TOP những siêu phẩm cung đấu của Cbiz giúp đưa tên tuổi của những sao Hoa ngữ này lên tầm cao mới

Sao quốc tế 02/10/2022 23:00

Dưới đây là những bộ phim đã đưa tên tuổi của những Phạm Băng Băng, Tôn Lệ đến gần hơn với người hâm mộ Cbiz.

Phim cung đấu của xứ Trung luôn là một thể loại hấp dẫn với người xem. Đa số những bộ phim kinh điển thuộc thể loại này luôn mang tới cho người xem một câu chuyện đầy kịch tính, hoàng cung đấu đá lẫn nhau và những mưu mô đầy thâm độc để có thể leo lên vị trí mà mình mong muốn. Chính vì vậy mà trong suốt bao năm qua, thể loại phim cung đấu luôn là dự án béo bở để những nữ diễn viên chưa mấy tên tuổi có thể tận dụng để bứt lên trong sự nghiệp của mình. Bằng chứng là những nữ diễn viên được liệt kê dưới đây đã từng có được thành công mãn nhãn khi tham gia dự án phim cung đấu. 

Hậu Cung Chân Hoàn Truyện – bộ phim kinh điển giúp Tôn Lệ có bước phát triển mạnh

Ra mắt vào năm 2011 nhưng cho đến hiện tại Hậu Cung Chân Hoàn Truyện vẫn được xem là một bộ phim cổ trang kinh điển của Trung Quốc. Hậu Cung Chân Hoàn Truyện thành công đến mức mỗi dịp hè, phim luôn được cái nhà đài Cbiz phát lại để khán giả có thể chiêm ngưỡng và hầu như lần nào số lượng người xem cũng ở mức ổn định. 

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Được biết, lúc đầu Châu Tấn là người được mời đóng phim này, tuy nhiên cô đã từ chối và Tôn Lệ đã trở thành diễn viên chính  - Ảnh: Internet 

Hậu Cung Chân Hoàn Truyện xoay quanh những cuộc tranh đấu quyền lực và tình yêu của những nữ nhân trong chốn thâm cung. Phim có sự góp mặt của nhiều ngôi sao, trong đó có Tôn Lệ đảm nhận vai Chân Hoàn. Chân Hoàn từ một thiếu nữ hiền lành, không màng danh lợi, nhưng vì bước chân vào chốn cung cấm đầy rẫy nguy hiểm đã phải tự trở nên tàn độc để bảo vệ bản thân và gia tộc. Suốt chặng đường dài cho đến khi bước lên ngôi vị cao nhất, Chân Hoàn nhận ra ngoài quyền lực nàng chẳng còn gì cả vì người thân yêu cứ lần lượt mất đi.

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Gương mặt lẫn thần thái của Tôn Lệ biến cô trở thành linh hồn chính của bộ phim - Ảnh: Internet

Nhờ vào thành công của bộ phim, sự nghiệp của Tôn Lệ lên như diều gặp gió khi liên tiếp nhận thưởng tại các hạng mục cao quý ở xứ Trung dành cho một người diễn viên. 

Võ Mỵ Nương Truyền Kỳ - Phạm Băng Băng là nhân vật chính và bộ phim có rating cao nhất năm 2014

Trước khi vướng vào drama và buộc phải khép lại sự nghiệp của mình. Nhắc đến Phạm Băng Băng là phải nhắc về bộ phim Võ Mỵ Nương Truyền Kