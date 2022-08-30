"Nối gót" Vương Nhất Bác, Dương Dương thử thách đóng phim điện ảnh, bất ngờ hợp tác với nữ diễn viên đình đám Cbiz, khiến dân tình xôn xao

Sao quốc tế 30/08/2022 20:04

Rộ thông tin Dương Dương sắp đóng phim điện ảnh và hợp tác cùng Triệu Lệ Dĩnh.

Dương Dương nổi tiếng là một trong những "nam thần" thế hệ mới của màn ảnh Hoa ngữ. Anh sở hữu gương mặt điển trai và từng xuất hiện trong nhiều tác phẩm truyền hình nổi tiếng.

Sau 10 năm hoạt động nghệ thuật, Dương Dương là gương mặt nổi bật được nhiều nhãn hàng để mắt tới. Nhờ vậy, anh sở hữu cuộc sống giàu có, dư dả. Tuy nhiên, đời tư của nam diễn viên điển trai cũng vướng không ít tin đồn tình cảm. Anh nhiều lần bị đồn hẹn hò với các mỹ nhân xinh đẹp của làng giải trí Hoa ngữ. 

'Nối gót' Vương Nhất Bác, Dương Dương thử thách đóng phim điện ảnh, bất ngờ hợp tác với nữ diễn viên đình đám Cbiz, khiến dân tình xôn xao - Ảnh 1

'Nối gót' Vương Nhất Bác, Dương Dương thử thách đóng phim điện ảnh, bất ngờ hợp tác với nữ diễn viên đình đám Cbiz, khiến dân tình xôn xao - Ảnh 2
Dương Dương là gương mặt nổi bật được nhiều nhãn hàng để mắt tới

Là một trong tứ đại lưu lượng đình đám Cbiz. Không chỉ có ngoại hình điển trai, anh chàng còn có vô số bộ phim truyền hình ghi dấu ấn trong lòng khán giả. Mới đây, có thông tin cho biết Dương Dương đang dần chuyển hướng sang điện ảnh, bắt đầu bằng dự án Viện Quân Ngày Mai Đến.

Cụ thể, trên mạng xuất hiện bài viết cho biết bộ phim điện ảnh Viện Quân Ngày Mai Đến sẽ được khai máy vào đầu tháng 9 tới đây. Diễn viên tham gia phim gồm có Vu Hòa Vỹ và Dương Dương. Dự án này sẽ do Lưu Hòa Bình - vị biên kịch hàng đầu về lịch sử đảm nhận phần nội dung, đạo diễn chính là Trương Dương. Chưa cần phim lên sóng, với đội ngũ sản xuất hùng hậu thế này, nhiều khán giả chắc chắn rằng Viện Quân Ngày Mai Đến là một dự án rất đáng mong đợi.

'Nối gót' Vương Nhất Bác, Dương Dương thử thách đóng phim điện ảnh, bất ngờ hợp tác với nữ diễn viên đình đám Cbiz, khiến dân tình xôn xao - Ảnh 3'Nối gót' Vương Nhất Bác, Dương Dương thử thách đóng phim điện ảnh, bất ngờ hợp tác với nữ diễn viên đình đám Cbiz, khiến dân tình xôn xao - Ảnh 4

Ngoài ra, có nguồn tin cho biết bộ phim Viện Quân Ngày Mai Đến đang muốn mời Triệu Lệ Dĩnh làm nữ chính. Nhiều dân mạng cho rằng khả năng này rất cao, bởi lẽ trước đó đã có thông tin cho biết nàng tiểu hoa nhận lời đóng Dữ Phượng Hành để đổi lấy một tài nguyên điện ảnh. 

'Nối gót' Vương Nhất Bác, Dương Dương thử thách đóng phim điện ảnh, bất ngờ hợp tác với nữ diễn viên đình đám Cbiz, khiến dân tình xôn xao - Ảnh 5
Người hâm mộ mong chờ lần hợp tác này của cả lưu lượng 

Kể từ khi gia nhập giới giải trí đến nay, Dương Dương được khán giả biết đến nhiều nhất với các bộ phim truyền hình như Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên, Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh, Hồng Lâu Mộng… Mạnh ở màn ảnh nhỏ, thế nhưng Dương Dương lại không có mấy thành tích nổi bật trên màn ảnh rộng. Nếu thật sự tham gia vào Viện Quân Ngày Mai Đến, đây sẽ là cơ hội rất lớn giúp anh chàng trở thành tiểu sinh toàn năng của Cbiz.

