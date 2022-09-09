Bà xã Châu Kiệt Luân khoe body "khó ai sánh bằng" sau sinh 3 tháng khiến dân tình mắt tròn mắt dẹt

Sao quốc tế 09/09/2022 11:08

Côn Lăng hé lộ cô đã giảm 5kg trong vòng 3 tháng, ông xã Châu Kiệt Luân cũng tích cực giảm cân cùng cô.

Bà xã Châu Kiệt Luân khoe body 'khó ai sánh bằng' sau sinh 3 tháng khiến dân tình mắt tròn mắt dẹt - Ảnh 1

Mới đây, Côn Lăng thu hút sự chú ý khi góp mặt trong một sự kiện làm đẹp. Trở lại sau 3 tháng sinh con, bà xã Châu Kiệt Luân khiến dân mạng bất ngờ với body mảnh mai, tràn đầy sức sống. Cô diện áo crop-top khoe vòng eo thon săn chắc, không hề giống với việc vừa sinh con thứ 3. 

Tham gia hoạt động ngày 6/9, Côn Lăng cho biết đã giảm 5 kg sau sinh, vóc dáng thon gọn trở lại.

Bà xã Châu Kiệt Luân khoe body 'khó ai sánh bằng' sau sinh 3 tháng khiến dân tình mắt tròn mắt dẹt - Ảnh 2

Cô cho biết ngoài chế độ ăn kiêng, tập luyện cũng quan trọng không kém. Điều may mắn, cô có ông xã Châu Kiệt Luân đồng hành trong quá trình tập luyện.

Bà xã Châu Kiệt Luân khoe body 'khó ai sánh bằng' sau sinh 3 tháng khiến dân tình mắt tròn mắt dẹt - Ảnh 3

Bà xã Châu Kiệt Luân khoe body 'khó ai sánh bằng' sau sinh 3 tháng khiến dân tình mắt tròn mắt dẹt - Ảnh 4

Bí quyết giảm cân của Côn Lăng là ăn ít tinh bột trong ngày vào buổi trưa, ăn nhiều rau vào buổi tối, tập các bài tập gậy đơn giản. Cô cũng ăn các thực phẩm ít muối và ít dầu.

Ông xã Châu Kiệt Luân là người luôn đồng hành cùng Côn Lăng trong quá trình giảm cân. "Anh ấy nói rằn bản thân rất khó để giảm cân, nhưng bây giờ anh ấy đã giảm được 10 cân rồi, tôi nghĩ rằng anh ấy còn gầy hơn mình", Côn Lăng hài hước chia sẻ.

Bà xã Châu Kiệt Luân khoe body 'khó ai sánh bằng' sau sinh 3 tháng khiến dân tình mắt tròn mắt dẹt - Ảnh 5

Khi được hỏi có sinh thêm không, Côn Lăng nói cô đã quyết định dừng.

Người mẫu và ông xã Châu Kiệt Luân hiện có một con gái 6 tuổi tên Hathaway, cậu con trai 4 tuổi Romeo và con gái út Jacinda chào đời vào tháng 5 năm nay.

Bà xã Châu Kiệt Luân khoe body 'khó ai sánh bằng' sau sinh 3 tháng khiến dân tình mắt tròn mắt dẹt - Ảnh 6

Hannah Quinlivan Côn Lăng sinh năm 1993, mang hai dòng máu Australia - Trung Quốc. Cô là người trẻ nhất trong dàn người tình của Châu Kiệt Luân. Công khai hẹn hò năm 2014, Châu Kiệt Luân dành tặng Côn Lăng tiệc cưới hoành tráng như cổ tích trong một lâu đài cổ ở Anh một năm sau đó. Sau khi kết hôn, Côn Lăng chủ yếu chăm lo cho gia đình, ít tham gia hoạt động của showbiz.

Sau khi kết hôn với "ông hoàng nhạc pop", Côn Lăng có cuộc sống trong sung túc, giàu có, thậm chí còn đi làm bằng trực thăng riêng. Tuy nhiên sự nghiệp cá nhân của cô không có nhiều khởi sắc. 

Vào tháng 5 vừa qua, cặp đôi đã chào đón con gái út chào đời.

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