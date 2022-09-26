Điểm mặt những cái tên được đề cử là 'truyền nhân' của dàn tiểu hoa 85: Triệu Lộ Tư đã đủ sức thế chỗ Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch?

Sao quốc tế 26/09/2022 16:08

Netizen xứ Trung đã đề cử Triệu Lộ Tư, Quan Hiểu Đồng... cho vị trí 'người kế thừa' của dàn tiểu hoa lứa 85.

Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Thi Thi,... đều là những hoa đán nổi bật, tiêu biểu của lứa 85, cả tuổi đời và tuổi nghề lẫn địa vị của họ trong giới luôn là thứ mà nhiều đàn em lứa sau hằng ao ước. 

Điểm mặt những cái tên được đề cử là 'truyền nhân' của dàn tiểu hoa 85: Triệu Lộ Tư đã đủ sức thế chỗ Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch? - Ảnh 1
Cnet đề cử "truyền nhân" của lứa tiểu hoa 85 - Ảnh: Internet

Vừa qua, trên trang Weibo Trung Quốc bất ngờ xuất hiện topic đề cử những tiểu hoa 95 có khả năng kế thừa lứa 85 đã thu hút độ thảo luận lớn từ cư dân mạng. Theo đó, nhiều người nói rằng Tống Tổ Nhi, Triệu Lộ Tư, Lưu Hạo Tồn, Quan Hiểu Đồng và Châu Dã có thể sẽ là truyền nhân của Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Thi Thi, Đường Yên và Nghê Ni trong tương lai. 

Điểm mặt những cái tên được đề cử là 'truyền nhân' của dàn tiểu hoa 85: Triệu Lộ Tư đã đủ sức thế chỗ Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch? - Ảnh 2
Tống Tổ Nhi là tiểu hoa 95 được đánh giá có tiềm năng phát triển nhất hiện nay, khi đáp ứng được hết các tiêu chí từ nhan sắc cho tới diễn xuất và tài nguyên - Ảnh: Internet

Danh sách này đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều khi có số người đồng ý lẫn trái ngược quan điểm rất nhiều. Hầu hết fan hâm mộ cảm thấy nên để lứa tiểu hoa 95 phát triển một cách tự nhiên, hạn chế áp đặt vào họ danh xưng "truyền nhân" của bất kỳ ai, bởi mỗi người sẽ có lựa chọn và con đường phát triển khác nhau, việc đề cử như vậy là điều không cần thiết. 

Điểm mặt những cái tên được đề cử là 'truyền nhân' của dàn tiểu hoa 85: Triệu Lộ Tư đã đủ sức thế chỗ Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch? - Ảnh 3
Triệu Lộ Tư cũng đang có sự nghiệp vô cùng xán lạn ở phía trước - Ảnh: Internet 

Chưa nói tới việc dàn tiểu hoa 95 kể trên có xứng đáng làm người kế thừa của đàn chị đi trước không, nhưng xét về mặt sự nghiệp, cả Triệu Lộ Tư, Tống Tổ Nhi và 3 ngôi sao còn lại đều sở hữu những thành tựu riêng, độ nhận diện cũng khá tốt. Thậm chí Quan Hiểu Đồng còn là sao nhí nổi danh từ lâu, có quốc dân độ...

Song, đúng như vài người dùng mạng đã nói, sẽ chẳng người nào vui vẻ khi trở thành cái bóng của ai cả. Chính vì vậy hãy cứ vui mừng vì làng giải Cbiz đang sản sinh ra những thế hệ nữ diễn viên trẻ tuổi đầy tài năng đủ sức để thế chỗ những bậc đàn chị nổi tiếng để giúp làng phim điện ảnh xứ Trung thêm phần đa dạng và thu hút fan hâm mộ. 

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Từ khóa:   Triệu Lộ Tư Triệu Lệ Dĩnh sao Châu Á sao Hoa ngữ Cbiz

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