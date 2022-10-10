Tự rước họa vào thân, tình cũ của Triệu Lộ Tư bị netizen chỉ trích không thương tiếc vì điều này

Sao quốc tế 10/10/2022 17:20

Mới đây những câu nói của tình cũ Triệu Lộ Tư đã thật sự khiến cho netizen cảm thấy vô cùng tức giận.

Lưu Vũ Ninh từng nhận được rất nhiều tình cảm của khán giả sau phim Trường Ca Hành. Dù cho chỉ là một nhân vật phụ trong phim nhưng có thể nói màn tương tác phối hợp giữa anh và Triệu Lộ Tư đã khiến cho netizen cảm thấy vô cùng thú vị và là điểm sáng của dự án. 

Tự rước họa vào thân, tình cũ của Triệu Lộ Tư bị netizen chỉ trích không thương tiếc vì điều này - Ảnh 1
Lưu Vũ Ninh và Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet 

Tưởng như đây sẽ là bước đạp để nam diễn viên tiến thêm một bước nữa cho sự nghiệp diễn xuất của mình nhưng không, nam diễn viên lại thường hay vướng phải những rắc rối không đáng có chỉ vì một số câu phát biểu gây xôn xao dư luận.  

Mới đây nhất, Lưu Vũ Ninh đã có một buổi chia sẻ  về đoàn phim Nhất Niệm Quan Sơn trên livestream. Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu anh không nhắc tới bạn diễn Phương Dật Luân.

Tự rước họa vào thân, tình cũ của Triệu Lộ Tư bị netizen chỉ trích không thương tiếc vì điều này - Ảnh 2
Lưu Vũ Ninh tiết lộ những bí mật của nam phụ Phương Dật Luân trên livestream - Ảnh: Internet 

Nam diễn viên tiết lộ trong quá trình quay phim, nam phụ Phương Dật Luân đã sử dụng độn giày. Điều này khiến người cao 1m89 như anh vẫn phải ngước lên nhìn. Việc độn giày trong phim ảnh là chuyện không phải hiếm gặp trong Cbiz hiện nay nhưng nó lại khiến mỹ nam họ Lưu khó chịu bởi anh cho rằng chiều cao là điểm làm mình nổi bật nhưng Phương Dật Luân lại lấy mấy đi điều này. 

Tự rước họa vào thân, tình cũ của Triệu Lộ Tư bị netizen chỉ trích không thương tiếc vì điều này - Ảnh 3
Phương Dật Luân - Ảnh: Internet

Thậm chí trong một vài cảnh quay, một số trang blogger nổi tiếng còn cho biết Lưu Vũ Ninh phải kiểm tra đế giày của Phương Dật Luân có phải giày độn không rồi mới đóng tiếp. Dù chưa ai lên tiếng xác nhận đây có phải là sự thật hay không nhưng theo một số người, nam diễn viên không nên nói ra những bí mật tại hậu trường như vậy sẽ dễ gây mất tính đoàn kết và khiến phim không có được sự chỉnh chu nhất. 

 

Trong quá khứ, Lưu Vũ Ninh cũng gây tranh cãi khi chia sẻ về diễn viên phim cổ trang. Theo nam diễn viên, phần lớn phim cổ trang không đòi hỏi nhiều diễn xuất, chỉ cần có nhan sắc và thiết lập nhân vật tốt là cũng tạm ổn. Những lần "vạ miệng" này đã khiến hình ảnh của anh xấu đi trong mắt khán giả.

Lưu Thi Thi 'nên duyên' với Lưu Vũ Ninh dự án cổ trang Nhất Niệm Quan Sơ

Lưu Thi Thi 'nên duyên' với Lưu Vũ Ninh dự án cổ trang Nhất Niệm Quan Sơ

Sau hai thất bại của Tôi Thân Yêu và Lưu Kim Tuế Nguyệt, mới đây Lưu Thi Thi đã xác nhận tái xuất với một dự án cổ trang hoàn toàn mới cùng nam thần kém 3 tuổi Lưu Vũ Ninh.

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Từ khóa:   Lưu Vũ Ninh Triệu Lộ Tư sao Châu Á sao Hoa ngữ Cbiz

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