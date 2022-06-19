Tạo hình tóc trắng của Đinh Vũ Hề bất ngờ nhận lời chê của dân tình vì lý do này

Sao quốc tế 19/06/2022 19:45

Tạo hình của Đinh Vũ Hề trong "Bảy Kiếp May Mắn" hiện đang nhận về những lời bàn tán trái chiều.

"Bảy Kiếp May Mắn" hiện đang là bộ phim thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả. Với sự tham gia của Đinh Vũ HềDương Siêu Việt cho hai vai chính, bộ phim được mong đợi sẽ làm nên chuyện khi lên sóng.

Mới đây, sau khi đoạn teaser của bộ phim này được tung ra, nhiều luồng ý kiến đã xuất hiện xung quanh tạo hình tóc trắng của Đinh Vũ Hề.

Tạo hình tóc trắng của Đinh Vũ Hề bất ngờ nhận lời chê của dân tình vì lý do này - Ảnh 1Tạo hình tóc trắng của Đinh Vũ Hề bất ngờ nhận lời chê của dân tình vì lý do này - Ảnh 2

Một bộ phận khán giả dành lời khen cho tạo hình này của Đinh Vũ Hề vì nét đẹp siêu thực của anh chàng. Sở hữu làn da trắng, gương mặt nhiều nét thanh tú, mái tóc bạc nổi bật, Đinh Vũ Hề xuất hiện nổi bật trong teaser của Bảy Kiếp May Mắn.

Bên cạnh những ý kiến chê bai, cũng có không ít khán giả lên tiếng bênh vực Đinh Vũ Hề, cho rằng tạo hình này vì quá sát với nguyên tác nên mới phải làm lố như vậy. Mái tóc bạc, lối trang điểm đậm cùng gương mặt có nét nữ tính của Đinh Vũ Hề hiện đang là chủ đề được khán giả đưa ra bàn luận trên khắp các mạng xã hội. Ngoài ra, Đinh Vũ Hề cũng có nét đẹp phi giới tính nên khi hóa trang như vậy cũng sẽ khiến Đinh Vũ Hề có phần nữ tính hơn. 

Tạo hình tóc trắng của Đinh Vũ Hề bất ngờ nhận lời chê của dân tình vì lý do này - Ảnh 3Tạo hình tóc trắng của Đinh Vũ Hề bất ngờ nhận lời chê của dân tình vì lý do này - Ảnh 4Tạo hình tóc trắng của Đinh Vũ Hề bất ngờ nhận lời chê của dân tình vì lý do này - Ảnh 5Tạo hình tóc trắng của Đinh Vũ Hề bất ngờ nhận lời chê của dân tình vì lý do này - Ảnh 6

"Bảy Kiếp May Mắn" nói về bảy kiếp tình duyên của Vân Tường và Sơ Không, hai tiên nhân trong tiên giới. Sau một cuộc va chạm nảy lửa làm náo loạn cả thiên cung, chàng và nàng bị xử phạt, phải trải qua bảy kiếp nhân duyên mới có thể quay về thiên giới. Cả thiên cung và địa phủ đều xôn xao, các tiên nhân đua nhau đặt cược kết thúc của hai người.

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