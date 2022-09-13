Châu Kiệt Luân bị khơi lại nghi vấn mở tiệc "tuyển phi" dù từng lên tiếng bác bỏ.

Những ngày gần đây, bê bối "mua dâm" của Lý Dịch Phong gây chấn động mạng xã hội xứ Trung. Công an thành phố Bắc Kinh ra thông báo bắt giữ nam diễn viên vì mua dâm nhiều lần. Tuy nhiên, không riêng Lý Dịch Phong, hàng loạt tin đồn về các nam nghệ sĩ khác cũng lần lượt bị phanh phui trên mạng. Theo đó, một nguồn tin cho biết ngôi sao họ Z là người tiếp theo bị phong sát ngầm. Theo 163, ngôi sao họ Z được cho là Châu Kiệt Luân. Cụ thể, anh bị khơi lại nghi vấn mở đại hội "tuyển phi" tại Hong Kong vào năm 2013. Nam ca sĩ đã hẹn gặp nhiều cô gái trẻ đến gặp gỡ, ngỏ ý mời hợp tác để lợi dụng, phát sinh quan hệ.

Tuy nhiên, vụ việc này đã được phía nam ca sĩ phủ nhận tại thời điểm đó. Công ty quản lý và hàng chục người có liên quan khẳng định Châu Kiệt Luân không làm việc sai trái. Thiên vương làng nhạc và các nhân viên chỉ mở tiệc BBQ ăn mừng sau khi tổ chức thành công concert. Sina cho biết đây không phải lần đầu Châu Kiệt Luân bị gọi tên trong các bê bối tình ái của nam nghệ sĩ khác. Trong vụ Ngô Diệc Phàm, anh vướng tin đồn thường xuyên tụ tập ăn chơi với đàn em. Nguyên nhân khiến Châu Kiệt Luân rơi vào tin tức tiêu cực về đời tư là vì quá khứ đào hoa và việc anh có quan hệ thân thiết với nhiều tài tử có đời sống riêng phức tạp như Phan Vỹ Bá, Lâm Tuấn Kiệt.

Các nghệ sĩ như Trần Vỹ Đình, Vương Gia Nhĩ, Vương An Vũ, Tiêu Vũ Lương... bị đưa vào diện qua lại với gái mại dâm, có mối quan hệ "bóc bánh trả tiền" với hot girl Blase Loan Loan. Châu Kiệt Luân sinh năm 1979, là một ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc, diễn viên nổi tiếng Đài Loan. Anh được mệnh danh là “ông hoàng nhạc pop Châu Á” nhờ vào những bản hit đi cùng năm tháng như Hẹn Ước Bồ Công Anh, Dạ Khúc, Bí Mật Không Thể Nói... Anh là nghệ sĩ có lượt tải xuống nhiều thứ ba thế giới vào năm 2010, bán được hơn 30 triệu bản album tính đến năm 2017. Nhiều năm liền, anh lọt top những ngôi sao giàu nhất làng giải trí Hoa ngữ. Năm 2015 anh kết hôn với nữ diễn viên, người mẫu Côn Lăng và hiện cặp đôi có 3 nhóc tỳ.

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