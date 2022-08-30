"Nối gót" Vương Nhất Bác, Dương Dương thử thách đóng phim điện ảnh, bất ngờ hợp tác với nữ diễn viên đình đám Cbiz, khiến dân tình xôn xao

Sau 10 năm hoạt động nghệ thuật, Dương Dương là gương mặt nổi bật được nhiều nhãn hàng để mắt tới. Nhờ vậy, anh sở hữu cuộc sống giàu có, dư dả. Tuy nhiên, đời tư của nam diễn viên điển trai cũng vướng không ít tin đồn tình cảm. Anh nhiều lần bị đồn hẹn hò với các mỹ nhân xinh đẹp của làng giải trí Hoa ngữ.

Dương Dương nổi tiếng là một trong những "nam thần" thế hệ mới của màn ảnh Hoa ngữ. Anh sở hữu gương mặt điển trai và từng xuất hiện trong nhiều tác phẩm truyền hình nổi tiếng.

Là một trong tứ đại lưu lượng đình đám Cbiz . Không chỉ có ngoại hình điển trai, anh chàng còn có vô số bộ phim truyền hình ghi dấu ấn trong lòng khán giả. Mới đây, có thông tin cho biết Dương Dương đang dần chuyển hướng sang điện ảnh, bắt đầu bằng dự án Viện Quân Ngày Mai Đến.

Cụ thể, trên mạng xuất hiện bài viết cho biết bộ phim điện ảnh Viện Quân Ngày Mai Đến sẽ được khai máy vào đầu tháng 9 tới đây. Diễn viên tham gia phim gồm có Vu Hòa Vỹ và Dương Dương. Dự án này sẽ do Lưu Hòa Bình - vị biên kịch hàng đầu về lịch sử đảm nhận phần nội dung, đạo diễn chính là Trương Dương. Chưa cần phim lên sóng, với đội ngũ sản xuất hùng hậu thế này, nhiều khán giả chắc chắn rằng Viện Quân Ngày Mai Đến là một dự án rất đáng mong đợi.

Ngoài ra, có nguồn tin cho biết bộ phim Viện Quân Ngày Mai Đến đang muốn mời Triệu Lệ Dĩnh làm nữ chính. Nhiều dân mạng cho rằng khả năng này rất cao, bởi lẽ trước đó đã có thông tin cho biết nàng tiểu hoa nhận lời đóng Dữ Phượng Hành để đổi lấy một tài nguyên điện ảnh.

Người hâm mộ mong chờ lần hợp tác này của cả lưu lượng

Kể từ khi gia nhập giới giải trí đến nay, Dương Dương được khán giả biết đến nhiều nhất với các bộ phim truyền hình như Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên, Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh, Hồng Lâu Mộng… Mạnh ở màn ảnh nhỏ, thế nhưng Dương Dương lại không có mấy thành tích nổi bật trên màn ảnh rộng. Nếu thật sự tham gia vào Viện Quân Ngày Mai Đến, đây sẽ là cơ hội rất lớn giúp anh chàng trở thành tiểu sinh toàn năng của Cbiz.

Trong khi đó trái với Dương Dương, vừa gặt hái thành tích lớn mảng truyền hình Vương Nhất Bác đã bắt đầu có tham vọng chinh phục màn ảnh rộng. Anh chàng được mời đóng chung cùng 2 diễn viên đình đám là Ảnh đế Lương Triều Vỹ và Hoàng Bột. Có thông tin cho biết, hiện tại Vương Nhất Bác chưa muốn quay lại đóng phim dài tập mà sẽ tiếp tục xem xét các kịch bản điện ảnh.

Sau khi thông tin rộ lên, người hâm mộ vô cùng phấn khích chờ đợi dự án phim diện ảnh này. Nhiều cư dân mạng vẫn đang "đứng ngồi không yên", mong ngóng thông tin chính thức từ phía phòng làm việc của Dương Dương và Triệu Lệ Dĩnh.