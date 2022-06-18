Loạt ảnh thơ ấu của 'mỹ nữ Tân Cương' Địch Lệ Nhiệt Ba khiến công chúng thích thú

Sinh ra tại Urumqi, Tân Cương Địch Lệ Nhiệt Ba từ nhỏ đã có vóc dáng cao và chiếc mũi thanh tú cùng gương mặt xinh đẹp tựa búp bê. Vì trưởng thành từ một gia đình nghệ thuật, nên kể từ khi còn bé, "mỹ nữ Tân Cương" đã được bố mẹ chăm chút vấn đề trang phục và đầu tư để theo học nghệ thuật.

Địch Lệ Nhiệt Ba từ nhỏ đã có vóc dáng cao và chiếc mũi thanh tú cùng gương mặt xinh đẹp tựa búp bê - Ảnh: Internet

Địch Lệ Nhiệt Ba có khả năng thành thạo nhiều mảng như vũ đạo, piano và đàn violin - Ảnh: Internet

Theo Eastweek, nhờ từ nhỏ đã được học, Địch Lệ Nhiệt Ba có khả năng thành thạo nhiều mảng như vũ đạo, piano và đàn violin. Bộ phim đầu tiên mà cô tham gia là vào năm 11 tuổi, sau đó nữ diễn viên trở thành người được nhiều nhà sản xuất "chọn mặt gửi vàng" trong các tác phẩm ăn khách những năm gần đây.