Fan Lý Dịch Phong từng có hành động thô lỗ với nữ diễn viên này, khiến dân tình vô cùng phẫn nộ vì sự việc bây giờ mới được khui ra

Sao quốc tế 13/09/2022 12:05

Trần Ngọc Kỳ từng bị fan của Lý Dịch Phong coi thường, có hành động thô lỗ, thông tin đến giờ mới được khui ra đã khiến dân tình hết sức khó chịu.

Trần Ngọc KỳLý Dịch Phong từng có cơ hội hợp tác cùng nhau trong bộ phim cổ trang Kính song thành vừa phát sóng gần đây. Tuy nhiên, đây được đánh giá là bộ phim "thảm họa", khi chỉ nhận về số điểm 3,8/10 trên trang đánh giá phim Douban. Cư dân mạng nhận xét: nội dung phim quá khác so với nguyên tác, tình tiết phi lý, kỹ xảo "rẻ tiền", diễn viên không có kỹ năng diễn xuất... Thậm chí, nhiều người còn đánh giá, Kính Song Thành là bộ phim tệ nhất mà Lý Dịch Phong từng đóng trong suốt 14 năm trong nghề.

Fan Lý Dịch Phong từng có hành động thô lỗ với nữ diễn viên này, khiến dân tình vô cùng phẫn nộ vì sự việc bây giờ mới được khui ra - Ảnh 1

Những ngày gần đây, cái tên Lý Dịch Phong đang nhận nhiều sự quan tâm từ công chúng. Khi Lý Dịch Phong chính thức bị "phong sát" vì bị cảnh sát bắt giữ với tội danh mua dâm trẻ vị thành niên, sử dụng chất cấm, cùng với đó là bị "bóc phốt" có đời sống tình dục "bệnh hoạn", nữ diễn viên bất ngờ cũng bị vạ lây, sự việc khiến dân tình đem ra bàn tán dữ dội. 

Fan Lý Dịch Phong từng có hành động thô lỗ với nữ diễn viên này, khiến dân tình vô cùng phẫn nộ vì sự việc bây giờ mới được khui ra - Ảnh 2

Fan Lý Dịch Phong từng có hành động thô lỗ với nữ diễn viên này, khiến dân tình vô cùng phẫn nộ vì sự việc bây giờ mới được khui ra - Ảnh 3
Giữa lùm xùm của Lý Dịch Phong, sự việc Trần Ngọc Kỳ từng bị đối xử "thô lỗ" bởi chính fan của anh chàng được lộ ra khiến dân tình phẫn nộ vô cùng. 

Cụ thể, mới đây, có thông tin cho biết trong một lần Trần Ngọc Kỳ di chuyển ở sân bay, một fan hâm mộ của Lý Dịch Phong đã nhổ nước bọt vào người của Trần Ngọc Kỳ. Sau đó, Trần Ngọc Kỳ cũng đã đăng trạng thái: "Một vừa hai phải thôi, đừng có mà quá đáng!".

Fan Lý Dịch Phong từng có hành động thô lỗ với nữ diễn viên này, khiến dân tình vô cùng phẫn nộ vì sự việc bây giờ mới được khui ra - Ảnh 4

Fan Lý Dịch Phong từng có hành động thô lỗ với nữ diễn viên này, khiến dân tình vô cùng phẫn nộ vì sự việc bây giờ mới được khui ra - Ảnh 5

Fan Lý Dịch Phong từng có hành động thô lỗ với nữ diễn viên này, khiến dân tình vô cùng phẫn nộ vì sự việc bây giờ mới được khui ra - Ảnh 6
Một fan hâm mộ của Lý Dịch Phong đã nhổ nước bọt vào người của Trần Ngọc Kỳ trong khi cô đang di chuyển. Hành động "thô lỗ" này khiến nữ diễn viên hoang mang và đã rất tức giận

Từ trước tới giờ, Lý Dịch Phong vẫn được coi là đỉnh lưu của làng giải trí Hoa ngữ, tuy nhiên kèm với đó cũng kéo theo một bộ phận fan bị mê muội, hâm mộ anh ta quá đà, thậm chí còn bênh vực cho rằng Lý Dịch Phong bị oan với những tội danh kể trên. 

Qua sự việc trên, một số người hâm mộ đã tỏ ra vô cùng phẫn nộ trước hành động "thô lỗ" của một số fan quá khích của anh chàng và bày tỏ sự thương cảm cho nữ diễn viên. 

Fan Lý Dịch Phong từng có hành động thô lỗ với nữ diễn viên này, khiến dân tình vô cùng phẫn nộ vì sự việc bây giờ mới được khui ra - Ảnh 7
 Cư dân mạng đang bày tỏ thương cảm cho Trần Ngọc Kỳ 

Trần Ngọc Kỳ sinh năm 1992, là nghệ sĩ thuộc studio của Đường Yên. Từng được đánh giá là nữ diễn viên trẻ đầy triển vọng của thế hệ 9X với một số vai diễn ấn tượng. Nhưng hai năm trở lại đây, cô đang lặp lại chính mình và diễn xuất ngày càng thụt lùi. 

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Hiện tại, ngoài drama của Lý Dịch phong thì Tiêu Chiến cũng là cái tên được nhắc đến nhiều nhất trên các diễn đàn mạng xã hội.

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Từ khóa:   Trần Ngọc Kỳ Lý Dịch Phong sao hoa ngữ Cbiz Kính Song thành

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