Chỉ trong 6 tháng đầu năm, Châu Kiệt Luân kiếm được 15,3 triệu USD

Châu Kiệt Luân hiện đứng ở vị trí đầu tiên về khả năng kiếm tiền trong bảng xếp hạng các ca sĩ Đài Loan.

Theo thống kê của Apple Daily về thu nhập của các ca sĩ Đài Loan trong 6 tháng đầu năm, Châu Kiệt Luân hiện đang xếp ở vị trí dẫn đầu. Trong đó, nam tài tử đã ký kết được 11 hợp đồng quảng cáo, với tổng mức cát-xê 70 triệu TWD (2,3 triệu USD). Sau nửa năm 2022, anh kiếm được 460 triệu TWD (15,3 triệu USD). Châu Kiệt Luân kiếm được 15,3 triệu USD sau nửa năm 2022 - Ảnh: Internet Châu Kiệt Luân hiện là nam ca sĩ hạng A và được săn đón hàng đầu trong giới giải trí Hoa ngữ. Trong suốt nhiều năm, anh luôn nằm trong top những người nổi tiếng giàu có nhất của Trung Quốc theo tạp chí tài chính Forbes.

Vào đầu tháng 7 vừa qua, Châu Kiệt Luân đã phát hành album Greatest Works of Art (Tác Phẩm Vĩ Đại Nhất). Vì là lần comeback đầu tiên sau nhiều năm, album lần này đã lập kỷ luật về doanh số tiêu thụ và đạt nhiều thành tích cao trên bảng xếp hạng nhạc số Trung Hoa.

Tuy nhiên, album Greatest Works of Art lại vướng vào nhiều tranh cãi, các bài hát bị đánh giá là nhàm chán và thiếu sức hút. Bên cạnh đó, trong album này còn bao gồm luôn 6 ca khúc cũ đã ra mắt cách đây nhiều năm, việc này khiến Châu Kiệt Luân bị chỉ trích là bòn tiền fan. Tiêu Kính Đằng trong nửa đầu năm 2022 thu nhập 5,6 triệu USD - Ảnh: Internet Xếp ngay sau Châu Kiệt Luân chính là Tiêu Kính Đằng, trong nửa đầu năm 2022, anh "cá kiếm" được 170 triệu TWD (5,6 triệu USD). Nhiều năm qua, Tiêu Kính Đằng đã liên tục cạnh tranh với Châu Kiệt Luân về khả năng kiếm tiền, năm 2021 anh đứng đầu với thu nhập 17,2 triệu USD. Thái Y Lâm nằm trong top 3 với mức thu nhập 80 triệu TWD (2,6 triệu USD) - Ảnh: Internet Ella Trần Gia Hoa (xếp thứ 4) và Hebe Điền Phức Chân (đứng thứ 5) - Ảnh: Internet Thái Y Lâm nằm trong top 3 với mức thu nhập 80 triệu TWD (2,6 triệu USD), sau cô lần lượt là Ella Trần Gia Hoa (xếp thứ 4) và Hebe Điền Phức Chân (đứng thứ 5).

Album mới của Châu Kiệt Luân nhận bão đánh giá 1 sao dù chưa được phát hành Dù chưa phát hành chính thức, album đánh dấu sự trở lại của Châu Kiệt Luân bỗng nhiên nhận về nhiều đánh giá tiêu cực.

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