Lỡ tay nhấn nút like bài viết couple Tinh Hán Xán Lạn, Triệu Lộ Tư bất ngờ được netizen bảo vệ sau lời mỉa mai từ anti fan

Mặc dù đã kết thúc được một khoảng thời gian dài nhưng dư âm của Tinh Hán Xán Lạn vẫn còn kéo dài tới tận thời điểm hiện tại. Đây cũng là dự án đầu tiên mà cặp đôi Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi đóng chính cùng nhau. Với màn thể hiện xuất sắc cộng thêm màn tương tác quá thành công với nhau không khó để cả 2 có được lượng fan ủng hộ nhiệt tình. Thậm chí lượng người đẩy thuyền cặp đôi đến với nhau cũng đang ngày một tăng cao.

Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi - Ảnh: Internet

Chính vì vậy, những tương tác của cặp đôi cũng được khán giả đặc biệt quan tâm. Mới đây, cộng đồng mạng lại được một phen xôn xao sau khi blogger đưa tin Triệu Lộ Tư bị phát hiện "trượt tay" like bài viết của một fan couple Ngô Lộ Khả Đào (tên couple của Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi trong Tinh Hán Xán Lạn). Nội dung của bài viết mà Triệu Lộ Tư nhấn thích liên quan đến việc nhân vật Trình Thiếu Thương giải bài toán đo độ sâu của giếng ở trong phim.