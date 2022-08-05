Bà xã Châu Kiệt Luân và nỗi lo nhan sắc héo tàn ở tuổi 29 vì phải chăm 3 con nhỏ

Sao quốc tế 05/08/2022 18:02

Nữ người mẫu Côn Lăng - bà xã của Châu Kiệt Luân đã tâm sự về việc khó khăn khi chăm sóc nhan sắc mà phải lo lắng cho 3 con nhỏ.

Theo truyền thông Trung Hoa, nữ người mẫu Côn Lăng vừa qua đã có một cuộc phỏng vấn nhỏ, đánh dấu sự trở lại của cô sau khi sinh bé thứ 3 vào tháng 5 vừa qua.

Bà xã Châu Kiệt Luân hiện tại 29 tuổi nhưng đã làm mẹ của 3 đứa trẻ. Người đẹp tiết lộ rằng, kể từ khi hạ sinh con gái út Jacinda, cô đã phải chịu nhiều áp lực.

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Côn Lăng vừa hạ sinh con gái út vào tháng 5 vừa qua - Ảnh: Internet

"Chỉ khi 3 đứa nhỏ cùng ngủ, tôi mới có thời gian chăm sóc bản thân. Bây giờ mỗi ngày đều phải nỗ lực chăm sóc cơ thể, dưỡng da, tôi rất sợ có vết chân chim ở đuôi mắt." - Côn Lăng nói.

Bà xã Châu Kiệt Luân còn cho biết thêm, vợ chồng cô không có dự định sinh thêm con vì mỗi lần sinh nở đều vất vả hơn lần trước nhiều. Về cách dạy con, hai vợ chồng cô không quá chiều chuộng các bé mà sử dụng phương pháp "nửa khen, nửa mắng".

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Châu Kiệt Luân và Côn Lăng không quá chiều chuộng con - Ảnh: Internet

Năm 2015, Châu Kiệt Luân và Côn Lăng kết hôn với nhau, nam tài tử lớn hơn vợ mình 14 tuổi. Trước khi sinh con gái út, cặp đôi cũng đã có hai con là bé gái đầu lòng Hathaway và bé trai Romeo.

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Đámg cưới của Châu Kiệt Luân và Côn Lăng được tổ chức vào năm 2015 - Ảnh: Internet

Kể từ sau khi nên duyên với Châu Kiệt Luân, cuộc sống của Côn Lăng thay đổi rõ rệt. Nữ người mẫu sống cuộc sống giàu sang và sung túc, tuy vậy sự nghiệp của cô lại không có nhiều khởi sắc.

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