Tiêu Chiến và Dương Dương bất ngờ bị điểm tên trong tin tiêu cực vì lý do này

Mới đây, cư dân mạng xôn xao trước thông tin tiêu cực liên quan đến Dương Dương và Tiêu Chiến.

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ xôn xao trước một bài đăng kỳ lạ bởi tài khoản mang tên đạo diễn Lý Tưởng. Cụ thể, nội dung nói về cuộc nói chuyện nội bộ của Phó cục trưởng Tổng cục quảng điện. Theo người tự xưng là đạo diễn Lý Tưởng, phía Tổng cục sẽ ra lệnh cấm các phim yêu đương đội lốt quân đội. Đồng thời, bên trên cũng phê bình Tảo Hắc Phong Bạo, Ta Là Lưu Kim Phượng, phim đề tài quân lữ do Tiêu Chiến, Dương Dương... đóng chính. Bên cạnh đó, Quảng Điện còn ra một loạt lệnh cấm khác. Cụ thể, người đã phẫu thuật thẩm mỹ không được đóng phim quân đội, minh tinh bước ra từ chương trình tuyển tú không được làm nam - nữ chính, không tuyên truyền cặp đôi, giảm phim chiếu mạng, cổ vũ phim chủ nghĩa hiện thực...

Khi thông tin này đang gây xôn xao, nhà sản xuất của bộ phim Em Là Thành Trì Doanh Lũy Của Anh đã lên tiếng bác bỏ. Theo Hiện Xuân, tin tức nêu trên hoàn toàn là bịa đặt. Đồng thời, ông cũng cho biết, thông tin lan truyền trên mạng không đáng tin. Nếu muốn biết đúng sai, người đăng tin hãy lấy văn bản chính thống làm bằng chứng. Sau đó, nội dung về cuộc họp nội bộ của Quảng Điện đã bị xóa bỏ. Trang cá nhân của người tự xưng đạo diễn Lý Tưởng cũng chỉ xuất hiện những bài viết bình thường, không liên quan đến phim ảnh.

Sau khi siêu phẩm cổ trang Trần Tình Lệnh (2019) được phát sóng, cái tên Ngụy Vô Tiện bỗng trở thành một hiện tượng, người người nhà nhà nhắc đến, còn Tiêu Chiến cũng thu về dàn hậu cung vô cùng đông đảo. Dù là diễn viên tay ngang, nhưng có thể nói Tiêu Chiến đã hoàn thành khá tốt vai diễn Ngụy Anh Lạc, những phân cảnh đòi hỏi cảm xúc, sự phẫn nộ hay cần thể hiện sự vui tươi, nhí nhảnh đều khiến khán giả hài lòng, mang đến cho người xem cảm giác như anh và Ngụy Vô Tiện sinh ra để dành cho nhau. Nhờ nam diễn viên mà khán giả biết đến một Ngụy Vô Tiện chân thật, sống động như vậy, và nhờ có Ngụy Vô Tiện mà họ đã không bỏ lỡ Tiêu Chiến. Dương Dương vẫn rất tích cực đóng phim, từ cổ trang đến hiện đại. Đầu năm nay, nam diễn viên đã có 2 bộ phim được phát sóng, gồm Đặc Chiến Vinh Quang và Thả Thí Thiên Hạ. Từ trước đến nay, khả năng diễn xuất của Dương Dương luôn là chủ đề gây tranh cãi. Đa số khán giả cho rằng, nam diễn viên vẫn chưa cải thiện kỹ năng đóng phim. Vì thế, anh chẳng khác nào"bình hoa di động" khi chỉ có nhan sắc mà không có năng lực.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tieu-chien-va-duong-duong-bat-ngo-bi-diem-ten-trong-tin-tieu-cuc-vi-ly-do-nay-499580.html