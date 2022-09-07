Tiêu Chiến và Dương Dương bất ngờ bị điểm tên trong tin tiêu cực vì lý do này

Sao quốc tế 07/09/2022 20:35

Mới đây, cư dân mạng xôn xao trước thông tin tiêu cực liên quan đến Dương Dương và Tiêu Chiến.

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ xôn xao trước một bài đăng kỳ lạ bởi tài khoản mang tên đạo diễn Lý Tưởng. Cụ thể, nội dung nói về cuộc nói chuyện nội bộ của Phó cục trưởng Tổng cục quảng điện. Theo người tự xưng là đạo diễn Lý Tưởng, phía Tổng cục sẽ ra lệnh cấm các phim yêu đương đội lốt quân đội. Đồng thời, bên trên cũng phê bình Tảo Hắc Phong Bạo, Ta Là Lưu Kim Phượng, phim đề tài quân lữ do Tiêu Chiến, Dương Dương... đóng chính.

Bên cạnh đó, Quảng Điện còn ra một loạt lệnh cấm khác. Cụ thể, người đã phẫu thuật thẩm mỹ không được đóng phim quân đội, minh tinh bước ra từ chương trình tuyển tú không được làm nam - nữ chính, không tuyên truyền cặp đôi, giảm phim chiếu mạng, cổ vũ phim chủ nghĩa hiện thực...

Tiêu Chiến và Dương Dương bất ngờ bị điểm tên trong tin tiêu cực vì lý do này - Ảnh 1

Khi thông tin này đang gây xôn xao, nhà sản xuất của bộ phim Em Là Thành Trì Doanh Lũy Của Anh đã lên tiếng bác bỏ. Theo Hiện Xuân, tin tức nêu trên hoàn toàn là bịa đặt.  Đồng thời, ông cũng cho biết, thông tin lan truyền trên mạng không đáng tin. Nếu muốn biết đúng sai, người đăng tin hãy lấy văn bản chính thống làm bằng chứng.

Sau đó, nội dung về cuộc họp nội bộ của Quảng Điện đã bị xóa bỏ. Trang cá nhân của người tự xưng đạo diễn Lý Tưởng cũng chỉ xuất hiện những bài viết bình thường, không liên quan đến phim ảnh.

Tiêu Chiến và Dương Dương bất ngờ bị điểm tên trong tin tiêu cực vì lý do này - Ảnh 2

Sau khi siêu phẩm cổ trang Trần Tình Lệnh (2019) được phát sóng, cái tên Ngụy Vô Tiện bỗng trở thành một hiện tượng, người người nhà nhà nhắc đến, còn Tiêu Chiến cũng thu về dàn hậu cung vô cùng đông đảo. Dù là diễn viên tay ngang, nhưng có thể nói Tiêu Chiến đã hoàn thành khá tốt vai diễn Ngụy Anh Lạc, những phân cảnh đòi hỏi cảm xúc, sự phẫn nộ hay cần thể hiện sự vui tươi, nhí nhảnh đều khiến khán giả hài lòng, mang đến cho người xem cảm giác như anh và Ngụy Vô Tiện sinh ra để dành cho nhau. Nhờ nam diễn viên mà khán giả biết đến một Ngụy Vô Tiện chân thật, sống động như vậy, và nhờ có Ngụy Vô Tiện mà họ đã không bỏ lỡ Tiêu Chiến. 

Tiêu Chiến và Dương Dương bất ngờ bị điểm tên trong tin tiêu cực vì lý do này - Ảnh 3

 

Dương Dương vẫn rất tích cực đóng phim, từ cổ trang đến hiện đại. Đầu năm nay, nam diễn viên đã có 2 bộ phim được phát sóng, gồm Đặc Chiến Vinh Quang và Thả Thí Thiên Hạ. Từ trước đến nay, khả năng diễn xuất của Dương Dương luôn là chủ đề gây tranh cãi. Đa số khán giả cho rằng, nam diễn viên vẫn chưa cải thiện kỹ năng đóng phim. Vì thế, anh chẳng khác nào"bình hoa di động" khi chỉ có nhan sắc mà không có năng lực.

Fan Triệu Lộ Tư - Ngô Lỗi lên tiếng xin lỗi vì sao chép ý tưởng của fan Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác nhưng vẫn không được netizen tha thứ?

Fan Triệu Lộ Tư - Ngô Lỗi lên tiếng xin lỗi vì sao chép ý tưởng của fan Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác nhưng vẫn không được netizen tha thứ?

Fan couple Ngô Lộ Khả Đào (tên cặp đôi Triệu Lộ Tư - Ngô Lỗi) đã gặp rắc rối vì bị tố sao chép ý tưởng của Bác Quân Nhất Tiêu (tên cặp đôi Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến.

Xem thêm
Từ khóa:   Tiêu Chiến Dương Dương sao Hoa ngữ sao Châu Á phim Trung Quốc làng sao

TIN LIÊN QUAN

Fan Triệu Lộ Tư - Ngô Lỗi lên tiếng xin lỗi vì sao chép ý tưởng của fan Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác nhưng vẫn không được netizen tha thứ?

Fan Triệu Lộ Tư - Ngô Lỗi lên tiếng xin lỗi vì sao chép ý tưởng của fan Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác nhưng vẫn không được netizen tha thứ?

Dân tình sốt ruột khi 'Ngọc Cốt Dao' của Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn vẫn còn chờ ngày phát sóng

Dân tình sốt ruột khi 'Ngọc Cốt Dao' của Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn vẫn còn chờ ngày phát sóng

Phim Trung có thành tích tốt nhất từ 2019 - 2022: Triệu Lệ Dĩnh vô đối bỏ xa Dương Tử và Tiêu Chiến

Phim Trung có thành tích tốt nhất từ 2019 - 2022: Triệu Lệ Dĩnh vô đối bỏ xa Dương Tử và Tiêu Chiến

Nam thần Cbiz “lột xác” nhờ giảm cân, được kỳ vọng sẽ trở thành Tiêu Chiến thế hệ mới

Nam thần Cbiz “lột xác” nhờ giảm cân, được kỳ vọng sẽ trở thành Tiêu Chiến thế hệ mới

'Người tình màn ảnh' của Tiêu Chiến nín thở để múa dưới nước sâu 5 mét, ai nấy chiêm ngưỡng đều ngưỡng mộ

'Người tình màn ảnh' của Tiêu Chiến nín thở để múa dưới nước sâu 5 mét, ai nấy chiêm ngưỡng đều ngưỡng mộ

Phim của Tiêu Chiến liên tục 'gặp hạn', danh tiếng liệu có thua thiệt Vương Nhất Bác?

Phim của Tiêu Chiến liên tục 'gặp hạn', danh tiếng liệu có thua thiệt Vương Nhất Bác?

TIN MỚI NHẤT

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 1 giờ 19 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 1 giờ 49 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 2 giờ 19 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 2 giờ 49 phút trước
Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 3 giờ 19 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Ngoại tình 3 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI