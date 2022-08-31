'Người tình màn ảnh' của Tiêu Chiến nín thở để múa dưới nước sâu 5 mét, ai nấy chiêm ngưỡng đều ngưỡng mộ

Theo Nhậm Mẫn chia sẻ, để chuẩn bị cho màn biểu diễn, cô luyện tập dưới nước hơn 10 tiếng trong suốt 10 ngày, ở độ sâu 5 mét với cường độ học tập khắc nghiệt, khẩn trương. Phần biểu diễn của cô lấy cảm hứng từ bức tranh Thủy đồ của danh họa Mã Viễn thời Nam Tống.

Mới đây, trang Sina đưa tin, Nhậm Mẫn xuất hiện trong chương trình Thi họa Trung Quốc với màn trình diễn múa dưới nước gây ấn tượng. Đây là lần đầu tiên ngôi sao sinh năm 1999 thử sức với thể loại múa này nhưng đã đem lại kết quả rất tốt.

Nữ diễn viên sinh năm 1999, là sinh viên của Học viện Hý kịch Trung ương. Cô được đánh giá là thế hệ diễn viên trẻ tài năng của điện ảnh Hoa ngữ, dù cô không sở hữu sắc vóc đẹp nổi bật.

Nhậm Mẫn được công chúng biết đến sau bộ phim Bi thương ngược dòng thành sông. Năm 2021, cô giành đề cử Nữ phụ xuất sắc với vai công chúa Huy Nhu trong phim Thanh bình nhạc tại giải thưởng truyền hình uy tín Bạch Ngọc Lan. Cô trở thành ngôi sao đầu tiên của nhóm tiểu hoa đán sinh sau năm 1995 đạt được thành tích này. Vai diễn của Nhậm Mẫn chỉ xuất hiện khoảng nửa cuối phim nhưng được khán giả yêu thích. Sau hai vai diễn mang đến nỗi bi thương cho khán giả, danh hiệu "Nữ hoàng phim bi thế hệ mới" dành cho Nhậm Mẫn ra đời từ đây, theo Tân Hoa Xã.

Nhậm Mẫn cũng đóng chính trong dự án Ngọc cốt dao, kết hợp với đàn anh Tiêu Chiến. Phim được dự đoán sẽ bùng nổ khi lên sóng do Nhậm Mẫn được đánh giá cao về diễn xuất, còn Tiêu Chiến là nam diễn viên 9X hot nhất Trung Quốc hiện nay.

Nội dung phim Ngọc Cốt Dao kể về Thái tử Không Tang Thời Ảnh (Tiêu Chiến) và Quận chúa Xích Tộc Chu Nhan (Nhậm Mẫn). Cả 2 giành tình cảm cho nhau nhưng lại vì thân phận khác biệt mà phải đứng ở 2 đầu chiến tuyến.