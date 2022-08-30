Phim của Tiêu Chiến liên tục 'gặp hạn', danh tiếng liệu có thua thiệt Vương Nhất Bác?

Thời gian qua, các bộ phim của Tiêu Chiến liên tiếp gặp vận xui vì nhiều nguyên do, đồng thời vị thế của nam diễn viên trong màn ảnh Hoa ngữ cũng đang "nguội dần".

Trong làng giải trí Hoa ngữ, Tiêu Chiến trước nay vẫn được xem là cái tên bảo chứng rating cho các phim truyền hình. Đặc biệt là sau khi anh bứt phá từ bộ phim "Trần tình lệnh".

Bên cạnh đó, trong các bảng xếp hạng, nam diễn viên luôn đứng vị trí top đầu. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại với loạt thông tin bất lợi, sự nghiệp của Tiêu Chiến phần nào gặp ảnh hưởng. Thậm chí, danh tiếng của anh có thể bị ảnh hưởng so với Vương Nhất Bác. Bởi nam tài tử này đang tham gia chương trình truyền hình và phim ảnh dày đặc.

Trước đó, bộ phim "Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn" mà Tiêu Chiến "nên duyên" cùng Dương Tử đã bị hoãn không lý do. Bộ phim này thậm chí phải "đóng băng" 2 năm vì gặp trục trặc. Sau đó, bộ phim này cũng được lên sóng nhưng không mang lại nhiều thành tích quá ấn tượng.

Chưa dừng lại ở đó, bộ phim được xem là tác phẩm đinh của Tiêu Chiến trong năm nay là "Ngọc cốt dao" cũng gặp nhiều vận đen. Từ bộ phim tưởng chừng như bị rơi vào quên lãng đột nhiên được nhắc tên khiến khán giả không khỏi trông đợi. Tuy nhiên, mới đây, đoàn làm phim "Ngọc cốt dao" đã chính thức lên tiếng phủ nhận tin đồn trên, cho biết phim sẽ lên sóng khi mọi thứ được sẵn sàng.

Điều này khiến không ít khán giả hụt hẫng vì đã hơn 1 năm kể từ ngày phim đóng máy nhưng dự án vẫn án binh bất động, không chút thông tin mới.

"Ngọc cốt dao" là bộ phim được mong đợi và cũng là dự án Tiêu Chiến trở lại với phim truyền hình cổ trang sau thành công của tác phẩm “Trần tình lệnh” và "Đấu la đại lục". Trong phim, Tiêu Chiến đóng cặp cùng Nhậm Mẫn. Anh vào vai Thái tử Thời Ảnh, có mối tình với Quận chúa Xích Tộc Chu Nhan. Phim vừa đóng máy cách đây không lâu và đang trong giai đoạn hậu kỳ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phim-cua-tieu-chien-lien-tuc-gap-han-danh-tieng-lieu-co-thua-thiet-vuong-nhat-bac-497261.html