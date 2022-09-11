Vừa qua mỹ nam Dương Dương đã đón sinh nhật tuổi 31 trên phim trường Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi.

Sau Thả Thí Thiên Hạ và Đặc Chiến Vinh Diệu phát sóng nửa đầu năm nay, Dương Dương tiếp tục gia nhập đoàn làm phim Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi. Có thể thấy nam diễn viên trong năm 2022 đang cực kỳ chăm chỉ ra sao khi liên tục nhận đóng phim và sẵn sàng thay đổi phong cách diễn xuất của mình qua các phim đa dạng khác nhau. Nam diễn viên Dương Dương - Ảnh: Internet Tối ngày 9/9, Dương Dương bất ngờ được ê-kíp chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ ấm áp, đón sinh nhật tuổi 31.

Vì đặc thù công việc, những diễn viên không thể đón sinh nhật trọn vẹn bên người thân là điều khá bình thường. Tuy nhiên, bù lại nam diễn viên đã có những giờ phút quá đỗi tuyệt vời tại phim trường khi tỏ ra cực kỳ hạnh phúc. Do vừa hoàn thành xong cảnh quay nên Dương Dương vẫn đang mặc trang phục của lính cứu hỏa. Gương mặt nam diễn viên ánh rõ lên sự hạnh phúc và cảm kích. Bước sang tuổi 31 nhưng Dương Dương vẫn giữ vững phong độ soái ca và đầy chất nam tính cuốn hút của mình.

Một số hình ảnh trong buổi sinh nhật của Dương Dương do đoàn làm phim tổ chức - Ảnh: Internet Tuy nhiên người hâm mộ tinh tế nhận ra nam diễn viên gầy hơn trước khá nhiều, một phần do chế độ luyện tập và ăn uống để vào vai lính cứu hỏa. Dẫu cho chưa đạt được nhiều thành tựu đáng kể trong năm nay nhưng với những sự nỗ lực của mình, người hâm mộ kỳ vọng nam diễn viên sẽ đạt được những bước tiến mới trong sự nghiệp của mình nhất là trong dự án Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi sắp tới đây. Dương Dương và Vương Sở Nhiên được kỳ vọng sẽ mang tới nhiều điểm sáng trong phim - Ảnh: Internet Hiện bộ phim Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Nội dung phim xoay quanh câu chuyện tình yêu của nam chính Tống Diệm – một người lính cứu hỏa (Dương Dương) và Hứa Thẩm – nữ bác sĩ vô cùng tâm huyết với nghề (Vương Sở Nhiên). Dự kiến phim sẽ lên sóng vào năm 2023.

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