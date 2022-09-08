Tên tuổi của nữ diễn viên càng được biết đến nhiều hơn với Cá Mực Hầm Mật và Hương Mật Tựa Khói Sương. Nhưng sau bộ phim đóng cùng Lý Hiện, Dương Tử không giữ được phong độ như trước. Những tác phẩm gần đây đều có thành tích bình bình và không gây được tiếng vang.

Dương Tử xuất thân là diễn viên nhí, có bộ phim quốc dân là Nhà Có Trai Có Gái. Được biết đến là một trong những đỉnh lưu lượng nổi tiếng nhất Cbiz hiện tại. Với ngoại hình xinh xắn, diễn xuất tốt, cô nàng liên tục được các đạo diễn mời đóng phim. Cô cũng từng để lại ấn tượng khi đóng chung với Lý Dịch Phong, Triệu Lệ Dĩnh trong phim tiên hiệp Thanh Vân Chí.

Nhất là Trầm Vụn Hương Phai mới đây, cô đóng chung với Thành Nghị. Vốn cặp đôi chính đều là diễn viên có tiếng, lại được Hoan Thụy sản xuất nên dự án nhận được nhiều sự quan tâm.

Trầm Vụn Hương Phai

Nhưng khi phát sóng, phim bị chê cực kỳ nhiều về phần kỹ xảo, nội dung, hậu kỳ. Bên cạnh đó, lùm xùm ngoại tình bên lề còn hấp dẫn hơn kịch bản phim.

Các bộ phim như Chàng Trai Mạc Cách Li Của Tôi và Nữ Bác Sĩ Tâm Lý cũng gần như không có độ thảo luận. Tác phẩm đóng cùng Tiêu Chiến được truyền thông rầm rộ cũng có thành tích bình thường.

Nữ Bác Sĩ Tâm Lý

Chàng Trai Mạc Cách Li Của Tôi

Được biết, mới đây khi chưa quay xong Trường Tương Tư, trên mạng đã xuất hiện thông tin cho biết Dương Tử sắp nhận một bộ phim chính kịch về đề tài cảnh sát.

Theo đó, có blogger đã đăng tải thông tin cho biết Dương Tử đang được nhắm đến cho vai nữ chính trong bộ phim Nữ Đội Trưởng Hình Cảnh. Hợp tác với nàng tiểu hoa trong bộ phim này là nam thần Hồ Nhất Thiên.

Được biết, trước đây cả 2 đã từng hợp tác với nhau trong 2 bộ phim là Cá Mực Hầm Mật và Thân Ái Chi Ái. Từng vào vai chị dâu – em chồng rất đạt, vậy nên khán giả rất kỳ vọng vào màn hợp tác của Dương Tử và Hồ Nhất Thiên trong dự án Nữ Đội Trưởng Hình Cảnh.

Khán giả mong chờ màn tái hợp của "chị dâu - em chồng" trong phim mới

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có nhiều ý kiến cho rằng vai nam nữ chính trong Nữ Đội Trưởng Hình Cảnh sẽ khó mà rơi vào tay Dương Tử - Hồ Nhất Thiên được. Trước đó khi vào vai chính trong Nữ Bác Sĩ Tâm Lý, Dương Tử từng bị chê bai cả về tạo hình lẫn diễn xuất. Ngoài ra, Hồ Nhất Thiên tuy có ngoại hình đẹp song lại thường xuyên bị ném đá vì biểu cảm trong phim quá đơ.

Ngoài ra, trước đó từng có thông tin cho biết, bộ phim này sẽ do Tôn Lệ, Triệu Lệ Dĩnh hoặc Địch Lệ Nhiệt Ba đóng chính.

Tính đến nay, Dương Tử vẫn chưa nhận được bất kỳ giải thưởng nào. Nhưng xét thành tích phim ảnh những năm gần đây, có lẽ cô cần cố gắng hơn rất nhiều để trở thành một diễn viên tốt hơn.

Hiện phía đoàn làm phim Nữ Đội Trưởng Hình Cảnh vẫn chưa có bất kỳ động thái nào liên quan đến dàn diễn viên chính.