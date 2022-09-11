Lý Dịch Phong bị tung bằng chứng mua dâm, fan hết đường bênh vực

Sao quốc tế 11/09/2022 22:50

Một người tình giường chiếu của Lý Dịch Phong mới đây đã tung ra bằng chứng nam diễn viên từng thực hiện hành vi mua dâm.

Vào chiều ngày 11/9, tài khoản Weibo chính thức của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) và Nhật Báo Nhân Dân đều đồng loạt đăng tải thông tin về vụ việc của Lý Dịch Phong. Cụ thể, tài tử họ Lý đã từng bị tạm giữ, phạt hành chính vì nhiều lần "mua bán dâm trái phép".

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Cảnh sát Bắc Kinh lên tiếng về vụ việc của Lý Dịch Phong - Ảnh: Internet

Hành vi phạm pháp này của anh đã bị phát hiện khi cơ quan chức năng đang điều tra một vụ án. Cảnh sát Bắc Kinh cho biết: "Đối tượng khai nhận người này nhiều lần mua dâm trái phép và đã bị phạt theo quy định của pháp luật".

Tuy vậy, rất nhiều người hâm mộ của Lý Dịch Phong đã không đồng tình với thông báo này của các đơn vị chức năng Trung Hoa. Họ cho rằng, nếu không có bằng chứng cụ thể thì tội trạng của nam diễn viên là không có thật và liên tục yêu cầu phải có chứng cứ chứng minh việc Lý Dịch Phong phạm tội.

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Người hâm mộ của Lý Dịch Phong đã không đồng tình với thông báo này của các đơn vị chức năng Trung Hoa - Ảnh: Internet

Tưởng chừng sự việc chỉ dừng lại ở đây thì mới đây, một hot girl mạng xứ Trung tên là Lô Kiều Kiều đã đăng tải lên mạng xã hội những bức ảnh chụp lén khi ở cùng với Lý Dịch Phong. Khi này nam diễn viên 35 tuổi đang lựa "phim nóng" và kèm theo đó là bức ảnh chụp lại tin nhắn thông báo đã đặt phòng thành công.

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Ảnh chụp lén nhưng thấy rõ khuôn mặt của Lý Dịch Phong - Ảnh: Internet

Theo chia sẻ của cô gái này, ngày mà cả hai ở bên nhau là ngày 6/6/2021. Đó cũng là lúc mà các fan vừa tiếp ứng cho Lý Dịch Phong ở sân bay khi anh vừa quay xong phân cảnh cho Ám Dạ Hành Giả, đến tối cùng ngày thì nam tài tử đã thuê phòng để mua dâm.

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Tin nhắn đặt phòng thành công - Ảnh: Internet

Vì scandal này của mình, Lý Dịch Phong đã bị cắt sóng và xóa tên ra khỏi các giải thưởng được trao trước đó. Nam tài tử cũng bị "cấm khẩu" trên các nền tảng MXH xứ Trung. Không những vậy, nhiều nhãn hiệu như Chou Luk Fook, Liepin, L’Orea, Prada,... đã kết thúc hợp đồng đại diện với Lý Dịch Phong.

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