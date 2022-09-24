Lỡ tay nhấn nút like bài viết couple Tinh Hán Xán Lạn, Triệu Lộ Tư bất ngờ được netizen bảo vệ sau lời mỉa mai từ anti fan

Triệu Lộ Tư bất ngờ có hành động liên quan tới couple Tinh Hán Xán Lạn
- Đen đủi như Triệu Lộ Tư làm gì cũng bị anti fan chỉ trích, than thở thôi cũng lên hot search
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Mặc dù đã kết thúc được một khoảng thời gian dài nhưng dư âm của Tinh Hán Xán Lạn vẫn còn kéo dài tới tận thời điểm hiện tại. Đây cũng là dự án đầu tiên mà cặp đôi Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi đóng chính cùng nhau. Với màn thể hiện xuất sắc cộng thêm màn tương tác quá thành công với nhau không khó để cả 2 có được lượng fan ủng hộ nhiệt tình. Thậm chí lượng người đẩy thuyền cặp đôi đến với nhau cũng đang ngày một tăng cao.
Chính vì vậy, những tương tác của cặp đôi cũng được khán giả đặc biệt quan tâm. Mới đây, cộng đồng mạng lại được một phen xôn xao sau khi blogger đưa tin Triệu Lộ Tư bị phát hiện "trượt tay" like bài viết của một fan couple Ngô Lộ Khả Đào (tên couple của Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi trong Tinh Hán Xán Lạn). Nội dung của bài viết mà Triệu Lộ Tư nhấn thích liên quan đến việc nhân vật Trình Thiếu Thương giải bài toán đo độ sâu của giếng ở trong phim.
Ngay sau khi thông tin này được lan truyền, nhiều ý kiến trái chiều đã bùng nổ. Bên cạnh những bình luận khen tương tác đáng yêu của Triệu Lộ Tư thì cũng có không ít cư dân mạng cho rằng Triệu Lộ Tư đang cố tình cọ nhiệt, lần trước là với Dương Dương và bây giờ là Ngô Lỗi.
Tuy nhiên, phần đông khán giả đã nhanh chóng lên tiếng bênh vực nữ diễn viên sinh năm 1998, cho rằng cô nàng có quyền được tương tác vào các bài đăng liên quan tới Tinh Hán Xán Lạn. Hơn nữa những gì mà anti fan mỉa mai chỉ mới nằm ở mức suy đoán mà thôi.
Hiện chủ đề trên đang tiếp tục nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng. Hầu hết khán giả đã lên tiếng bênh vực Triệu Lộ Tư, cho rằng cô nàng chỉ đang thể hiện sự biết ơn với người hâm mộ phim chứ không hề cọ nhiệt hay xào couple.