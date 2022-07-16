Dịch Dương Thiên Tỉ được 'minh oan': Nhà hát Kịch Quốc gia chính thức phản hồi

Sao quốc tế 16/07/2022 15:35

Câu trả lời của Nhà hát Kịch Quốc gia Trung Quốc đã làm chấm dứt nghi vấn "đi cửa sau" của Dịch Dương Thiên Tỉ, La Nhất Châu và Hồ Tiên Hú.

Thời gian qua, thông tin 3 sao nam gồm Dịch Dương Thiên Tỉ, La Nhất Châu và Hồ Tiên Hú được đặc cách thi đậu vào biên chế của Nhà hát Kịch Quốc gia Trung Quốc khi không đủ tiêu chuẩn khiến dư luận nước này không khỏi xôn xao.

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Dịch Dương Thiên Tỉ, La Nhất Châu và Hồ Tiên Hú bị nghi ngờ được đặc cách thi đậu vào biên chế của Nhà hát Kịch Quốc gia Trung Quốc - Ảnh: Internet

Trong ồn ào này, Dịch Dương Thiên Tỉ chính là người bị chỉ trích nhiều nhất khi anh còn bị khui ra loạt nghi vấn như: Khai gian tuổi tác, "đi cửa sau" để vào trường cấp 3, có thế lực "khủng" chống lưng, làm giả lý lịch, phân biệt vùng miền,... Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại thì nam diễn viên vẫn chưa lên tiếng làm rõ bất kỳ điều gì.

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'Nhà hát Kịch Quốc gia làm rõ về tình hình chiêu sinh khóa năm 2022' giữ vị trí số 1 trên Weibo hotsearch - Ảnh: Internet

Vào sáng nay, ngày 16/7, Nhà hát Kịch Quốc gia Trung Quốc bất ngờ đưa ra thông báo chính thức về vấn đề nghệ sĩ được đặc cách để vào biên chế của tổ chức. Ngay sau khi văn bản giải thích này được đăng tải, từ khóa "Nhà hát Kịch Quốc gia làm rõ về tình hình chiêu sinh khóa năm 2022" đã lập tức giữ vị trí số 1 trên Weibo hotsearch.

Theo thông báo này, tất cả 10 ứng viên thi đậu năm nay (bao gồm cả Dịch Dương Thiên Tỉ, Hồ Tiên Hú và La Nhất Châu) đều tham đủ các vòng phỏng vấn. Năm nay, để phù hợp với quy định phòng chống dịch, Nhà hát Kịch Quốc gia Trung Quốc đã tạo ra các vòng phỏng vấn trực tuyến lẫn trực tiếp. Riêng đối với những cá nhân là diễn viên thì phần kiểm tra tập trung vào cách đài từ, hình thể và năng lực chuyên môn chứ không thi viết.

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Dịch Dương Thiên Tỉ đã được Nhà hát Kịch Quốc gia Trung Quốc 'minh oan' - Ảnh: Internet

Dựa theo thông báo trên thì Dịch Dương Thiên Tỉ, La Nhất Châu và Hồ Tiên Hú đều trúng tuyển vào biên chế của Nhà hát Kịch Quốc gia Trung Quốc theo đúng quy định và quy trình. Dẫu vậy, sự im lặng suốt thời gian qua của 3 ngôi sao đã khiến công chúng mất lòng tin vào họ, có nhiều netizen còn tỏ ra nghi ngờ về câu trả lời của Nhà hát Kịch Quốc gia Trung Quốc.

Một số bình luận của cư dân mạng xứ Trung:

- Chứng cứ đã tham gia phỏng vấn đâu? Video ghi hình ở đâu?

- Nhà hát Kịch Quốc gia Trung Quốc đều là người nhà họ Dịch cả.

- Vì sao diễn viên không cần thi viết? Có phải vì diễn viên không cần văn hóa đúng không?

- Thứ chúng tôi cần không phải là câu trả lời như thế này.

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