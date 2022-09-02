Một số cư dân mạng bất ngờ đào lại một số hình ảnh của Trương Lăng Hách và đem so sánh với Tang Diên trong bản truyện tranh. Ngay lập tức, loạt hình ảnh này đã leo lên hotsearch Weibo ở cả bảng chung và bảng giải trí. Không khó để thấy được rằng, Trương Lăng Hách hợp vai Tang Diên từ kiểu tóc cho đến khí chất, dáng người.

Mới đây, trong bộ phim Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn , người được chọn vào vai Tang Diên – anh trai của Tang Trĩ (Triệu Lộ Tư) là nam diễn viên Mã Bá Khiên. Ngay từ khi xuất hiện, anh chàng đã không thể làm hài lòng các fan nguyên tác vì hình tượng “sai quá sai”. Từ kiểu tóc, dáng người cho đến ngoại hình Mã Bá Khiên đều bị chê không hợp vai “anh trai quốc dân” Tang Diên.

- Mình chỉ muốn nói là Trương Lăng Hách đẹp trai quá đi mất, giang cư mận chọn ảnh ưng ghê. Việc Trương Lăng Hách được khá nhiều dân mạng đề cử vào vai Tang Diên này ngoài ngoại hình thì là do mọi người ưng chiều cao và profile của em ấy, cảm thấy có phần thích hợp với nhân vật.

- Hợp hay không chưa biết nhưng bạn này đẹp trai quá đi, như nhân vật truyện tranh vậy đó.

- Thật ra Tang Diên trong tưởng tượng của tôi là kiểu như Hứa Khải, Tống Uy Long cơ. Đương nhiên không thể giống hoàn toàn nguyên tác được nhưng ở 2 anh này cảm ra được cái vibe của Tang Diên.

Trương Lăng Hách từng ghi dấu ấn với khán giả khi tham gia vào Thương Lan Quyết với vai Trường Hành. Hiện tại, anh chàng cũng đang trên phim trường Ninh An Như Mộng hợp tác cùng Bạch Lộc. Vai nam chính này của anh chàng được khán giả cực kỳ mong đợi. Hiện tại, video Trương Lăng Hác hợp vai Tang Diên trong Vụng Trộm Không Thể Giấu đã được hơn 500.000 lượt thả tim trên Douyin.

Ninh An Như Mộng của Trương Lăng Hách và Bạch Lộc - Ảnh: Internet

Được biết, Vụng Trộm Không Thể Giấu được chuyển thể từ tiểu thuyếtcùng tên của tác giả Trúc Dĩ. Câu chuyện Vụng trộm không thể giấu bắt đầu từ 7 năm trước, Gia Hứa là bạn thân của Tang Diên (anh trai của Tang Trĩ). Anh thường xuyên đến nhà cô để chơi game cùng Tang Diên. Năm 13 tuổi, Tang Trĩ đã để ý đến Gia Hứa, một tình cảm nảy sinh ngay từ khi còn nhỏ.

Vụng Trộm Không Thể Giấu được chuyển thể từ tiểu thuyếtcùng tên của tác giả Trúc Dĩ - Ảnh: Internet

Mỗi lần gặp anh, cô đều cảm thấy ngại ngùng và đỏ mặt khi đối mặt trực tiếp với Gia Hứa, tuy anh không phải một kiểu người thật sự ưu tú, không phải là người con trai thu hút các bạn nữ, nhưng lại khiến cho Tang Trĩ - một cô gái tại độ tuổi 13 thích anh một cách ngây thơ nhất có thể từ những lần gặp gỡ đầu tiên.