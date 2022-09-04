Dân tình sốt ruột khi 'Ngọc Cốt Dao' của Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn vẫn còn chờ ngày phát sóng

Trong những bộ phim cổ trang được mong chờ 2022 thì Ngự Giao Ký, Trầm Vụn Hương Phai, Tinh Hán Xán Lạn hay Thương Lan Quyết đều đã chiếu sắp xong, chỉ còn mỗi Ngọc Cốt Dao khiến khán giả chờ đợi suốt một mùa hè.

Sau khi Ngự Giao Ký, Trầm Vụn Hương Phai, Tinh Hán Xán Lạn hay Thương Lan Quyết đều đã kết thúc, Ngọc Cốt Dao của Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn chính là bộ phim được mong đợi nhất hiện nay. Thời gian gần đây, trên mạng xuất hiện nhiều thông tin cho biết, sau khi phần 1 của bộ phim Tinh Hán Xán Lạn kết thúc, để lấp vào khoảng trống, nền tảng Tencent sẽ cho lên sóng dự án phim mới của Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn - Ngọc Cốt Giao, thời điểm cụ thể cuối tháng 8. Tuy nhiên, dân tình khá hụt hẫng, không biết còn phải chờ đợi đến bao giờ vì đã hơn 1 năm kể từ ngày Ngọc Cốt Dao đóng máy nhưng phim vẫn án binh bất động, không chút thông tin mới.

Ngọc Cốt Dao đã thu hút rất nhiều sự chú ý ngay từ khi bắt đầu khởi quay, đến nay đã hoàn thành tất cả các công đoạn hậu kỳ, kiểm duyệt… chỉ chờ một lời thông báo về ngày chiếu phim nữa thôi. Nền tảng phát sóng độc quyền Ngọc Cốt Dao đã từng cập nhật rất nhiều tài liệu về bộ phim được mong chờ nhất 2022 này, gần như chắc chắn nó sẽ được phát sóng vào mùa hè. Bộ phim dựa trên tiểu thuyết của Thương Nguyệt, kể về câu chuyện tình cảm vướng mắc giữa Thời Ảnh, Hoàng tử cao ngạo lạnh lùng của nước Không Tang và Chu Nhan, Công chúa Xích Tộc chính trực. Do nhiều hoàn cảnh, họ đồng hành cùng nhau trong 3 năm với tư cách thầy trò và nảy sinh tình cảm. Thật không may, số phận đã cản bước họ đến với nhau khi họ đứng về hai phe đối nghịch trong cuộc đấu tranh chính trị.

Trải qua những tình huống sinh tử, một người ấm áp, một người lạnh lùng, một người nhàn nhã, một người nhiệt tình nhưng cả hai vô cùng hòa hợp. Tuy nhiên, cuối cùng họ đã gạt bỏ những vấn đề của mình và cùng nhau bảo vệ công chúa nhỏ của vương quốc Không Tang. Chu Nhan đã biến một Thời Ảnh cứng nhắc ngày càng hoàn thiện, phá vỡ mọi giới hạn và là tình đầu của Chu Nhan. Trong suốt 3 năm đó, tình cảm của cả hai có những chuyển biến bất ngờ.

Ngọc Cốt Dao chưa kịp lên sóng, Tiêu Chiến đã gặp rắc rối vì vẻ ngoài "đào hoa" Sự quan tâm thái quá, nhiệt liệt "đẩy thuyền" của người hâm mộ dễ khiến cho các thần tượng liên tục vướng vào rắc rối. Điển hình là nam thần Trần Tình Lệnh - Tiêu Chiến cũng vướng vào những tin đồn thất thiệt làm ảnh hưởng đến hình tượng của nam diễn viên.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dan-tinh-sot-ruot-khi-ngoc-cot-dao-cua-tieu-chien-va-nham-man-van-con-cho-ngay-phat-song-499022.html