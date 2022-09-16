Phủ nhận tin đồn yêu đương với Dương Dương, Triệu Lộ Tư vẫn bị netizen mỉa mai không ngớt vì điều này

Thông tin Triệu Lộ Tư và Dương Dương đang hẹn hò với nhau đang nhận được nhiều sự quan tâm không ngớt từ phía khán giả.

Hôm qua, mạng xã hội Trung Quốc bùng nổ trước tin đồn hẹn hò của Triệu Lộ Tư và nam đỉnh lưu Cbiz. Điều này khiến netizen đứng ngồi không yên bởi lẽ kể từ sau Thả Thí Thiên Hạ, số lượng fan hâm mộ chèo thuyền cặp đôi đã lên tới hàng ngàn người. Triệu Lộ Tư đang là cái tên được chú ý nhiều nhất trong vài giờ vừa qua sau tin đồn hẹn hò với Dương Dương - Ảnh: Internet Tuy nhiên, chưa kịp vui mừng bao nhiều thì đến sáng nay 16/9, Triệu Lộ Tư đưa ra thông báo phủ nhận tin đồn hẹn hò với thái độ vô cùng kiên quyết. Dẫu vậy, việc phủ nhận của Triệu Lộ Tư vẫn nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ phía anti fan và cho rằng cô nàng đang cố tình dựa vào danh tiếng của Dương Dương để cạ nhiệt.

Triệu Lộ Tư và Dương Dương trong Thả Thí Thiên Hạ - Ảnh: Internet Cụ thể, sau 1 ngày, tên tuổi Triệu Lộ Tư và tin đồn hẹn hò vẫn No 1 hot search Weibo, thu hút lượt bàn luận khủng của cộng đồng mạng. Để tránh sự việc đi quá xa, Triệu Lộ Tư đã phủ nhận việc hẹn hò một cách mạnh mẽ thông qua phòng làm việc của mình. Trước đó, nhiều blogger xứ Trung tung tin cô đang trong mối quan hệ tình cảm với sao nam đỉnh lưu Cbiz, có giá trị nhan sắc cao và từng hợp tác chung. Với dữ kiện trên, Dương Dương là diễn viên được “réo” tên nhiều nhất.

Một số bình luận của khán giả: - Phải phủ nhận thôi, nếu không thì sau này khó lòng mà "cọ nhiệt" với bạn diễn nam. - Triệu Lộ Tư vốn nhờ "sao tác couple" để tăng "nhiệt độ" cho phim, nếu không phủ nhận thì sao quảng bá phim được. Sau thành công của Thả Thí Thiên Hạ và Tinh Hán Xán Lạn, Triệu Lộ Tư đang tham gia ghi hình cho phim Vụng Trộm Không Thể Giấu cùng Trần Triết Viễn. Phim chưa lên sóng đã vướng phải nhiều tin đồn xấu, gần đây nhất là vụ làm hỏng flycam của học sinh trong trường nhưng các bên liên quan vẫn chưa lên tiếng trước thông tin trên.

Gỡ bỏ hình ảnh 'nữ lực sĩ' trong Tinh Hán Xán Lạn, Triệu Lộ Tư giờ đây đã là tiểu thư xinh đẹp ngất ngây trong phim mới Sự thay đổi bất ngờ của Triệu Lộ Tư sau Tinh Hán Xán Lạn khiến khán giả không khỏi thích thú và cho rằng đây mới đúng là phong cách sở trường của cô nàng.

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