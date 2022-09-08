Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 8/9/2022: Phim của Angela Baby và Nhậm Gia Luân tiếp tục bị trì hoãn, Dương Dương sẽ từ bỏ đóng phim thần tượng?

Sao quốc tế 08/09/2022 13:48

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (8/9/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Tài nguyên thời trang của Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn đang phát triển rất nhanh chóng và hầu như hàng tháng đều có các hợp đồng thương mại mới.

2. Công ty giải trí Hòa Tụng hiện tại đang cố gắng giữ lại Triệu Lệ Dĩnh, bởi vì ngoại trừ cô ấy, công ty không còn tiểu hoa nào đủ nổi tiếng để chống đỡ. Cổ Lực Na Trát còn vừa phát sinh tin tức xấu. Đương nhiên, việc đi hay ở lại vẫn phụ thuộc vào ý nguyện của Triệu Lệ Dĩnh.

3. Vương Hạc Đệ bây giờ cũng được xem như một lưu lượng tiểu sinh mới nhưng còn phải xem xét những tài nguyên tiếp theo của cậu ấy có bắt kịp sự phát triển này hay không.

4. Bộ phim "Mộ sắc tâm ước" của Angela BabyNhậm Gia Luân chỉ có thể làm hậu kỳ trước, còn thời gian công bố chính thức tiếp tục bị hoãn lại.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 8/9/2022: Phim của Angela Baby và Nhậm Gia Luân tiếp tục bị trì hoãn, Dương Dương sẽ từ bỏ đóng phim thần tượng? - Ảnh 1

5. Viên Băng Nghiên muốn livestream bán hàng nhưng không có doanh nghiệp nào dám mời cô ấy bởi vì rất sợ xảy ra chuyện không mong muốn. Diễn xuất của Viên Băng Nghiên trong Chúc Khanh Hảo được đánh giá rất có triển vọng.

6. Lộc Hàm đang chuẩn bị tổ chức concert online, nhanh thì có thể diễn ra trước tháng 10, muộn hơn thì sau Tết Dương lịch hoặc sau kỳ nghỉ đông.

7. Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư từ đầu đến cuối đều đang hợp tác cùng nhau để "xào couple". Sau khi bộ phim phát sóng xong thì ai về nhà đó, tập trung cho bộ phim tiếp theo.

8. Dương Dương sẽ từ bỏ đóng dòng phim thần tượng.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 8/9/2022: Phim của Angela Baby và Nhậm Gia Luân tiếp tục bị trì hoãn, Dương Dương sẽ từ bỏ đóng phim thần tượng? - Ảnh 2

9. Sau khi ly hôn, Tôn Di đã có người bắt đầu theo đuổi.

10. Công ty của Điền Hi Vi đã nhét được cô vào làm nữ chính của một hạng mục cấp S, chủ yếu là vì hạng mục kiểu này từ đoàn đội chế tác đến tuyên truyền đều hơn hẳn các bộ phim có chi phí đầu tư thấp, rất có lợi cho việc nhanh chóng nâng cao độ nhận diện của cô.

11. Cuối tháng Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ tham gia hoạt động của thương hiệu, phim mới chiếu cậu ấy cũng sẽ tham gia tuyên truyền.

12. Cổ Lực Na Trát chưa sẵn sàng để ra ngoài đi làm, cô cần thêm chút thời gian để ổn định tâm lý.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (7/9/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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