Chưa thoát khỏi vận đen, Triệu Lộ Tư tiếp tục bị tố sao chép y hệt Cúc Tịnh Y: Đến bao giờ những sự chỉ trích mới thôi đeo bám cô nàng?

Sao quốc tế 25/09/2022 19:30

Triệu Lộ Tư bất ngờ bị fan của Cúc Tịnh Y tố sao chép giống ý phong cách thần tượng của mình.

Triệu Lộ TưCúc Tịnh Y đều là những sao nữ xinh đẹp của làng giải trí Hoa ngữ. Nếu Cúc Tịnh Y trung thành với lối trang điểm đậm thì Triệu Lộ Tư lại sở hữu vẻ đẹp trong sáng, nhẹ nhàng và có phần tiểu thư sang chảnh. 

Nhưng mới đây, người đẹp họ Triệu bất ngờ bị tố sao chép người đẹp họ Cúc. Cụ thể, một fan của Cúc Tịnh Y đã so sánh ảnh chụp của thần tượng và Triệu Lộ Tư. 

Chưa thoát khỏi vận đen, Triệu Lộ Tư tiếp tục bị tố sao chép y hệt Cúc Tịnh Y: Đến bao giờ những sự chỉ trích mới thôi đeo bám cô nàng? - Ảnh 1
Triệu Lộ Tư và Cúc Tịnh Y - Ảnh: Internet

Trong hình, cả hai nữ diễn viên đều có những động tác như chu môi, quay nghiêng nửa ngời, đứng dựa cửa... Sau đó, người này đã lên án nữ diễn viên họ Triệu thường xuyên mô phỏng phong cách của Cúc Tịnh Y.

Bài viết ngay sau đó đã nhận về sự tương tác vô cùng lớn, tuy nhiên đa số những câu bình luận toàn nghiên về bảo vệ Triệu Lộ Tư và cho rằng cô nàng đang bị đối xử quá bất công trong khoảng thời gian gần đây khi liên tiếp bị tố cọ nhiệt với Dương Dương hay Ngô Lỗi nhưng tất cả đều không có bằng chứng cụ thể. 

Quay trở lại với vấn đề chính, hầu hết dân tình cho rằng phong cách chụp ảnh của hai nữ diễn viên là cách tạo dáng phổ thông. Nếu là phái nữ, đặc biệt là hot girl thì hầu như ai cũng sẽ thực hiện cách chụp ảnh như thế này.

Ngoài ra, danh tiếng của Cúc Tịnh Y trong giới giải trí cũng ở mức trung bình. Do đó, Triệu Lộ Tư không có lý do gì để ké nhiệt hay sao chép đàn chị. Nhưng một bộ phận nhỏ không đồng tình với ý kiến trên. Theo những người này, tuy Cúc Tịnh Y không nổi về diễn xuất nhưng phong cách trang điểm và tạo dáng của cô lại rất được ưa chuộng.

Chưa thoát khỏi vận đen, Triệu Lộ Tư tiếp tục bị tố sao chép y hệt Cúc Tịnh Y: Đến bao giờ những sự chỉ trích mới thôi đeo bám cô nàng? - Ảnh 2
Chưa thoát khỏi vận đen, Triệu Lộ Tư tiếp tục bị tố sao chép y hệt Cúc Tịnh Y: Đến bao giờ những sự chỉ trích mới thôi đeo bám cô nàng? - Ảnh 3
Một số phong cách chụp hình giống nhau của 2 ngôi sao nữ nổi tiếng Cbiz - Ảnh: Internet

Thậm chí, có người còn cho rằng Cúc Tịnh Y nằm trong nhóm trend setter (người tạo lập xu hướng). Do đó, nhiều hot girl mạng của đất nước tỉ dân cũng học theo phong cách trang điểm và tạo dáng của nữ diễn viên.

 

Xét về sự nghiệp diễn xuất, hiện tại Triệu Lộ Tư có hướng phát triển tốt hơn Cúc Tịnh Y. Tuy nhiên, nếu so sánh về ngoại hình, người đẹp họ Cúc có vẻ "nhỉnh" hơn đàn em một chút. 

Bên cạnh đó, fan của hai nữ diễn viên cũng không ai chịu nhường ai. Vì vậy, chủ đề liên quan đến cả hai vẫn rất khó phân định đúng sai.

Từ khóa:   Triệu Lộ Tư Cúc Tịnh Y sao Châu Á sao Hoa ngữ Cbiz

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