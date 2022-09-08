Biên kịch từng mắng Tiêu Chiến nhận trái đắng vì dám lươn lẹo, 'vừa ăn cướp vừa la làng'

Sao quốc tế 08/09/2022 16:35

Đã bị bôi xấu công khai nhưng vị biên kịch này lại còn bị công chúng quay lưng, cười chê thậm tệ.

Uông Hải Lâm ngoài việc là một biên kịch tài năng, nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ thì còn được biết đến là một người người khá tai tiếng khi có nhiều phát ngôn chê bai các minh tinh hạng A như Địch Lệ Nhiệt Ba, Lộc Hàm,...

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Uông Hải Lâm khiến cho người hâm mộ của Tiêu Chiến cảm thất rất bất bình và tức giận khi trong suốt một thời gian dài chỉ trích ngôi sao này - Ảnh: Internet

Trong đó, có lần Uông Hải Lâm công khai chê bai kỹ năng diễn xuất của Tiêu Chiến là vô vị, diễn dở, đơ cứng nhưng lại liên tục lên hot search rất "ngứa mắt". Không những vậy, việc này còn kéo dài liên tiếp một thời gian dài khiến cho người hâm mộ của Tiêu Chiến cảm thất rất bất bình và tức giận.

Gần đây, Uông Hải Lâm lại tiếp tục gây ra điều tiếng khi tố các đoàn làm phim City Of Power sử dụng kịch bản của ông mà chưa có sự đồng ý. Không những vậy, vị biên kịch này còn cho biết ông vẫn chưa nhận được tiền nhuận bút.

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Uông Hải Lâm bị NSX của City Of Power 'vạch mặt' - Ảnh: Internet

Sau 3 tháng im lặng, NSX của City Of Power cuối cùng cũng lên tiếng giải thích bằng văn bằng có mộc đỏ. Theo đó, phía NSX khẳng định đã trả tiền nhuận bút đúng như thỏa thuận cho Uông Hải Lâm nhưng do ông chưa hoàn tất phần kịch bản cho 40 tập phim nên phần còn lại chưa được gửi đi.

Sau đó, vì không thể thống nhất về mặt nội dung với Uông Hải Lâm nên phía NSX đã tìm một biên kịch khác để chỉnh sửa kịch bản. Trong quá trình này, phía đoàn phim từng nhiều lần trao đổi thông tin với Uông Hải Lâm.

Đặc biệt, trong văn bản này còn có đoạn khen ngợi Uông Hải Lâm là một biên kịch nhiệt huyết, luôn đặt mình ở vị trí cao hơn các diễn viên lưu lượng để mắng chửi họ. Vì sự việc đã phát triển đến mức không ai muốn nên NSX đang tìm hướng giải quyết ổn thỏa nhất.

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Ngoài ra, NSX của City Of Power đã nhắc nhở biên kịch họ Uông nên tôn trọng sự thật và tôn trọng pháp luật, vì muốn để mặt mũi cho ông nên phía NSX này không hề muốn vạch trần ông.

Việc Uông Hải Lâm bị NSX của City Of Power "vạch mặt" đã nhận về sự đồng tình của đông đảo công chúng bởi vì vị biên kịch này đã nhiều lần đả động đến các nghệ sĩ trẻ một cách "vô duyên vô cớ". Ngoài ra, nhiều khán giả cũng khuyên Uông Hải Lâm nên chú trọng vào sự nghiệp của mình thay vì chỉ lo "đá xéo" người khác khiến cho nhiều người không liên quan bị mệt mỏi và phiền phức.

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Từ khóa:   Tiêu Chiến Uông Hải Lâm Cbiz sao Hoa ngữ sao châu Á

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