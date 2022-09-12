'Một nước đi sai vạn lối tắt' - Lý Dịch Phong tự tay bấm nút tự hủy sự nghiệp huy hoàng của mình: Con cưng của nhãn hàng bị quay mặt nhanh chóng

Sao quốc tế 12/09/2022 13:55

Lý Dịch Phong từng là con cưng của nhiều nhãn hàng nổi tiếng nhưng có lẽ từ nay sẽ không còn brand nào muốn tài trợ cho anh chàng lắm tài nhiều tật này nữa.

Trong 2 ngày, Lý Dịch Phong khiến cộng đồng mạng chao đảo vì scandal tình ái. Nam diễn viên từng bị tạm giam điều tra và phải nộp phạt vì có hành vi liên quan đến mại dâm. Vốn là siêu sao hạng S tại Cbiz chính vì vậy vụ việc này không khỏi khiến nhiều người yêu quý anh chàng cảm thấy thất vọng và hụt hẫng trước những niềm tin mà họ đã trao cho anh. 

'Một nước đi sai vạn lối tắt' - Lý Dịch Phong tự tay bấm nút tự hủy sự nghiệp huy hoàng của mình: Con cưng của nhãn hàng bị quay mặt nhanh chóng - Ảnh 1
Lý Dịch Phong - Ảnh: Internet 

Gia nhập làng trí thông qua con đường âm nhạc từ khi còn khá trẻ. Nhờ ngoại hình sáng cùng với tài năng nghệ thuật của mình, Lý Dịch Phong nhanh chóng thu về một lượng fan nhất định. Dẫu vậy thời điểm đó sự nghiệp ca hát của anh chàng không mấy khả quan khi không có được thành tựu như mong muốn. 

'Một nước đi sai vạn lối tắt' - Lý Dịch Phong tự tay bấm nút tự hủy sự nghiệp huy hoàng của mình: Con cưng của nhãn hàng bị quay mặt nhanh chóng - Ảnh 2
Lý Dịch Phong thời còn làm ca sĩ - Ảnh: Internet 

Đến năm 2009, Lý Dịch Phong chính thức lấn sân diễn xuất sau khi nhận được vai khách mời trong phim Hoàng Tử Tennis. Sau đó, nam diễn viên liên tiếp xuất hiện trên màn ảnh nhỏ qua hàng loạt bộ phim như Cổ Tích Một Chuyện Tình, Hạnh Phúc Ngày Nắng, Lời Nói Dối Ngọt Ngào, Thiên Kim Trở Về, Sát Thủ Đại Nội... Đặc biệt, vai nam chính Bách Lý Đồ Tô trong Cổ Kiếm Kỳ Đàm (2014) đã đưa tên tuổi Lý Dịch Phong đến gần hơn với khán giả và trở thành một trong tứ đại lưu lượng - 4 nghệ sĩ có lượng fan đông nhất của C-Biz.

'Một nước đi sai vạn lối tắt' - Lý Dịch Phong tự tay bấm nút tự hủy sự nghiệp huy hoàng của mình: Con cưng của nhãn hàng bị quay mặt nhanh chóng - Ảnh 3
Sự nghiệp của nam diễn viên trở nên sáng chói khi lấn sang nghiệp diễn xuất - Ảnh: Internet 

Nổi tiếng cộng với nhan sắc thuộc dạng không phải tầm thường nên mỹ nam họ Lý thường xuyên được nhiều thương hiệu từ thời trang, mỹ phẩm đến trang sức cao cấp... chọn mặt gửi vàng, trở thành đại sứ thương hiệu, người mẫu. Với vị thế đỉnh lưu, Lý Dịch Phong cũng nhận được nhiều đãi ngộ đặc biệt khi hợp tác với các thương hiệu lớn. Nam diễn viên bỏ túi ít nhất 15 triệu NDT (gần 51 tỷ đồng) cho một hợp đồng thương mại.

'Một nước đi sai vạn lối tắt' - Lý Dịch Phong tự tay bấm nút tự hủy sự nghiệp huy hoàng của mình: Con cưng của nhãn hàng bị quay mặt nhanh chóng - Ảnh 4
Mỹ nam họ Lý từng đại diện cho 13 nhãn hàng lớn - Ảnh: Internet 

Tuy nhiên, khả năng cao từ giờ trở đi cái tên Lý Dịch Phong sẽ không còn xuất hiện ở trên bất cứ nhãn hàng nổi tiếng nào cả. Sự nghiệp hơn 15 năm có được thành công như hiện tại đều là từ nước mắt và mồ hôi của anh chàng nhưng nam diễn viên đã tự tay ấn nút tự hủy để đặt dấu chấm hết cho chính mình. 

 

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Bên cạnh nhiều người tỏ ra buồn bã trước sự việc, netizen cũng đã soi ra được chi tiết 'chấn động' hơn trong văn bản cảnh sát thông báo.

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