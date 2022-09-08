Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh chưa kịp ra mắt fan đã bóc mẽ sự thật phũ phàng: 'Phim này khiến mình đi từ thất vọng này đến tuyệt vọng khác'

Sao quốc tế 08/09/2022 10:53

Chứng kiến nhan sắc thật sự của nam diễn viên đóng cùng Triệu Lệ Dĩnh trong Dữ Phượng Hành, fan té ngửa vì quá khác so với poster vừa đang trước đó.

Dữ Phượng Hành là một trong những bộ phim cổ trang Hoa ngữ được mong chờ nhất hiện nay. Phim đánh dấu màn “tái hợp” giữa Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân sau 5 năm kể từ Sở Kiều Truyện.

Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh chưa kịp ra mắt fan đã bóc mẽ sự thật phũ phàng: 'Phim này khiến mình đi từ thất vọng này đến tuyệt vọng khác' - Ảnh 1
Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet 

Mới đây, một tay săn ảnh đã chia sẻ khoảnh khắc tại trường quay của nam thứ Dữ Phượng Hành - Tân Vân Lai lên mạng xã hội. Trong ảnh, nam diễn viên gây chú ý khi diện Hán phục, nét mặt trông vô cùng tập trung. Dường như Tân Vân Lai đang tập luyện cho một phân cảnh nào đó trong phim.

Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh chưa kịp ra mắt fan đã bóc mẽ sự thật phũ phàng: 'Phim này khiến mình đi từ thất vọng này đến tuyệt vọng khác' - Ảnh 2
Nhan sắc của Tân Vân Lai khiến netizen hụt hẫng - Ảnh: Internet 

Chứng kiến nhan sắc thật sự của anh chàng tại hậu trường, netizen có cảm giác như bản thân đang bị lừa dối bởi tấm hình trên poster trông nam diễn viên hoàn toàn khác. Thậm chí, có người còn té ngửa và cảm thấy mình như bị lừa sau khi so sánh hai ảnh trên, đồng thời lên án việc lạm dụng photoshop của đoàn phim.

Một số bình luận của khán giả:

- Nhìn như hai người khác nhau vậy, trình photoshop phải nói là thượng thừa.

- Gương mặt anh này có nhược điểm là “góc chết” tùm lum, cảm giác như bị lừa vậy.

- Phim này khiến mình đi từ thất vọng này đến tuyệt vọng khác, ôi bộ ngôn tình huyền huyễn số 1 trong lòng tôi còn đâu.

Tuy nhiên, vẫn có người cho rằng Tân Vân Lai trong ảnh leak đúng là trông mệt mỏi, kém sắc hơn bình thường nhưng vẫn giữ được nét bảnh bao vốn có. Bởi một số người theo dõi anh chàng từ lâu đã cho biết nhan sắc của Tân Vân Lai không phải dạng vừa chẳng qua là do góc chụp vô tình dìm sắc anh xuống thôi. 

Hiện Dữ Phượng Hành với sự tham gia của Triệu Lệ Dĩnh, Lâm Canh Tân, Lạt Mục Dương Tử, Tân Vân Lai,... vẫn đang trong quá trình ghi hình, chưa ấn định thời gian lên sóng.

Dữ Phượng Hành: Chỉ cần một bức ảnh của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân, netizen đã dễ dàng đoán ra ai là 'nóc nhà' như này đây

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Hình ảnh mới nhất của Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh trong hậu trường phim Dữ Phượng Hành đang khiến cho netizen cảm thấy phấn khích.

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Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Tân Vân Lai Dữ Phượng Hành sao Châu Á sao Hoa ngữ

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