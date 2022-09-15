Xuất hiện trên bìa tạp chí nổi tiếng, Triệu Lệ Dĩnh thể hiện visual đẳng cấp vượt xa Angela Baby và Lưu Thi Thi

Sao quốc tế 15/09/2022 23:27

Triệu Lệ Dĩnh thần thái ngút ngàn, 'chặt đẹp' Angelababy và Lưu Thi Thi trên bìa tạp chí tháng 9.

Không hẹn mà gặp, cả Triệu Lệ Dĩnh, Angelababy và Lưu Thi Thi đều xuất hiện trên bìa tạp chí tháng 9. Tuy nhiên trước visual quả đỉnh cao của ''nữ hoàng rating'' cả Angelababy và Lưu Thi Thi vô tình trở thành những nhân vật tô điểm thêm cho sự xinh đẹp xuất sắc của Triệu Lệ Dĩnh. 

Xuất hiện trên bìa tạp chí nổi tiếng, Triệu Lệ Dĩnh thể hiện visual đẳng cấp vượt xa Angela Baby và Lưu Thi Thi - Ảnh 1
Cả 3 đại mỹ nhân Cbiz vô tình chạm mặt trên bìa tạp chí tháng 9 - Ảnh: Internet

Triệu Lệ Dĩnh ngày càng có phong cách thời thượng, đẳng cấp, đối lập hẳn với trước đây. Không chỉ xuất hiện lộng lẫy trên thảm đỏ đi sự kiện mà nàng tiểu hoa còn khiến netizen trầm trồ với những bức hình tạp chí thần thái ngút ngàn. 

Xuất hiện trên bìa tạp chí nổi tiếng, Triệu Lệ Dĩnh thể hiện visual đẳng cấp vượt xa Angela Baby và Lưu Thi Thi - Ảnh 2
Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

Lưu Thi Thi gây thất vọng bởi trang phục có phần nhàm chán, không sáng tạo. Ngoài khoe được hình thể nuột nà nhưng thần thái của cô nàng được cho là thua xa Triệu Lệ Dĩnh. 

Xuất hiện trên bìa tạp chí nổi tiếng, Triệu Lệ Dĩnh thể hiện visual đẳng cấp vượt xa Angela Baby và Lưu Thi Thi - Ảnh 3
Lưu Thi Thi - Ảnh: Internet

Lưu Thi Thi vừa tái xuất màn ảnh với dự án Nhất Niệm Quan Sơn. Tuy nhiên, nữ diễn viên vẫn bị mỉa mai là hết thời vì phải đóng chung với đàn em kém nổi và liên tục bị đoàn làm phim đối xử bất công. 

Xuất hiện trên bìa tạp chí nổi tiếng, Triệu Lệ Dĩnh thể hiện visual đẳng cấp vượt xa Angela Baby và Lưu Thi Thi - Ảnh 4
Angelababy - Ảnh: Internet

Ngoài Triệu Lệ Dĩnh và Lưu Thi Thi, Angelababy cũng là gương mặt quen thuộc của các trang bìa tạp chí. Vốn có xuất thân người mẫu, thần thái của nữ diễn viên cực kì cuốn hút, sang trọng. 

Top sao Cbiz được tìm kiếm nhiều nhất trên Baidu: Lưu Diệc Phi thể hiện đẳng cấp 'thần tiên tỷ tỷ', Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ lép vế sao nữ trẻ này

Top sao Cbiz được tìm kiếm nhiều nhất trên Baidu: Lưu Diệc Phi thể hiện đẳng cấp 'thần tiên tỷ tỷ', Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ lép vế sao nữ trẻ này

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư...là những sao nữ có bước đột phá trong độ tăng tiến sức hút của bản thân trong năm 2022 này.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Angela Baby Lưu Thi Thi sao Châu Á sao Hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Top sao Cbiz được tìm kiếm nhiều nhất trên Baidu: Lưu Diệc Phi thể hiện đẳng cấp 'thần tiên tỷ tỷ', Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ lép vế sao nữ trẻ này

Top sao Cbiz được tìm kiếm nhiều nhất trên Baidu: Lưu Diệc Phi thể hiện đẳng cấp 'thần tiên tỷ tỷ', Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ lép vế sao nữ trẻ này

Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh chưa kịp ra mắt fan đã bóc mẽ sự thật phũ phàng: 'Phim này khiến mình đi từ thất vọng này đến tuyệt vọng khác'

Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh chưa kịp ra mắt fan đã bóc mẽ sự thật phũ phàng: 'Phim này khiến mình đi từ thất vọng này đến tuyệt vọng khác'

Dữ Phượng Hành: Chỉ cần một bức ảnh của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân, netizen đã dễ dàng đoán ra ai là 'nóc nhà' như này đây

Dữ Phượng Hành: Chỉ cần một bức ảnh của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân, netizen đã dễ dàng đoán ra ai là 'nóc nhà' như này đây

Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch cùng thi đọ sắc trong trang phục xường xám, người được khen ngợi hết lời, người thì bị chê bai không thương tiếc

Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch cùng thi đọ sắc trong trang phục xường xám, người được khen ngợi hết lời, người thì bị chê bai không thương tiếc

Thể hiện xuất sắc trong Hạnh Phúc Đến Vạn Gia nhưng Triệu Lệ Dĩnh vẫn bị chê bai vì điều này

Thể hiện xuất sắc trong Hạnh Phúc Đến Vạn Gia nhưng Triệu Lệ Dĩnh vẫn bị chê bai vì điều này

Phim Trung có thành tích tốt nhất từ 2019 - 2022: Triệu Lệ Dĩnh vô đối bỏ xa Dương Tử và Tiêu Chiến

Phim Trung có thành tích tốt nhất từ 2019 - 2022: Triệu Lệ Dĩnh vô đối bỏ xa Dương Tử và Tiêu Chiến

TIN MỚI NHẤT

Đang lái xe giữa đêm, người đàn ông tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Đang lái xe giữa đêm, người đàn ông tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Video 29 phút trước
Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Video 1 giờ 29 phút trước
Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Video 2 giờ 29 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Video 3 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI