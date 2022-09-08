Sau bác sĩ tâm lý, Dương Tử bất ngờ "cướp vai" Tôn Lệ, Triệu Lệ Dĩnh để vào vai cảnh sát trong phim mới

Sao quốc tế 08/09/2022 08:11

Lộ thông tin Dương Tử sắp vào vai nữ cảnh sát trong Nữ Đội Trưởng Hình Cảnh, khiến nhiều người mong đợi.

Dương Tử xuất thân là diễn viên nhí, có bộ phim quốc dân là Nhà Có Trai Có Gái. Được biết đến là một trong những đỉnh lưu lượng nổi tiếng nhất Cbiz hiện tại. Với ngoại hình xinh xắn, diễn xuất tốt, cô nàng liên tục được các đạo diễn mời đóng phim. Cô cũng từng để lại ấn tượng khi đóng chung với Lý Dịch Phong, Triệu Lệ Dĩnh trong phim tiên hiệp Thanh Vân Chí.

Sau bác sĩ tâm lý, Dương Tử bất ngờ 'cướp vai' Tôn Lệ, Triệu Lệ Dĩnh để vào vai cảnh sát trong phim mới - Ảnh 1
Dương Tử là một trong những đỉnh lưu được săn đón liên tục ở thời điểm hiện tại

Tên tuổi của nữ diễn viên càng được biết đến nhiều hơn với Cá Mực Hầm Mật  Hương Mật Tựa Khói Sương. Nhưng sau bộ phim đóng cùng Lý Hiện, Dương Tử không giữ được phong độ như trước. Những tác phẩm gần đây đều có thành tích bình bình và không gây được tiếng vang.

Sau bác sĩ tâm lý, Dương Tử bất ngờ 'cướp vai' Tôn Lệ, Triệu Lệ Dĩnh để vào vai cảnh sát trong phim mới - Ảnh 2Sau bác sĩ tâm lý, Dương Tử bất ngờ 'cướp vai' Tôn Lệ, Triệu Lệ Dĩnh để vào vai cảnh sát trong phim mới - Ảnh 3

Nhất là Trầm Vụn Hương Phai mới đây, cô đóng chung với Thành Nghị. Vốn cặp đôi chính đều là diễn viên có tiếng, lại được Hoan Thụy sản xuất nên dự án nhận được nhiều sự quan tâm.

Sau bác sĩ tâm lý, Dương Tử bất ngờ 'cướp vai' Tôn Lệ, Triệu Lệ Dĩnh để vào vai cảnh sát trong phim mới - Ảnh 4

Sau bác sĩ tâm lý, Dương Tử bất ngờ 'cướp vai' Tôn Lệ, Triệu Lệ Dĩnh để vào vai cảnh sát trong phim mới - Ảnh 5
Trầm Vụn Hương Phai 

Nhưng khi phát sóng, phim bị chê cực kỳ nhiều về phần kỹ xảo, nội dung, hậu kỳ. Bên cạnh đó, lùm xùm ngoại tình bên lề còn hấp dẫn hơn kịch bản phim.

Các bộ phim như Chàng Trai Mạc Cách Li Của Tôi và Nữ Bác Sĩ Tâm Lý cũng gần như không có độ thảo luận. Tác phẩm đóng cùng Tiêu Chiến được truyền thông rầm rộ cũng có thành tích bình thường.

Sau bác sĩ tâm lý, Dương Tử bất ngờ 'cướp vai' Tôn Lệ, Triệu Lệ Dĩnh để vào vai cảnh sát trong phim mới - Ảnh 6
Nữ Bác Sĩ Tâm Lý
Sau bác sĩ tâm lý, Dương Tử bất ngờ 'cướp vai' Tôn Lệ, Triệu Lệ Dĩnh để vào vai cảnh sát trong phim mới - Ảnh 7
Chàng Trai Mạc Cách Li Của Tôi 

Được biết, mới đây khi chưa quay xong Trường Tương Tư, trên mạng đã xuất hiện thông tin cho biết Dương Tử sắp nhận một bộ phim chính kịch về đề tài cảnh sát.

Sau bác sĩ tâm lý, Dương Tử bất ngờ 'cướp vai' Tôn Lệ, Triệu Lệ Dĩnh để vào vai cảnh sát trong phim mới - Ảnh 8

Theo đó, có blogger đã đăng tải thông tin cho biết Dương Tử đang được nhắm đến cho vai nữ chính trong bộ phim Nữ Đội Trưởng Hình Cảnh. Hợp tác với nàng tiểu hoa trong bộ phim này là nam thần Hồ Nhất Thiên.

Được biết, trước đây cả 2 đã từng hợp tác với nhau trong 2 bộ phim là Cá Mực Hầm Mật  Thân Ái Chi Ái. Từng vào vai chị dâu – em chồng rất đạt, vậy nên khán giả rất kỳ vọng vào màn hợp tác của Dương Tử và Hồ Nhất Thiên trong dự án Nữ Đội Trưởng Hình Cảnh.

Sau bác sĩ tâm lý, Dương Tử bất ngờ 'cướp vai' Tôn Lệ, Triệu Lệ Dĩnh để vào vai cảnh sát trong phim mới - Ảnh 9
Khán giả mong chờ màn tái hợp của "chị dâu - em chồng"  trong phim mới 

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có nhiều ý kiến cho rằng vai nam nữ chính trong Nữ Đội Trưởng Hình Cảnh sẽ khó mà rơi vào tay Dương Tử - Hồ Nhất Thiên được. Trước đó khi vào vai chính trong Nữ Bác Sĩ Tâm Lý, Dương Tử từng bị chê bai cả về tạo hình lẫn diễn xuất. Ngoài ra, Hồ Nhất Thiên tuy có ngoại hình đẹp song lại thường xuyên bị ném đá vì biểu cảm trong phim quá đơ.

Sau bác sĩ tâm lý, Dương Tử bất ngờ 'cướp vai' Tôn Lệ, Triệu Lệ Dĩnh để vào vai cảnh sát trong phim mới - Ảnh 10

Ngoài ra, trước đó từng có thông tin cho biết, bộ phim này sẽ do Tôn Lệ, Triệu Lệ Dĩnh hoặc Địch Lệ Nhiệt Ba đóng chính.

Sau bác sĩ tâm lý, Dương Tử bất ngờ 'cướp vai' Tôn Lệ, Triệu Lệ Dĩnh để vào vai cảnh sát trong phim mới - Ảnh 11

Tính đến nay, Dương Tử vẫn chưa nhận được bất kỳ giải thưởng nào. Nhưng xét thành tích phim ảnh những năm gần đây, có lẽ cô cần cố gắng hơn rất nhiều để trở thành một diễn viên tốt hơn. 

Sau bác sĩ tâm lý, Dương Tử bất ngờ 'cướp vai' Tôn Lệ, Triệu Lệ Dĩnh để vào vai cảnh sát trong phim mới - Ảnh 12

Hiện phía đoàn làm phim Nữ Đội Trưởng Hình Cảnh vẫn chưa có bất kỳ động thái nào liên quan đến dàn diễn viên chính.

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