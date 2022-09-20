Triệu Lộ Tư và thủ đoạn đi lên thành công thị phi về cách xây dựng hình ảnh cá nhân gây tranh cãi

Sao quốc tế 20/09/2022 16:21

Triệu Lộ Tư từ cô hot girl mạng trở thành nữ diễn viên trẻ nổi bật trong showbiz Trung Quốc. Tuy nhiên, hành trình nổi tiếng của cô không khỏi gây nhiều tranh cãi.

Mới đây theo blogger nổi tiếng cho biết Triệu Lộ Tư là nghệ sĩ trẻ có con đường thăng tiến nhanh nhất trong showbiz Trung Quốc hiện nay. Không giống như một số nữ diễn viên khác, hành trình đi lên thành ngôi sao nổi tiếng của ''mỹ nhân xuyên không'' chỉ mất vỏn vẹn đúng 5 năm. 

Triệu Lộ Tư và thủ đoạn đi lên thành công thị phi về cách xây dựng hình ảnh cá nhân gây tranh cãi - Ảnh 1
Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet 

Dẫu có được thành công từ khá sớm nhưng cái cách mà cô nàng đi lên lại khiến nhiều người lắc đầu ngao ngán khi thường gắn liền với hai chữ "tai tiếng" dù bước chân vào ngành nghệ thuật chưa bao lâu. Cô thậm chí bị xem là "nữ hoàng chiêu trò" thế hệ mới của Trung Quốc.

Công chúng xứ tỷ dân thắc mắc tại sao Triệu Lộ Tư lại đạt đỉnh vinh quang giữa vòng xoáy búa rìu dư luận. Nhiều người nói cô đang học theo con đường thành danh của Phạm Băng Băng, biến bản thân thành tâm điểm trong mỗi câu chuyện của showbiz.

Thủ đoạn đi lên gây tranh cãi

Triệu Lộ Tư hiện là nữ diễn viên sinh sau năm 1995 nổi tiếng bậc nhất Trung Quốc. Là ngôi sao được trả mức thù lao dẫn đầu, có nhiều vai diễn nổi bật điển hình như dự án thành công mới đây nhất của cô nàng là Tinh Hán Xán Lạn.

Triệu Lộ Tư và thủ đoạn đi lên thành công thị phi về cách xây dựng hình ảnh cá nhân gây tranh cãi - Ảnh 2
Nữ diễn viên sinh năm 1998 luôn nhận phải nhiều búa rìu dư luận - Ảnh: Internet 

Thành công là vậy nhưng ''mỹ nhân xuyên không'' vẫn luôn bị công chúng thường xuyên phê phán cô diễn xuất một màu, rập khuôn nhân vật. Trong nhiều năm, sao trẻ đóng đạt nhất vai diễn "cô gái ngọt ngào, hài hước", trong các bộ phim thần tượng "mỳ ăn liền".

Không ai có thể phủ nhận việc Triệu Lộ Tư đi lên bằng chỉ số truyền thông thay vì thực lực. Cô thiếu những vai diễn chất lượng, thể hiện kỹ năng diễn xuất chuyên nghiệp, nhưng lại thừa số lượng kịch bản tham gia.

Ngoài ra cô nàng còn liên tục bị dích phốt cố tình cọ nhiệt với các đàn anh đàn chị để gia tăng sự nổi tiếng cho bản thân. Đơn cư như trường hợp mới đây là khi nữ diễn viên bị đồn thổi là đang có mối quan hệ tình cảm với nam thần Dương Dương. 

 

"Tôi chấp nhận mọi đánh giá về mình"

"Người ta nói tôi chơi chiêu để nổi tiếng. Tôi chỉ muốn nói rằng tôi là người tốt. Tôi có thể chấp nhận bất cứ điều gì mà công chúng nhìn nhận và đánh giá về mình", Triệu Lộ Tư nói về tai tiếng bủa vây bản thân trên China News.

Nữ diễn viên tâm sự may mắn trong sự nghiệp, nhưng cũng nhận đủ cay đắng vì sự may mắn này. Cô cho biết không phải bỗng dưng nổi tiếng sau một đêm mà những gì cô có ở thời điểm hiện tại đều đến từ mồ hôi và những giọt nước mắt. 

Triệu Lộ Tư và thủ đoạn đi lên thành công thị phi về cách xây dựng hình ảnh cá nhân gây tranh cãi - Ảnh 3
Triệu Lộ Tư hiện đang có chỗ đứng vững chắc trong Cbiz - Ảnh: Internet 

"Tôi từng thử vai nhiều lần nhưng không đậu, có thời điểm vài tháng liền không nhận nổi một show. Tôi là đi từ vô danh, đạt thành tích nhỏ và đến sự nổi tiếng như hiện nay", Triệu Lộ Tư chia sẻ.

5 năm vào showbiz, Triệu Lộ Tư đóng hơn 15 bộ phim truyền hình, phần lớn là vai chính và tham gia 10 show truyền hình thực tế. Điều này cho thấy nguồn tài nguyên nghệ thuật của cô vững chắc, vượt trội hơn rất nhiều diễn viên trẻ trong ngành giải trí Trung Quốc.

 

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Từ khóa:   Triệu Lộ Tư sự nghiệp Triệu Lộ Tư sao Châu Á sao Hoa ngữ Cbiz

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