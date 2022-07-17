Đinh Vũ Hề không muốn 'tái hợp' Nhậm Mẫn sau thất bại của Mười Năm Nhất Phẩm Ôn Như Ngôn?

Có thông tin cho rằng, Đinh Vũ Hề lo sợ bộ phim tiếp theo sẽ có thành tích không tốt như Mười Năm Nhất Phẩm Ôn Như Ngôn nên đã từ chối hợp tác với Nhậm Mẫn trong tác phẩm mới.

Mới đây, mạng xã hội xứ Trung xuất hiện tin đồn cho rằng Đinh Vũ Hề đã từ chối hợp tác với Nhậm Mẫn trong phim mới. Theo đó, nguyên nhân được cho là vì nam diễn viên họ Vũ cảm thấy tên tuổi của mình bị sa sút sau thất bại của Mười Năm Nhất Phẩm Ôn Như Ngôn - dự án mà anh cũng đã hợp tác với Nhậm Mẫn.

Mười Năm Nhất Phẩm Ôn Như Ngôn là thất bại của phòng vé Trung Hoa đầu năm 2022

Cụ thể, một blogger viết: "Bộ phim 'Đại Lý Tự Thiếu Khanh' chưa thể khởi quay là bởi Đinh Vũ Hề muốn đổi nữ chính. Không phải bởi quan hệ giữa anh và Nhậm Mẫn không tốt, mà bởi bộ phim trước đó 2 người hợp tác là Mười Năm Nhất Phẩm Ôn Như Ngôn có doanh thu quá kém, khiến tên tuổi cậu ấy tụt dốc. Đinh Vũ Hề không muốn làm việc chung với Nhậm Mẫn nữa, tránh việc kết quả phim kém làm ảnh hưởng".

Tuy nhiên, Đinh Vũ Hề đã ngay lập tức phủ nhận thông tin này. Ngay dưới bài đăng của blogger, nam diễn viên đã bình luận: "Không hề có chuyện đó".

Đinh Vũ Hề phủ nhận việc từ chối hợp tác với Nhậm Mẫn trong phim mới

Trước đó, vào tháng 2 năm nay, Mười Năm Nhất Phẩm Ôn Như Ngôn do Nhậm Mẫn và Đinh Vũ Hề đã đạt doanh thu 100 triệu NDT trong ngày đầu tiên phát hành. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau đó, doanh thu của phim này lập tức giảm còn 13 triệu NDT, tức là gần 90%. Trên nền tảng Douban, tác phẩm này cũng chỉ được đánh giá có 2,8 điểm với 23.000 lượt mà đa phần là 1 sao.

Mười Năm Nhất Phẩm Ôn Như Ngôn được giá là một trong những bộ phim có doanh thu phòng vé tệ nhất. Bên cạnh đó, diễn xuất của hai diễn viên chính cũng gây ra nhiều tranh cãi khi họ đều còn khá trẻ và chưa có nhiều kinh nghiệm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dinh-vu-he-khong-muon-tai-hop-nham-man-sau-that-bai-cua-muoi-nam-nhat-pham-on-nhu-ngon-483836.html