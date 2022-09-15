Xuất hiện trên bìa tạp chí nổi tiếng, Triệu Lệ Dĩnh thể hiện visual đẳng cấp vượt xa Angela Baby và Lưu Thi Thi

Triệu Lệ Dĩnh thần thái ngút ngàn, 'chặt đẹp' Angelababy và Lưu Thi Thi trên bìa tạp chí tháng 9.

Không hẹn mà gặp, cả Triệu Lệ Dĩnh, Angelababy và Lưu Thi Thi đều xuất hiện trên bìa tạp chí tháng 9. Tuy nhiên trước visual quả đỉnh cao của ''nữ hoàng rating'' cả Angelababy và Lưu Thi Thi vô tình trở thành những nhân vật tô điểm thêm cho sự xinh đẹp xuất sắc của Triệu Lệ Dĩnh.

Cả 3 đại mỹ nhân Cbiz vô tình chạm mặt trên bìa tạp chí tháng 9 - Ảnh: Internet

Triệu Lệ Dĩnh ngày càng có phong cách thời thượng, đẳng cấp, đối lập hẳn với trước đây. Không chỉ xuất hiện lộng lẫy trên thảm đỏ đi sự kiện mà nàng tiểu hoa còn khiến netizen trầm trồ với những bức hình tạp chí thần thái ngút ngàn.

Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

Lưu Thi Thi gây thất vọng bởi trang phục có phần nhàm chán, không sáng tạo. Ngoài khoe được hình thể nuột nà nhưng thần thái của cô nàng được cho là thua xa Triệu Lệ Dĩnh.

Lưu Thi Thi - Ảnh: Internet

Lưu Thi Thi vừa tái xuất màn ảnh với dự án Nhất Niệm Quan Sơn. Tuy nhiên, nữ diễn viên vẫn bị mỉa mai là hết thời vì phải đóng chung với đàn em kém nổi và liên tục bị đoàn làm phim đối xử bất công.

Angelababy - Ảnh: Internet

Ngoài Triệu Lệ Dĩnh và Lưu Thi Thi, Angelababy cũng là gương mặt quen thuộc của các trang bìa tạp chí. Vốn có xuất thân người mẫu, thần thái của nữ diễn viên cực kì cuốn hút, sang trọng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xuat-hien-tren-bia-tap-chi-noi-tieng-trieu-le-dinh-the-hien-visual-dang-cap-vuot-xa-angela-baby-va-luu-thi-thi-503313.html