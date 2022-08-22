Choáng váng với căn hộ 'nằm trên tầng cao nhất' của Châu Kiệt Luân

Châu Kiệt Luân vốn có tiếng chiều vợ nên anh đã mua căn hộ cao cấp trị giá 2,15 triệu Tân Đài tệ ở Đài Loan để tặng vợ và con gái mới sinh.

Theo trang Apple Daily, Châu Kiệt Luân đã chia sẻ hình ảnh phòng khách của căn hộ áp mái trị giá 660 triệu Đài tệ (gần 22 triệu USD), với nội thất sang trọng, tinh tế.

Cụ thể, bất động sản này được Châu Kiệt Luân mua tặng bà xã Côn Lăng. Anh vốn có tiếng chiều vợ nên anh đã mua căn hộ cao cấp trị giá 2,15 triệu Tân Đài tệ ở Đài Loan để tặng con.

Năm 2015, Châu Kiệt Luân đã bỏ ra hơn 20 triệu USD để trở thành chủ nhân căn hộ. Nam ca sĩ đã mất một năm để trang trí rồi mới dọn vào ở. Gia đình anh sống biệt lập trên tầng cao nhất, không có hộ dân khác gần kề. Từ căn hộ, chủ nhà có thể ngắm nhìn các địa danh như công viên rừng Daan, tòa tháp Taipei 101 và sông Danshui.

Châu Kiệt Luân nhiều năm liền là nghệ sĩ kiếm nhiều tiền nhất giới giải trí Hoa ngữ. Anh là ông hoàng nhạc pop xứ Đài, là thần tượng của nhiều nghệ sĩ. Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc thành công, Châu Kiệt Luân còn mạnh tay đầu tư vào nhiều mảng như công nghệ, bất động sản, mua bán các tác phẩm nghệ thuật. Nhờ đó, nam ca sĩ sở hữu khối tài sản khổng lồ 330 triệu USD.

Tại Nhật Bản, giọng ca 42 tuổi đứng tên một căn hộ 2 tầng, rộng khoảng 717 m2, gồm 2 sân thượng có diện tích 74 m2, 278 m2 và 7 phòng, tọa lạc trên một khu phố thuộc quận Harajuku, Tokyo. Diện tích này được cho là ngang ngửa những căn hộ hạng sang ở Hong Kong. Mức giá cụ thể của căn nhà không được chủ nhân tiết lộ nhưng các trang web bất động sản ở Nhật Bản ước tính rằng để làm chủ, người mua phải bỏ ra khoảng 25 triệu USD.

Đặc biệt, theo trang Jaynestars, Châu Kiệt Luân còn sở hữu ít nhất 2 căn hộ đắt đỏ ở Australia.

Bà xã Châu Kiệt Luân và nỗi lo nhan sắc héo tàn ở tuổi 29 vì phải chăm 3 con nhỏ Nữ người mẫu Côn Lăng - bà xã của Châu Kiệt Luân đã tâm sự về việc khó khăn khi chăm sóc nhan sắc mà phải lo lắng cho 3 con nhỏ.

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