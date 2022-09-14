Dù vướng bê bối nhưng hình ảnh của Lý Dịch Phong vẫn được một số nơi làm quảng cáo vì đơn giản anh quá đẹp trai.

Lý Dịch Phong có lễ đã và đang trải qua những ngày đen tối nhất trong sự nghiệp kể từ khi chính thức ra mắt khán giả. Sau vụ việc drama gây chấn vừa qua của anh chàng có lẽ cánh cửa để anh quay lại với Cbiz đã dần được đóng lại. Lý Dịch Phong - Ảnh: Internet Kể cả cho có quay lại được đi chăng nữa thì liệu có ai sẵn sàng tha thứ sau những anh đã làm, không chỉ tên tuổi bị ảnh hưởng mà những bản hợp đồng quảng cáo béo bỡ cũng đã bị các nhãn hàng lớn hủy hợp đồng với Lý Dịch Phong. Từ sao hạng A, nam tài tử đã trở thành người vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Trong quá khứ, Ngô Diệc Phàm cũng khiến dư luận chấn động khi vướng bê bối đời tư. Nam diễn viên bị cấm sóng triệt để, thương hiệu gạch tên, tài khoản mạng xã hội cũng bị khóa. Ngô Diệc Phàm - Ảnh: Internet Khác với Ngô Diệc Phàm, dù Lý Dịch Phong cũng phạm tội nặng không kém nhưng hình ảnh của anh vẫn được dùng để quảng cáo. Đáng nói, nam tài tử họ Lý lại bất đắc dĩ trở thành người đại diện cho một trang web đen.

Trong quá khứ, Lý Dịch Phong từng truy cập và xem trang web này. Do đó, sau khi nổ ra ồn ào chấn động, website này đã lấy hình ảnh của anh để làm ảnh quảng cáo và tuyên truyền. Chưa dừng lại, trên trang chủ của trang web còn để dòng chữ: "Lý Dịch Phong cũng xem phim khiêu dâm". Chứng kiến những việc này những ai là fan của anh chàng hẳn đều sẽ rất đau lòng. Cái kết đáng buồn của 2 nam thần của Cbiz - Ảnh: Internet Đồng thời cư dân mạng bày tỏ sự khen ngợi đối với người quản lý trang web đen. Bởi lẽ, họ đã biết tận dụng cơ hội quảng cáo khi đỉnh lưu một thời gặp nạn. Lý Dịch Phong và Ngô Diệc Phàm đều là đỉnh lưu đời đầu của giới giải trí. Nhưng với ồn ào đời tư nghiêm trọng, cả hai đã tạo nên những "lần đầu tiên" đáng xấu hổ. Cụ thể, Ngô Diệc Phàm là đỉnh lưu đầu tiên bị bắt vào tù. Trong khi Lý Dịch Phong lại là đỉnh lưu đầu tiên có đại ngôn là trang web đen. Một cái kết đáng buồn cho 2 nam thần một thời của Cbiz.

Nhãn hàng rơi vào thế lao đao vì scandal của Lý Dịch Phong Drama của Lý Dịch Phong đang kéo theo hàng loạt nhãn hàng rơi vào thế khó.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/so-sanh-diem-khac-biet-giua-2-dinh-luu-mot-thoi-tai-cbiz-bi-scandal-danh-mat-su-nghiep-ly-dich-phong-van-nhinh-hon-ngo-diec-pham-o-khau-nay-502644.html