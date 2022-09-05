Fan Triệu Lộ Tư - Ngô Lỗi lên tiếng xin lỗi vì sao chép ý tưởng của fan Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác nhưng vẫn không được netizen tha thứ?

Sao quốc tế 05/09/2022 15:21

Fan couple Ngô Lộ Khả Đào (tên cặp đôi Triệu Lộ Tư - Ngô Lỗi) đã gặp rắc rối vì bị tố sao chép ý tưởng của Bác Quân Nhất Tiêu (tên cặp đôi Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến.

Sau thành công của Tinh Hán Xán Lạn, Ngô LỗiTriệu Lộ Tư nhận được rất nhiều hảo cảm. Cặp đôi cũng thu hút được lượng fan couple không nhỏ, giúp gia tăng độ nhận diện.

Fan Triệu Lộ Tư - Ngô Lỗi lên tiếng xin lỗi vì sao chép ý tưởng của fan Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác nhưng vẫn không được netizen tha thứ? - Ảnh 1
Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư thu hút được lượng fan couple không nhỏ sau thành công của Tinh Hán Xán Lạn - Ảnh: Internet

Bộ phim Tinh Hán Xán Lạn được chuyển thể từ tiếu thuyết Tinh Hán Xán Lạn Hạnh Thậm Chí Tai của Quan Tâm Tắc Loạn. Nội dung phim kể về Tướng quân Lăng Bất Nghi (Ngô Lỗi) khải hoàn trở về, trong quá trình tìm hiểu về án cũ đã quen biết Trình Thiếu Thương (Triệu Lộ Tư) – Cô thiên kim bị sống ở vùng nông thôn hoang dã. Một Lăng Bất Nghi gánh trên vai mối thâm thù đại hận cùng với một Trình Thiếu Thương thiếu tình thương từ nhỏ đã thu hút nhau, trở thành cặp đôi oan gia ngõ hẹp vô cùng đáng yêu.

Tuy nhiên mới đây, fan couple Ngô Lộ Khả Đào (tên cặp đôi Triệu Lộ Tư - Ngô Lỗi) đã gặp rắc rối. Dù xuất hiện không lâu nhưng nhóm fan này lại bị tố sao chép ý tưởng của Bác Quân Nhất Tiêu. Được biết, Bác Quân Nhất Tiêu là tên fan couple của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Đây là cặp đôi đỉnh lưu nổi tiếng nhất nhì Hoa ngữ, bước ra từ bộ phim đình đám Trần Tình Lệnh.

Fan Triệu Lộ Tư - Ngô Lỗi lên tiếng xin lỗi vì sao chép ý tưởng của fan Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác nhưng vẫn không được netizen tha thứ? - Ảnh 2
 Fan couple Ngô Lộ Khả Đào (tên cặp đôi Triệu Lộ Tư - Ngô Lỗi) bị tố sao chép ý tưởng của Bác Quân Nhất Tiêu (tên cặp đôi Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến) - Ảnh: Internet

Nói về số lượng fan, Bác Quân Nhất Tiêu cực kỳ hùng hậu. Đồng thời, nhóm này cũng có thời gian dài hoạt động trong cộng đồng fan couple. Tuy nhiên, siêu thoại của Ngô Lộ Khả Đào đã sao chép toàn bộ luật siêu thoại của Bác Quân Nhất Tiêu. Thậm chí, fan Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến còn phát hiện chủ trì siêu thoại của Ngô Lộ Khả Đào từng là chủ cũ bên siêu thoại couple Lãng Lãng Đinh (Cung Tuấn - Trương Triết Hạn). 

Fan Triệu Lộ Tư - Ngô Lỗi lên tiếng xin lỗi vì sao chép ý tưởng của fan Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác nhưng vẫn không được netizen tha thứ? - Ảnh 3
Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến - Ảnh: Internet

Vì vậy, khi bị tố, fan couple Ngô Lộ Khả Đào đã phải đăng bài xin lỗi Bác Quân Nhất Tiêu. Tuy nhiên, nhóm fan này vẫn bị cư dân mạng mắng nên đổi tên thành Triệu Sao Bất Ngô (sao chép chính xác).

Bên cạnh đó, cộng đồng mạng cũng khuyên fan couple Ngô Lộ Khả Đào cần cẩn trọng hơn. Nếu hoạt động không cẩn thận, người hâm mộ có thể gây ảnh hưởng đến hình ảnh của thần tượng. Bởi lẽ, đây không phải lần đầu Ngô Lộ Khả Đào có hành động chưa đúng mực. Trước đó, nhóm fan này từng tràn vào weibo đoàn phim Tình Yêu Mà Thôi để mắng bạn diễn của Ngô Lỗi.

Fan Triệu Lộ Tư - Ngô Lỗi lên tiếng xin lỗi vì sao chép ý tưởng của fan Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác nhưng vẫn không được netizen tha thứ? - Ảnh 4
Ngô Lộ Khả Đào từng tràn vào weibo đoàn phim Tình Yêu Mà Thôi để mắng bạn diễn của Ngô Lỗi - Ảnh: Internet

Thời điểm đó, nữ diễn viên Châu Vũ Đồng vấp phải không ít bình luận khó nghe. Một số người còn chê ngoại hình của cô, kêu cô không xứng đóng phim cùng Ngô Lỗi. Hành động này ít nhiều gây ảnh hưởng đến sự nghiệp phim ảnh của nam diễn viên.

 

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Từ khóa:   Triệu Lộ Tư Ngô Lỗi Vương Nhất Bác Tiêu Chiến cbiz

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