Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư bất ngờ yêu cầu các netizen ngưng phát tán ảnh hậu trường?

Sao quốc tế 05/09/2022 08:49

Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn bị các netizen leak ảnh nhiều đến nỗi, thông qua chúng, khán giả hoàn toàn có thể đoán biết được hết tình tiết phim muốn nói gì

Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ TưTrần Triết Viễn dù vẫn đang trong quá trình ghi hình, nhưng lại đang thành chủ đề bàn tán của cư dân mạng trong những ngày vừa qua, với loạt ảnh hậu trường đẹp mê ly của nam nữ chính. Thậm chí ảnh leak nhiều đến nỗi, thông qua chúng, khán giả hoàn toàn có thể đoán biết được hết tình tiết phim muốn nói gì.

Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư bất ngờ yêu cầu các netizen ngưng phát tán ảnh hậu trường? - Ảnh 1
Vụng Trộm Không Thể Giấu bị các netizen leak ảnh nhiều đến nỗi, thông qua chúng, khán giả hoàn toàn có thể đoán biết được hết tình tiết phim muốn nói gì - Ảnh: Internet

Trước tình hình này, đoàn phim Vụng Trộm Không Thể Giấu rốt cuộc cũng đã phải lên tiếng trên trang weibo, kêu gọi hãy ngưng phát tán ảnh hậu trường của bộ phim. Nhiều khán giả mong đợi Vụng Trộm Không Thể Giấu cũng bày tỏ ý kiến bản thân bị ảnh hưởng khá nhiều, khi đang có cảm giác mất dần đi sự mong đợi bộ phim sẽ sớm phát sóng.

Dù vậy, cũng có ý kiến cho rằng riêng về vấn đề bảo mật, đoàn phim Vụng Trộm Không Thể Giấu phải tự chịu trách nhiệm, vốn dĩ đây là rủi ro mà phim lấy bối cảnh hiện đại phải đối mặt, còn phim cổ trang sẽ đỡ hơn vì thường được quay trong phim trường riêng. Một số khác lại tỏ ra nghi ngờ, nhận định đây vẫn chỉ là chiêu trò PR đã cũ để tăng thêm độ nhiệt của Vụng Trộm Không Thể Giấu.

Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư bất ngờ yêu cầu các netizen ngưng phát tán ảnh hậu trường? - Ảnh 2
Đoàn phim Vụng Trộm Không Thể Giấu đã phải lên tiếng kêu gọi hãy ngưng phát tán ảnh hậu trường của bộ phim - Ảnh: Internet

Được biết, Vụng Trộm Không Thể Giấu được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Trúc Dĩ. Bộ phim kể về nữ chính Tang Trĩ năm trung học tuy học giỏi nhưng hay gây náo loạn nên luôn bị thầy giáo gọi phụ huynh đến trường, vì sợ ba mẹ biết nên Tang Trĩ muốn nhờ anh trai Tang Diên đi thay, tuy nhiên hai anh em vừa về nhà đã chọc tức nhau nên kế hoạch tan thành mây khói. Trùng hợp thay bạn của anh trai, chính là nam chính Đoàn Gia Hứa cũng ở đó nên Tang Trĩ đã chớp thời cơ nhờ vả. Sau lần giúp đỡ bất đắc dĩ, hai người thân thiết với nhau hơn, lúc này Đoàn Gia Hứa chỉ coi Tang Trĩ như em gái mà chăm sóc, bảo ban.

Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư bất ngờ yêu cầu các netizen ngưng phát tán ảnh hậu trường? - Ảnh 3
Vụng Trộm Không Thể Giấu được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Trúc Dĩ - Ảnh: Internet

Sau này Đoàn Gia Hứa tốt nghiệp đại học, đến một nơi khác làm việc, hiểu lầm chồng chất cộng với khoảng cách khiến mối quan hệ của họ rạn nứt, Tang Trĩ ôm mối tình đơn phương giấu chặt trong lòng. Mối quan hệ của họ chỉ bắt đầu lại khi Tang Trĩ thi vào trường đại học Nghi Hà nơi Đoàn Gia Hứa sống và làm việc. Tại đây hai người trải qua nhiều việc dần hiểu nhau hơn, tình cảm được nhen nhóm và đơm hoa kết trái.

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