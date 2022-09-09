Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 9/9/2022: Vương Hạc Đệ muốn 'nên duyên' cùng Địch Lệ Nhiệt Ba, Angela Baby và Triệu Lộ Tư tranh giành tài nguyên phim?

2. Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn chưa nóng vội kết hôn. Trước đây gia đình cô ấy có thúc giục, muốn cô ấy tìm đối tượng hẹn hò, còn từng an bài cho cô ấy đi xem mắt. Song đến hiện tại thì họ cũng đã ngừng nghỉ việc này rồi.

1. Thành Nghị sợ bị đem ra so sánh nên đã từ bỏ việc quảng bá "Trầm vụn hương phai", đồng thời yêu cầu nhà sản xuất không sử dụng anh ấy để tạo độ hot cho chủ đề này.

4. Mức thù lao hiện tại của Vương Hạc Đệ tương đương với thù lao bậc 1. Hiện tại rất nhiều dự án đang tìm đến với anh ấy, anh ấy rất thích Địch Lệ Nhiệt Ba và cũng đang tìm kiếm cơ hội hợp tác.

5. Mạnh Tử Nghĩa rất tốt với Dương Tử, tặng cô những món đồ xa xỉ.

6. Đoàn đội của Lưu Diệc Phi luôn muốn cô ấy mở một studio, nhưng bản thân cô ấy đã từ chối.

7. Đinh Trình Hâm cố tình giữ khoảng cách với Dương Mịch, nhưng chương trình tạp kỹ vẫn thích sử dụng cả hai để quảng bá.

8. Dương Tử có hai trợ lý, một người phụ trách công việc, một người phụ trách cuộc sống. Ngoài ra khi cô ấy đi quay phim, đoàn phim sẽ cung cấp cho cô ấy trợ lý dự án.

9. Angela Baby và Triệu Lộ Tư gần đây tranh giành tài nguyên phim.

10. Mã Tư Thuần vốn dĩ muốn dùng lần trở lại này để đưa bạn trai đi show hay đại loại vậy, nhưng gần đây bị mắng nên đành từ bỏ ý định.

11. Lưu Diệc Phi và Đường Yên đã cùng nhau đầu tư vào ngành công nghiệp làm đẹp và bất động sản, công việc phụ của họ gắn liền với nhau.

12. Bộ phim “Trêu nhầm”, nữ chính đã xác định Bạch Lộc, nam chính đang liên hệ với Tằng Tuấn Hy. Tuy nhiên vai diễn nam chính vẫn còn rất nhiều tiểu sinh đang đàm phán, cạnh tranh rất kịch liệt.

13. Bạch Vũ hiện tại đang chờ bộ phim mới khai máy sẽ tiếp tục vào đoàn quay phim. Anh ấy bây giờ có phim thì quay phim, không có phim thì nghỉ ngơi, tính cách khá là “phật hệ”.

14. Mối quan hệ giữa Dương Tử và Lưu Học Nghĩa không bị sự kiện vừa qua ảnh hưởng. Hai người bọn họ là bạn bè đã quen biết từ lâu, ngoài ra thì không còn khả năng khác.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.