'Nối gót' Vương Nhất Bác, Dương Dương thử thách đóng phim điện ảnh, bất ngờ hợp tác với nữ diễn viên đình đám Cbiz, khiến dân tình xôn xao - Ảnh 6

'Nối gót' Vương Nhất Bác, Dương Dương thử thách đóng phim điện ảnh, bất ngờ hợp tác với nữ diễn viên đình đám Cbiz, khiến dân tình xôn xao - Ảnh 7

 

Trong khi đó trái với Dương Dương, vừa gặt hái thành tích lớn mảng truyền hình Vương Nhất Bác đã bắt đầu có tham vọng chinh phục màn ảnh rộng. Anh chàng được mời đóng chung cùng 2 diễn viên đình đám là Ảnh đế Lương Triều Vỹ và Hoàng Bột. Có thông tin cho biết, hiện tại Vương Nhất Bác chưa muốn quay lại đóng phim dài tập mà sẽ tiếp tục xem xét các kịch bản điện ảnh.

'Nối gót' Vương Nhất Bác, Dương Dương thử thách đóng phim điện ảnh, bất ngờ hợp tác với nữ diễn viên đình đám Cbiz, khiến dân tình xôn xao - Ảnh 8

 

Sau khi thông tin rộ lên, người hâm mộ vô cùng phấn khích chờ đợi dự án phim diện ảnh này. Nhiều cư dân mạng vẫn đang "đứng ngồi không yên", mong ngóng thông tin chính thức từ phía phòng làm việc của Dương Dương và Triệu Lệ Dĩnh. 

Thương Lan Quyết tiếp tục ghi điểm trong lòng người xem nhờ những chi tiết nhỏ nhưng rất tinh tế

Thương Lan Quyết tiếp tục ghi điểm trong lòng người xem nhờ những chi tiết nhỏ nhưng rất tinh tế

Thương Lan Quyết tiếp tục gây sốt với những tình tiết nhỏ trong phim, phải tinh ý lắm mới thấy và hiểu được những chi tiết này.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Dương Vương Nhất Bác Triệu Lệ Dĩnh sao hoa ngữ Cbiz

TIN LIÊN QUAN

Thương Lan Quyết tiếp tục ghi điểm trong lòng người xem nhờ những chi tiết nhỏ nhưng rất tinh tế

Thương Lan Quyết tiếp tục ghi điểm trong lòng người xem nhờ những chi tiết nhỏ nhưng rất tinh tế

Dù đã kết thúc từ lâu, nhưng "cơn sốt" Ngự Giao Ký vẫn phủ sóng rộng rãi trên mọi mặt trận quốc tế

Dù đã kết thúc từ lâu, nhưng "cơn sốt" Ngự Giao Ký vẫn phủ sóng rộng rãi trên mọi mặt trận quốc tế

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện với mái tóc đỏ rực, bất ngờ bị đặt lên bàn cân so sánh với mỹ nhân này

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện với mái tóc đỏ rực, bất ngờ bị đặt lên bàn cân so sánh với mỹ nhân này

Triệu Lệ Dĩnh tiếp tục lộ hint hẹn hò với "công tử đào hoa" trước thềm ra mắt Dữ Phượng Hành

Triệu Lệ Dĩnh tiếp tục lộ hint hẹn hò với "công tử đào hoa" trước thềm ra mắt Dữ Phượng Hành

Trước khi Thương Lan Quyết làm mưa làm gió, “Ma tôn Đông Phương Thanh Thương” từng được ưu ái trong nhiều vai chính

Trước khi Thương Lan Quyết làm mưa làm gió, “Ma tôn Đông Phương Thanh Thương” từng được ưu ái trong nhiều vai chính

Rộ tin Vương Nhất Bác gia hạn hợp đồng với Nhạc Hoa, Cnet cho rằng liệu có liên quan đến Tiêu Chiến?

Rộ tin Vương Nhất Bác gia hạn hợp đồng với Nhạc Hoa, Cnet cho rằng liệu có liên quan đến Tiêu Chiến?

TIN MỚI NHẤT

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Dinh dưỡng 49 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 6 giờ 19 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 6 giờ 49 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 49 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 7 giờ 19 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 7 giờ 49 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI