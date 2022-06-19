Ngôn Thừa Húc cuối cùng cũng tính chuyện cưới hỏi ở tuổi 45

Ở tuổi 45, Ngôn Thừa Húc có lẽ đã chán cuộc sống độc thân và muốn yên bề gia thất trong thời gian không xa.

Trang Sina đưa tin, mới đây khi xuất hiện trong chương trình thực tế The Detectives' Adventures, Ngôn Thừa Húc cho hay, anh khá chạnh lòng khi từng người bạn của mình đều đã lên xe hoa. Trước đây, anh và họ thường tụ tập ăn uống, nhưng giờ đây lại không dám làm phiền vì họ đều đã có gia đình, dành thời gian cho vợ con.

Ngôn Thừa Húc hy vọng sẽ sớm kết hôn, tốt nhất là có con trước khi cưới

Cũng trong chương trình này, Ngôn Thừa Húc chia sẻ anh hy vọng sẽ sớm kết hôn, tốt nhất là có con trước khi cưới: "Sẽ rất tuyệt nếu được du lịch, cắm trại cùng bạn đời. Tôi thấy bạn bè thay đổi tốt hơn sau khi cưới. Vì vậy, tôi cũng muốn bắt kịp nhịp sống của họ và tận hưởng sự lãng mạn bên gia đình".

Lời tâm sự này của Ngôn Thừa Húc khiến cho công chúng vô cùng hào hứng. Nhiều người hối thúc nam diễn viên nên kết hôn nhanh đi vì anh cũng đã 45 tuổi rồi.

Lâm Chí Linh đã kết hôn với nam ca sĩ người Nhật Akira

Theo thông tin từ ETtoday, cả hai người bạn gái nổi tiếng mà Ngôn Thừa Húc từng công khai hẹn hò là Lâm Chí Linh và Trương Hi Ân đều đã có gia đình riêng của mình. Trong khi Lâm Chí Linh kết hôn với nam ca sĩ người Nhật Akira thì Trương Hi Ân cũng đã lên xe hoa vào đầu năm nay với bạn trai làm trong ngành tài chính.

Trương Hi Ân cũng đã lên xe hoa vào đầu năm nay với bạn trai làm trong ngành tài chính

Cuộc tình với Lâm Chí Linh từng khiến cho Ngôn Thừa Húc đau đáu trong suốt nhiều năm. Cặp đôi hẹn hò vào năm 2001 và chia tay vào năm 2007. Đến năm 2017, cả hai quay về bên nhau rồi lại chia tay. Sau đó, đến năm 2020, Ngôn Thừa Húc tái hợp Trương Hi n, mối quan hệ này không đi đến đâu vì anh vẫn chưa quên được Lâm Chí Linh.

Ngôn Thừa Húc được cho là khách mời thân thiết trong bữa tiệc thác loạn của Seungri Sau Lý Vũ Đồng, Ngôn Thừa Húc là ngôi sao Hoa ngữ tiếp theo bị truyền thông Trung Quốc cho rằng có liên quan đến những bữa tiệc thác loạn của Seungri.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngon-thua-huc-cuoi-cung-cung-tinh-chuyen-cuoi-hoi-o-tuoi-45-477508.html