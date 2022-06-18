Giữa lúc quản lý xua đuổi người hâm mộ, Địch Lệ Nhiệt Ba nhận được 'cơn mưa lời khen' vì hành động này

Sao quốc tế 18/06/2022 19:15

Sự xuất hiện của Địch Lệ Nhiệt Ba trong buổi đóng máy "Công Tố Tinh Anh" trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. 

Vào ngày 18/6, ê-kíp đoàn làm phim "Công Tố Tinh Anh" đã chính thức đóng máy. Với vai trò là diễn viên chính, sự xuất hiện của Địch Lệ Nhiệt Ba trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. 

Cụ  thể, mỹ nhân Tân Cương diện trang phục khá giản dị với áo thun, quần jeans. Tuy nhiên, khuôn mặt xinh đẹp cùng làn da tỏa nắng của nữ diễn viên quả thật khiến ai nấy đều phải xuýt xoa.

Giữa lúc quản lý xua đuổi người hâm mộ, Địch Lệ Nhiệt Ba nhận được 'cơn mưa lời khen' vì hành động này - Ảnh 1Giữa lúc quản lý xua đuổi người hâm mộ, Địch Lệ Nhiệt Ba nhận được 'cơn mưa lời khen' vì hành động này - Ảnh 2

Đáng chú ý sau buổi tiệc đóng máy, một người hâm mộ đã cố chạy theo Địch Lệ Nhiệt Ba với mục đích gửi cho cô một lá thư. Tuy nhiên lúc này, quản lý đã xô người hâm mộ này khá gắt. Thay vì né tránh không cho đụng chạm, nữ diễn viên vẫn nán lại để lấy lá thư này của người hâm mộ. Chính vì vậy, sau khi sự việc này được chia sẻ trên mạng xã hội, hành động của nữ diễn viên sau đó nhận được nhiều sự khen ngợi của cư dân mạng.

Giữa lúc quản lý xua đuổi người hâm mộ, Địch Lệ Nhiệt Ba nhận được 'cơn mưa lời khen' vì hành động này - Ảnh 3

"Công Tố Tinh Anh" kể về câu chuyện kiểm sát viên trẻ tuổi An Ni của viện kiểm sát Giang Thành đã được kiểm sát trưởng giao cho nhiệm vụ tham gia điều tra ban đầu về vụ án sinh viên đại học mất tích. 

Dự án này được kỳ vọng sẽ là bước chuyển mình của Địch Lệ Nhiệt Ba trong sự nghiệp. Mặc dù tạo hình của Nhiệt Ba trong phim được nhận xét là khá đẹp, nhưng không ít khán giả vẫn bày tỏ sự quan ngại của mình về diễn xuất chưa tốt của nàng tiểu Hoa.

Xuất hiện thông tin Địch Lệ Nhiệt Ba được 'chọn mặt gửi vàng' cho dự án Phong Cảnh Bên Này, ,netizen đồng loạt ủng hộ vì lý do này

Xuất hiện thông tin Địch Lệ Nhiệt Ba được 'chọn mặt gửi vàng' cho dự án Phong Cảnh Bên Này, ,netizen đồng loạt ủng hộ vì lý do này

Mới đây nhất, vừa xuất hiện thông tin Địch Lệ Nhiệt Ba được mời đóng vai chính trong dự án Phong Cảnh Bên Này được cầm trịch bởi đạo diễn Lý Lộ đang nhận được nhiều sự quan tâm từ phía cộng đồng mạng.

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