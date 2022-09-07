Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 7/9/2022: Vương Hạc Đệ đóng phim cùng Dương Mịch, Hồ Ca và Lưu Thi Thi luôn là bạn tốt của nhau?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (7/9/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Tống Tổ Nhi và Quan Hiểu Đồng khá giống nhau ở khoản không thích hợp quay phim cổ trang hoặc tiên hiệp. Hai người đều chiếm ưu thế hơn so với các tiểu hoa ở bên phim hiện đại. 2. Về việc ký hợp đồng với bộ phim “Viện quân ngày mai đến” Dương Dương chủ yếu xem xét về chất lượng kịch bản và đội ngũ sản xuất, thậm chí còn hạ cát-xê để tăng sức cạnh tranh cho vai diễn. Đạo diễn của bộ phim này là Lưu Hòa Bình, người đã từng quay “Đại Minh vương triều” và “Bác Bình không chiến sự”.

3. Bộ phim “Trêu nhầm” trước mắt chỉ xác định Bạch Lộc cho vai nữ chính, nam chính đến hiện tại vẫn chưa ký hợp đồng. Đây là tài nguyên liên quan đến đài Xoài, cũng có rất nhiều người muốn cạnh tranh tham gia. Bộ phim này còn phải qua một đoạn thời gian nữa mới chính thức khởi quay, phải chờ sau khi bộ phim cổ trang của Bạch Lộc đóng máy. 4. Hồ Ca và Lưu Thi Thi thực sự không có bất kỳ xích mích nào, họ vẫn luôn là bạn tốt của nhau.

5. Lưu Vũ Ninh chưa hề kết hôn và hiện đang chuyên tâm cho sự nghiệp. 6. An Lạc Truyện của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn sớm nhất sẽ chiếu vào cuối năm nay, không kịp thì phải tới đầu năm sau. 7. Nhiệt độ của Châu Dã đã giảm khá mạnh trong năm nay, nhưng các hợp đồng thương nghiệp của cô ấy vẫn tương đối ổn định. Hòa Tụng cũng đang lên kế hoạch sẽ tập trung vào cô ấy. 8. Nữ thần Kim Ưng 2022 tiếp tục đề cử Triệu Lộ Tư, Bạch Lộc, Đàm Tùng Vận, Triệu Kim Mạch. 9. Vương Hạc Đệ dự kiến sẽ tham gia vai diễn khách mời trong bộ phim “Hồ yêu tiểu hồng nương – Hồng nguyệt thiên” 10. Bộ phim của Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư đã kết thúc, hai người cũng không có dự kiến tiếp tục được "gọi tên" cùng nhau. Trong tương lai, nhà đài tiếp tục sẽ lại thu xếp để cả hai cùng đứng trên một sân khấu. 11. Hứa Khải hiện tại đang cùng Ngu Thư Hân quay bộ phim “Tiên kiếm”. Đây là dự án lớn, có lưu lượng cao, vì vậy bộ phim này có giá trị rất lớn. Anh ấy cũng rất chuyên tâm vào sự nghiệp. 12. Bộ phim “Thương lan quyết” sau khi công chiếu, thành tích đạt được rất tốt. Vương Hạc Đệ trước mắt đã được xem như một tiểu sinh lưu lượng mới rồi. Ngu Thư Hân tuy rằng không tăng thêm nhiều người hâm mộ mới. 13. Thành Nghị bây giờ xem như là nhất ca của công ty anh ấy, bất kỳ tài nguyên tốt nào công ty đều ưu tiên cho anh ấy. Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tin-tuc-dua-cbiz-ngay-7-9-2022-vuong-hac-de-dong-phim-cung-duong-mich-ho-ca-va-luu-thi-thi-luon-la-ban-tot-cua-nhau-499935.html