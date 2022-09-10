Trương Hàn nổi tiếng khi tham gia Vườn Sao Băng, đóng cùng Trịnh Sảng. Cả hai sau đó hẹn hò, trở thành cặp đôi đẹp đôi hàng đầu Cbiz . Tuy nhiên, Trịnh Sảng gây sốc khi tuyên bố phẫu thuật thẩm mỹ, chia tay Trương Hàn.

Trương Hàn được khán giả biết đến với vai diễn Mộ Dung Vân Hải, người đứng đầu nhóm H4 trong phim Cùng Ngắm Mưa Sao Băng. Sau bộ phim, Trương Hàn gắn chặt với hình tượng nam chính giàu có, lạnh lùng và trở nên nổi tiếng với nhiều vai diễn có cùng mô tuýp ấy. Sự nghiệp của Trương Hàn gắn liền với những bộ phim ngôn tình như Sam Sam Đến Đây Nào, Huyền Của Ôn Noãn, Nếu Em Bình An Đó Mới Là Ngày Đẹp Trời...

Sau này, nam diễn viên hẹn hò Cổ Lực Na Trát nhưng bị netizen chỉ trích vì nghi ngờ anh ngoại tình, có người mới trước khi chia tay Trịnh Sảng.

Thời gian gần đây, Trương Hàn bị chỉ trích là ngôi sao hết thời, đã U40 nhưng vẫn thích đóng phim ngôn tình, phong cách thần tượng. Diễn xuất của anh vẫn luôn "một màu", nhàm chán với kiểu vai tổng tài lạnh lùng. Từ một nam thần đình đám. Trương Hàn ngày càng sụt giảm phong độ, vướng nhiều tranh cãi.

Diễn xuất của Trương Hàn vẫn luôn bị đánh giá "một màu"

Mới đây, Trương Hàn đảm nhận vai nam chính và còn kiêm luôn vai trò sản xuất. Tuy nhiên khi lên sóng, phim đang nhận vô số những lời chỉ trích vì nội dung cũ kỹ, quê mùa diễn xuất gượng gạo. Gentlemen Attention Please chỉ nhận được 2,4 điểm Douban, trở thành bộ phim "rác" thất bại của năm 2022.

Gentlemen Attention Please là bộ phim có nội dung na ná siêu phẩm Hàn Quốc khác là Phẩm Chất Quý Ông cũng tập trung khai thác cuộc sống của "hội đàn ông" U40 kết giao từ thời sinh viên cho đến lúc sự nghiệp phát triển.

Điểm chú ý đặc biệt đáng nói đến ở đây là một phân cảnh trong Gentlemen Attention Please khiến người xem phẫn nộ. Cụ thể, nhân vật do Trương Hàn đóng có tình huống đỡ một cô gái khỏi trượt chân. Nhưng bàn tay của anh lại nắm vào dây áo lót của nữ diễn viên và cảnh này được quay cận, tốc độ chậm nhưng để làm nổi bật hơn chi tiết này.

Người xem không hiểu nổi tại sao đạo diễn lại cho đưa cảnh một quý ông vô tình nắm dây áo nội y của một cô gái lên phim truyền hình. Hành động này bị coi là vô duyên, thậm chí đến mức quấy rối tình dục, cố tình đụng chạm vào người khác giới.

Chủ đề liên quan đến cảnh quay thậm chí lên No2 Hot Search, dư luận vô cùng tức giận với ekip sản xuất Gentlemen Attention Please, đặc biệt là Trương Hàn.

Nam diễn viên không chỉ đích thân đóng cảnh này mà anh còn là nhà sản xuất, có quyền lên tiếng từ chối nếu cảm thấy có vấn đề nhưng chi tiết phản cảm này vẫn xuất hiện trên phim.

Có thể nói, Trương Hàn không phải là một diễn viên diễn kém, nhưng ngoại hình của anh khá kén vai diễn và lại còn bị đóng khung với hình tượng tổng tài. Làng giải trí Hoa ngữ mỗi năm đều xuất hiện thêm rất nhiều nhân tài trẻ trung khác, cho nên việc tên tuổi Trương Hàn dần mất nhiệt cũng là điều không quá khó hiểu, nhất là khi những tác phẩm của anh không đủ đột phá. Hy vọng trong tương lai, anh sẽ có cơ hội góp mặt trong tác phẩm ấn tượng hơn để vực dậy sự nghiệp của mình.