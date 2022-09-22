Tiểu Triệu Lệ Dĩnh nhan sắc ra sao trong phim mới mà khiến netizen 'khen đáo khen để' không ngớt?

Sao quốc tế 22/09/2022 15:25

Nhan sắc của nàng mỹ nhân được ví là tiểu Triệu Lệ Dĩnh trong phim mới khiến dân tình mê mẩn.

Vốn là một trong những người đẹp có tiềm năng rất lớn kể từ Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3 (2009) và Bộ Bộ Kinh Tâm (2011) thế nhưng phải đến 2022 tên tuổi của Quách Hiểu Đình mới thật sự tỏa sáng. Cô nàng gây chú ý khi đảm nhận vai nữ phụ trong 2 bộ phim nổi tiếng thời gian qua là Ngự Giao Ký (Địch Lệ Nhiệt Ba – Nhậm Gia Luân) và Thương Lan Quyết (Vương Hạc Đệ - Ngu Thư Hân). Mới đây, người đẹp này lại tiếp tục gây sốt khi xuất hiện trên phim trường Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương.

Tiểu Triệu Lệ Dĩnh nhan sắc ra sao trong phim mới mà khiến netizen 'khen đáo khen để' không ngớt? - Ảnh 1

Tiểu Triệu Lệ Dĩnh nhan sắc ra sao trong phim mới mà khiến netizen 'khen đáo khen để' không ngớt? - Ảnh 2
Nhan sắc xinh đẹp của Quách Hiểu Đình khiến fan mê mẩn - Ảnh: Internet 

Theo đó, lần này Quách Hiểu Đình được diện một bộ trang phục màu xanh dương khá bay bổng. Nhan sắc qua đỗi xinh đẹp của cô nàng khiến cho người hâm mộ khó lòng rời mắt khỏi cô nàng. Thậm chí một vài người còn nhận xét nhan sắc của cô còn xuất sắc hơn cả nữ chính Dương Mịch

Tiểu Triệu Lệ Dĩnh nhan sắc ra sao trong phim mới mà khiến netizen 'khen đáo khen để' không ngớt? - Ảnh 3
Dương Mịch bị lu mờ trước vẻ đẹp của nữ phụ - Ảnh: Internet 

Quách Hiểu Đình sở hữu nhan sắc xinh đẹp và được nhận xét là có nhiều đường nét giống với Triệu Lệ Dĩnh. Gương mặt nhỏ nhắn, xinh xắn giúp cô nàng cân mọi tạo hình cổ trang trên phim. Thậm chí đã có những cuộc so sánh nhỏ giữa 2 nữ diễn viên này và người hâm mộ cho rằng Quách Hiểu Đình sở hữu vẻ đẹp bắt mắt hơn ''nữ hoàng rating''. 

Trước đó, Quách Hiểu Đình cũng đã từng khiến Địch Lệ Nhiệt Ba và Ngu Thư Hân lép vế khi đóng chung phim. Nhan sắc và diễn xuất biến hóa đa dạng của cô nàng khiến người xem phải choáng ngợp.

Tuy nhiên, đại đa số khán giả vẫn cho rằng nên chờ Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương và Dữ Phượng Hành cùng lên sóng vào năm sau mới biết được ai hơn ai.

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