mức độ gia tăng giá trị thương mại?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 3/9/2022: Dương Mịch không đòi tiền bồi thường sau tai nạn, phim của Dương Tử thu lợi nhuận cao dù không hot?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 3/9/2022: Dương Mịch không đòi tiền bồi thường sau tai nạn, phim của Dương Tử thu lợi nhuận cao dù không hot?

TIN MỚI NHẤT

Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Tâm sự gia đình 56 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Tâm sự 1 giờ 26 phút trước
Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Tâm sự gia đình 1 giờ 56 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Tâm sự 2 giờ 26 phút trước
3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Tâm sự 2 giờ 56 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Video 3 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI