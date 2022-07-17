Dịch Dương Thiên Tỉ chính thức lên tiếng xin lỗi, từ bỏ vị trí ở Nhà hát kịch Quốc gia

Sau khi được Nhà hát kịch Quốc gia Trung Quốc lên tiếng "minh oan", Dịch Dương Thiên Tỉ đã công khai xin lỗi và tuyên bố sẽ rút khỏi biên chế.

Sina đưa tin, Dịch Dương Thiên Tỉ mới đây đã chính thức lên tiếng xin lỗi sau thời gian dài giữ im lặng trong loạt lùm xùm liên quan đến chuyện thi vào biên chế của Nhà hát kịch Quốc gia Trung Quốc. Bên cạnh đó, nam diễn viên tuyên bố sẽ rút khỏi biên chế dù đã được "minh oan" trước đó. Dịch Dương Thiên Tỉ chính thức lên tiếng xin lỗi sau thời gian dài giữ im lặng Theo bài viết được Dịch Dương Thiên Tỉ đăng tải trên Weibo chính thức, anh khẳng định bản thân đã tham gia đủ 3 vòng theo đúng quy định của Nhà hát kịch Quốc gia Trung Quốc. Tuy nhiên, ở vòng thứ 3 của cuộc thi, nam diễn viên xin được thi trực tuyến vì lý do dịch bệnh.

"Trong quá trình thi, tôi chưa bao giờ liên hệ hay thương lượng việc chạy cửa sau với các giáo viên của Nhà hát kịch quốc gia. Tôi cũng không sử dụng đường tắt nào để đạt được danh ngạch." - Dịch Dương Thiên Tỉ cho hay. Dịch Dương Thiên Tỉ khẳng định bản thân đã tham gia đủ 3 vòng theo đúng quy định của Nhà hát kịch Quốc gia Trung Quốc Nam diễn viên họ Dịch chia sẻ thêm, việc anh không lên tiếng suốt thời gian qua là vì cảm thấy bất an khi nhiều thông tin sai lệch về mình được lan truyền trên mạng xã hội. Dịch Dương Thiên Tỉ khẳng định những tin đồn này không phải là "con người vốn có" của anh.

Không những vậy, Dịch Dương Thiên Tỉ còn tuyên bố thêm rằng anh sẽ từ bỏ việc vào biên chế của Nhà hát kịch Quốc gia Trung Quốc. Tuy nhiên, nam diễn viên vẫn hy vọng có cơ hội thử sức ở lĩnh vực kịch nói trong tương lai. Dịch Dương Thiên Tỉ tuyên bố sẽ từ bỏ việc vào biên chế của Nhà hát kịch Quốc gia Trung Quốc "Sau nhiều ngày suy nghĩ thần tượng, vì không muốn làm sự tình thêm phức tạp, tôi quyết định từ bỏ việc gia nhập vào Nhà hát kịch quốc gia." - Dịch Dương Thiên Tỉ viết. Chỉ vài phút sau khi bài viết này được đăng tải, từ khóa "Dịch Dương Thiên Tỉ lên tiếng" đã chiếm trọn hạng 1 của Weibo Hot Search và đạt gần 300 triệu lượt đọc. Tuy nhiên, đa phần khán giả vẫn không hài lòng với lời xin lỗi này của nam diễn viên. Cụm từ 'Dịch Dương Thiên Tỉ lên tiếng' chiếm trọn hạng 1 của Weibo Hot Search Một số bình luận của netizen xứ Trung dưới bài viết này của Dịch Dương Thiên Tỉ: - Việc Dịch Dương Thiên Tỉ từ bỏ biên chế được dự báo từ hôm qua rồi. - Kịch bản này mọi người đều đoán từ trước rồi, không ngờ thế mà diễn thật. - Tên trộm lấy đồ người khác đi rồi trả lại thì vẫn là một tên trộm mà thôi. - Từ bỏ và không vi phạm quy định khác nhau, yêu cầu một bên thứ 3 nhảy vào điều tra. Ảnh: Internet

Dịch Dương Thiên Tỉ được 'minh oan': Nhà hát Kịch Quốc gia chính thức phản hồi Câu trả lời của Nhà hát Kịch Quốc gia Trung Quốc đã làm chấm dứt nghi vấn "đi cửa sau" của Dịch Dương Thiên Tỉ, La Nhất Châu và Hồ Tiên Hú.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dich-duong-thien-ti-chinh-thuc-len-tieng-xin-loi-tu-bo-vi-tri-o-nha-hat-kich-quoc-gia-483776.html