Không ít những nghệ sĩ đình đám vì thói nghiện cờ bạc mà đánh đổi toàn bộ sự nghiệp lẫn hình ảnh của mình trước công chúng.

Trong cuốn tự truyện mang tên "Thành Long: Chưa kịp trưởng thành đã già", sao võ thuật cho biết nếu sa vào trò đỏ đen, nghệ sĩ không hề có lợi vì họ chỉ có hai con đường hoặc phá sản hoặc vào tù. Ông cho biết thời trẻ thường xuyên cháy túi khi rời casino. "Cát-xê triệu USD mới lãnh mất sạch sau vài tiếng ngồi sòng", Thành Long nói. Thành Long chia sẻ lúc hồi trẻ cũng từng lao đao vì cờ bạc Hiện tại, nhiều nghệ sĩ Trung Quốc cũng có sở thích cờ bạc. Họ không chỉ đánh cho vui, còn tham gia sát phạt. Uông Phong, Phan Minh Việt, Cát Ưu, Triệu Vy là "đại gia" quen mặt của các sòng bạc ở Macau, Mỹ và các nước châu Á. Họ từng nhiều lần bị chụp ảnh đang ngồi thử vận đỏ đen. Họ không chỉ đánh cho vui, còn tham gia sát phạt.

Cố nghệ sĩ Ngô Mạnh Đạt từng chia sẻ điều hối tiếc nhất cuộc đời ông là sống buông thả, sa chân vào cờ bạc, cá độ để rồi lâm vào cảnh nợ nần chồng chất, bị bạn bè và đồng nghiệp xa lánh khi còn trẻ Nam diễn viên Ỷ Thiên Đồ Long ký lún sâu vào con đường đỏ đen đến mức bán nhà để trả nợ, thậm chí không đủ tiền ngồi tàu về Hong Kong. Cũng vì tai tiếng cờ bạc, hình ảnh Ngô Khải Hoa mất điểm nghiêm trọng. Đỗ Vấn Trạch cho biết từng bỏ trốn khỏi Hong Kong, sống chui lủi ở Đài Loan hơn một năm vì bị giang hồ truy sát do không trả được nợ. Ông vay hàng triệu USD để phục vụ cho sở thích đánh bạc. Quách Mỹ Mỹ bị bắt sau khi cảnh sát triệt phá đường dây cá độ mùa World Cup và phải lĩnh án 5 năm tù giam Cũng vì đam mê đỏ đen không điểm dừng, không ít nghệ sĩ Trung Quốc đình đám một thời phải phá sản và ôm nợ, thậm chí sự nghiệp lao dốc không phanh, có người lãnh án 5 năm tù sau khi cảnh sát triệt phá đường dây cá độ. Tương tự, mới đây trong 1 buổi livestream vào tối 5/9, người hâm mộ thân thiết với Lâm Ngạn Tuấn đã đăng tải nhiều hình ảnh nam ca sĩ ngồi trên bàn casino.

Được biết Lâm Ngạn Tuấn chỉ là tay cờ bạc nghiệp dư. Anh nhiều lần thua đậm trên sới bạc. Lần gần đây nhất, nam ca sĩ đưa bạn gái hot girl đến tụ điểm đánh bài suốt đêm, thua sạch hơn 28.800 USD. Không chỉ vậy, Lâm Ngạn Tuấn nhiều lần lấy lý do sức khỏe không đảm bảo để từ chối nhiều lời mời tham gia show, anh dành thời gian lao vào chuyện đánh bạc khiến người hâm mộ sau khi biết tin vô cùng phẫn nộ. Nhưng đánh tới đâu anh thua tới đó. Vì vậy, dù kiếm được nhiều tiền, Lâm Ngạn Tuấn vẫn là "nghệ sĩ nghèo" của Cbiz. Anh phụ thuộc vào tiền bạc của người hâm mộ để duy trì hoạt động nghệ thuật. Trước những lời tố cáo Lâm Ngạn Tuấn là kẻ nghiện cờ bạc, công ty quản lý ngôi sao 9X phủ nhận. Họ nhấn mạnh đây là hiểu lầm, Lâm Ngạn Tuấn cũng nhanh chóng lên tiếng xin lỗi vào 2h sáng 6/9. Anh khẳng định độc thân và quy trách nhiệm cho công ty quản lý. Nam thần tượng đồng thời cho biết sẽ truy cứu người tung tin đồn sai sự thật. Dù đã lên tiếng xin lỗi và phủ nhận sự việc, nhưng Lâm Ngạn Tuấn vẫn bị người hâm mộ quay lưng và tẩy chay. Từ một ngôi sao trẻ đang được chú ý ở mảng âm nhạc lẫn phim ảnh, Lâm Ngạn Tuấn hiện bị người hâm mộ quay lưng và tẩy chay. Không ít khán giả yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc điều tra và xử lý hành vi đánh bạc của nam ca sĩ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cac-nghe-si-trung-quoc-lao-dao-vi-nghien-co-bac-ke-mat-trang-nguoi-lanh-an-tu-5-nam-500806.html