Loạt ảnh thơ ấu của 'mỹ nữ Tân Cương' Địch Lệ Nhiệt Ba khiến công chúng thích thú

Sao quốc tế 18/06/2022 23:40

Những bức ảnh thời thơ bé của Địch Lệ Nhiệt Ba đã chứng minh được nhan sắc 'xinh từ trong trứng' của cô.

Sinh ra tại Urumqi, Tân Cương Địch Lệ Nhiệt Ba từ nhỏ đã có vóc dáng cao và chiếc mũi thanh tú cùng gương mặt xinh đẹp tựa búp bê. Vì trưởng thành từ một gia đình nghệ thuật, nên kể từ khi còn bé, "mỹ nữ Tân Cương" đã được bố mẹ chăm chút vấn đề trang phục và đầu tư để theo học nghệ thuật.

dich le nhiet ba 6
Địch Lệ Nhiệt Ba từ nhỏ đã có vóc dáng cao và chiếc mũi thanh tú cùng gương mặt xinh đẹp tựa búp bê - Ảnh: Internet
dich le nhiet ba 5
Địch Lệ Nhiệt Ba có khả năng thành thạo nhiều mảng như vũ đạo, piano và đàn violin - Ảnh: Internet

Theo Eastweek, nhờ từ nhỏ đã được học, Địch Lệ Nhiệt Ba có khả năng thành thạo nhiều mảng như vũ đạo, piano và đàn violin. Bộ phim đầu tiên mà cô tham gia là vào năm 11 tuổi, sau đó nữ diễn viên trở thành người được nhiều nhà sản xuất "chọn mặt gửi vàng" trong các tác phẩm ăn khách những năm gần đây.

dich le nhiet ba 4
Địch Lệ Nhiệt Ba sớm có những bước đi đầu tiên vào làng giải trí - Ảnh: Internet
dich le nhiet ba 3
Địch Lệ Nhiệt Ba bên một cậu bé được cho là em trai - Ảnh: Internet

Tên của Địch Lệ Nhiệt Ba trong tiếng Tân Cương có nghĩa là cô bé xinh đẹp được yêu quý. Dù đã quen mặt trong nhiều hoạt động giải trí nhưng cô cho biết bản thân là một người khác hướng nội, thời gian rảnh chỉ thích ở nhà nấu ăn và xem phim mà thôi.

dich le nhiet ba 2
Khuôn mặt không trang điểm của cô khiến nhiều người ghen tị - Ảnh: Internet
dich le nhiet ba 1
Địch Lệ Nhiệt Ba vướng vào nhiều tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh: Internet

Vì ngoại hình đỉnh cao cùng vóc dáng hoàn hảo của mình mà Địch Lệ Nhiệt Ba vướng vào nhiều tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ. Tuy nhiên, dựa trên các ảnh mặt mộc và ảnh thơ ấu của cô, tin đồn này sau đó đã bị dập tắt.

Giữa lúc quản lý xua đuổi người hâm mộ, Địch Lệ Nhiệt Ba nhận được 'cơn mưa lời khen' vì hành động này

Giữa lúc quản lý xua đuổi người hâm mộ, Địch Lệ Nhiệt Ba nhận được 'cơn mưa lời khen' vì hành động này

Sự xuất hiện của Địch Lệ Nhiệt Ba trong buổi đóng máy "Công Tố Tinh Anh" trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. 

Xem thêm
Từ khóa:   Địch Lệ Nhiệt Ba mỹ nữ Tân Cương nhan sắc Địch Lệ Nhiệt Ba sao Hoa ngữ sao châu Á

TIN LIÊN QUAN

Giữa lúc quản lý xua đuổi người hâm mộ, Địch Lệ Nhiệt Ba nhận được 'cơn mưa lời khen' vì hành động này

Giữa lúc quản lý xua đuổi người hâm mộ, Địch Lệ Nhiệt Ba nhận được 'cơn mưa lời khen' vì hành động này

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 18/6/2022: Địch Lệ Nhiệt Ba ngưng đóng phim để nghỉ ngơi, Quan Hiểu Đồng hạn chế tiếp xúc với nghệ sĩ khác?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 18/6/2022: Địch Lệ Nhiệt Ba ngưng đóng phim để nghỉ ngơi, Quan Hiểu Đồng hạn chế tiếp xúc với nghệ sĩ khác?

Xuất hiện thông tin Địch Lệ Nhiệt Ba được 'chọn mặt gửi vàng' cho dự án Phong Cảnh Bên Này, ,netizen đồng loạt ủng hộ vì lý do này

Xuất hiện thông tin Địch Lệ Nhiệt Ba được 'chọn mặt gửi vàng' cho dự án Phong Cảnh Bên Này, ,netizen đồng loạt ủng hộ vì lý do này

An Lạc Truyện của Địch Lệ Nhiệt Ba mất suất chiếu hè vào tay Trầm Vụn Hương Phai của Dương Tử vì lý do này?

An Lạc Truyện của Địch Lệ Nhiệt Ba mất suất chiếu hè vào tay Trầm Vụn Hương Phai của Dương Tử vì lý do này?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 17/6/2022: Phim của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn lên sóng vào tháng 8, Triệu Lệ Dĩnh trở thành nhà sản xuất phim?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 17/6/2022: Phim của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn lên sóng vào tháng 8, Triệu Lệ Dĩnh trở thành nhà sản xuất phim?

Triệu Lệ Dĩnh và Địch Lệ Nhiệt Ba được dân tình 'khen tới tấp' vì lý do này

Triệu Lệ Dĩnh và Địch Lệ Nhiệt Ba được dân tình 'khen tới tấp' vì lý do này

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 18 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 13 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 3 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 3 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 12 giờ 28 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 3 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 3 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 3 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 18 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 15 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI