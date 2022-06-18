Loạt ảnh thơ ấu của 'mỹ nữ Tân Cương' Địch Lệ Nhiệt Ba khiến công chúng thích thú

Những bức ảnh thời thơ bé của Địch Lệ Nhiệt Ba đã chứng minh được nhan sắc 'xinh từ trong trứng' của cô.
- Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 18/6/2022: Địch Lệ Nhiệt Ba ngưng đóng phim để nghỉ ngơi, Quan Hiểu Đồng hạn chế tiếp xúc với nghệ sĩ khác?
- Xuất hiện thông tin Địch Lệ Nhiệt Ba được 'chọn mặt gửi vàng' cho dự án Phong Cảnh Bên Này, ,netizen đồng loạt ủng hộ vì lý do này
Sinh ra tại Urumqi, Tân Cương Địch Lệ Nhiệt Ba từ nhỏ đã có vóc dáng cao và chiếc mũi thanh tú cùng gương mặt xinh đẹp tựa búp bê. Vì trưởng thành từ một gia đình nghệ thuật, nên kể từ khi còn bé, "mỹ nữ Tân Cương" đã được bố mẹ chăm chút vấn đề trang phục và đầu tư để theo học nghệ thuật.
Theo Eastweek, nhờ từ nhỏ đã được học, Địch Lệ Nhiệt Ba có khả năng thành thạo nhiều mảng như vũ đạo, piano và đàn violin. Bộ phim đầu tiên mà cô tham gia là vào năm 11 tuổi, sau đó nữ diễn viên trở thành người được nhiều nhà sản xuất "chọn mặt gửi vàng" trong các tác phẩm ăn khách những năm gần đây.
Tên của Địch Lệ Nhiệt Ba trong tiếng Tân Cương có nghĩa là cô bé xinh đẹp được yêu quý. Dù đã quen mặt trong nhiều hoạt động giải trí nhưng cô cho biết bản thân là một người khác hướng nội, thời gian rảnh chỉ thích ở nhà nấu ăn và xem phim mà thôi.
Vì ngoại hình đỉnh cao cùng vóc dáng hoàn hảo của mình mà Địch Lệ Nhiệt Ba vướng vào nhiều tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ. Tuy nhiên, dựa trên các ảnh mặt mộc và ảnh thơ ấu của cô, tin đồn này sau đó đã bị dập tắt.