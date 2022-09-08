Phim Trung có chỉ số phát sóng phá 1 triệu DENGTA, xem vị trí Top 1 khiến nhiều người bất ngờ

Sao quốc tế 08/09/2022 09:52

Loạt bộ phim góp mặt trong danh sách có chỉ số phát sóng phá 1 triệu DENGTA.

Mới đây, danh sách các bộ phim có chỉ số phát sóng phá 1 triệu DENGTA đã được công bố, quy tụ nhiều bộ phim truyền hình đình đám, nổi tiếng của Cbiz. 

Theo đó, vị trí đầu bảng thuộc về Ở Rể với chỉ số phát sóng phá 1.890.000 Dengta. Với kịch bản mới lạ cùng nội dung hấp dẫn, không sở hữu dàn diễn viên hùng hậu như các dự án bom tấn khác, thế nhưng với những pha tấu hài tự nhiên, Ở Rể đã thành công ngoài mong đợi khi được khán giả nhiệt liệt chào đón. Đây hoàn toàn là kết quả xứng đáng cho bộ phim truyền hình được yêu thích nhất nhì trong năm 2021.

 Phim Trung có chỉ số phát sóng phá 1 triệu DENGTA, xem vị trí Top 1 khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh 1Phim Trung có chỉ số phát sóng phá 1 triệu DENGTA, xem vị trí Top 1 khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh 2

Thân Ái, Nhiệt Ái (Cá Mực Hầm Mật) do hai ngôi sao lớn của Cbiz tham gia diễn xuất là Dương Tử và Lý Hiện đã xuất sắc đứng ở vị trí thứ 5 với chỉ số phát sóng đạt 1.460.000 điểm. Bộ phim đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi bởi nội dung ngọt ngào, bắt đúng tâm lý của tuổi trẻ về khát khao thực hiện khát vọng chân chính. 

Phim Trung có chỉ số phát sóng phá 1 triệu DENGTA, xem vị trí Top 1 khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh 3Phim Trung có chỉ số phát sóng phá 1 triệu DENGTA, xem vị trí Top 1 khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh 4

Một tác phẩm cũng nhận được sự chú ý lớn của cư dân mạng là Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư do Địch Lệ Nhiệt Ba và Cao Vỹ Quang đóng chính cũng đã thu về chỉ số 1.230.000 Dengta, đứng ở vị trí thứ 7.

Phim Trung có chỉ số phát sóng phá 1 triệu DENGTA, xem vị trí Top 1 khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh 5

Theo ngay sau đó là vị thứ 8 của tác phẩm Trần Tình Lệnh do Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đóng chính, có chỉ số điểm 1.190.000 Dengta. Vào ngày 27 tháng 6 năm 2019, Trần tình lệnh được phát sóng đã phá vỡ nhiều kỷ lục của ở mảng phim chiếu mạng. Bộ phim đưa tên tuổi hai diễn viên chính trong phim là Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bước lên tầm cao mới, trở thành nam minh tinh đỉnh cấp lưu lượng trong giới giải trí Hoa ngữ. Hiện nay, tài nguyên phim ảnh, thương mại liên tục tìm đến hai chàng diễn viên chính.

Phim Trung có chỉ số phát sóng phá 1 triệu DENGTA, xem vị trí Top 1 khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh 6Phim Trung có chỉ số phát sóng phá 1 triệu DENGTA, xem vị trí Top 1 khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh 7

Cuối cùng, với những thành tích đã đạt được, Trầm Vụn Hương Phai mới đây cũng đã xuất sắc ghi tên vào BXH này và đứng vị trí thứ 11. Điều này đã phần nào cho thấy sức nóng của bộ phim cũng như danh tiếng của bộ đôi diễn viên chính Dương Tử và Thành Nghị.

Phim Trung có chỉ số phát sóng phá 1 triệu DENGTA, xem vị trí Top 1 khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh 8Phim Trung có chỉ số phát sóng phá 1 triệu DENGTA, xem vị trí Top 1 khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh 9

Danh sách các bộ phim có chỉ số phát sóng phá 1 triệu DENGTA:

No.1: Ở Rể - Nền tảng phát sóng IQIYI - Chỉ số phát sóng phá 1.890.000 Dengta.

No.2: Chung Cư Tình Yêu 5 - Nền tảng phát sóng IQIYI - Chỉ số phát sóng phá 1.670.000 Dengta.

No.3: An Gia - Nền tảng phát sóng TENCENT - Chỉ số phát sóng phá 1.460.000 Dengta.

No.4: Thân Ái, Nhiệt Ái - Nền tảng phát sóng IQIYI/ TENCENT - Chỉ số phát sóng phá 1.460.000 Dengta.

No.5: Nhân Thế Gian - Nền tảng phát sóng IQIYI - Chỉ số phát sóng phá 1.440.000 Dengta.

No.6: Khánh Dư Niên - Nền tảng phát sóng IQIYI/ TENCENT - Chỉ số phát sóng phá 1.260.000 Dengta.

No.7: Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư - Nền tảng phát sóng TENCENT - Chỉ số phát sóng phá 1.230.000 Dengta.

No.8: Trần Tình Lệnh - Nền tảng phát sóng TENCENT - Chỉ số phát sóng phá 1.190.000 Dengta.

No.9: Đấu La Đại Lục - Nền tảng phát sóng TENCENT - Chỉ số phát sóng phá 1.070.000 Dengta.

No.10: Quân Trang Thân Yêu - Nền tảng phát sóng IQIYI - Chỉ số phát sóng phá 1.040.000 Dengta.

No.11: Trầm Vụn Hương Phai - Nền tảng phát sóng YOUKU - Chỉ số phát sóng phá 1.000.000 Dengta.

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