Lý Dịch Phong từng mua dâm trẻ vị thành niên, quấy rối tình dục nam sinh chưa đủ tuổi?

Sao quốc tế 12/09/2022 09:49

Kể từ khi bị "phong sát ngầm", hàng loạt tin đồn xung quanh đời tư của Lý Dịch Phong đã bị khui ra.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, vào chiều ngày 11/9 vừa qua, tài khoản Weibo chính thức của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) và Nhật Báo Nhân Dân đều đồng loạt đăng tải thông tin về vụ việc của Lý Dịch Phong. Cụ thể, tài tử họ Lý đã từng bị tạm giữ, phạt hành chính vì nhiều lần "mua bán dâm trái phép".

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Cảnh sát Bắc Kinh lên tiếng về vụ việc của Lý Dịch Phong - Ảnh: Internet

Tưởng chừng sự việc chỉ dừng lại ở đó, mới đây trên các diễn đàn mạng xứ Trung lại truyền tai nhau những "lịch sử đen tối" của Lý Dịch Phong. Tuy chỉ là các tin đồn chưa được xác nhận nhưng đa phần công chúng đều lựa chọn tin tưởng.

Thứ nhất, có thông tin cho rằng đây không phải là lần đầu Lý Dịch Phong bị bắt vì hành vi mua dâm. Lần đầu tiên, là vào tháng 6 năm nay tại Thượng Hải, lần thứ hai là là vào tháng 9 ở Bắc Kinh và lần thứ ba là cuối tháng 8 vừa qua.

Thứ hai, Lý Dịch Phong bị đồn là từng mua dâm một trẻ vị thành niên chỉ mới 14 tuổi. Không những vậy, nam tài tử còn mặc cả từ 8000 NDT (khoảng 27 triệu đồng) xuống còn 6000 NDT (khoảng 20 triệu đồng).

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Thứ ba, một người đàn ông khẳng định rằng Lý Dịch Phong từng quấy rối mình. Theo đó, khi người này chỉ mới học cấp 3, đi thi nghệ thuật và ngồi uống bia cạnh tài tử họ Lý.

Trong lúc đó, Lý Dịch phong thường khoác vai và có nhiều hành động thân mật với người này. Sau đó, Lý Dịch Phong gọi người này ra ngoài hút thuốc rồi thanh thủ sờ soạng đối phương. Lát sau, khi họ chơi trò "Thật hay Thách", nam diễn viên họ Lý đã thách người này hôn anh, nhưng khi biết đối phương còn chưa 18 thì Lý Dịch Phong đã chuồng mất.

Hiện tại, Lý Dịch Phong đã bị cắt sóng và xóa tên ra khỏi các giải thưởng được trao trước đó. Nam tài tử cũng bị "cấm khẩu" trên các nền tảng MXH xứ Trung. Không những vậy, nhiều nhãn hiệu như Chou Luk Fook, Liepin, L’Orea, Prada,... đã kết thúc hợp đồng đại diện với Lý Dịch Phong.

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Một người tình giường chiếu của Lý Dịch Phong mới đây đã tung ra bằng chứng nam diễn viên từng thực hiện hành vi mua dâm.

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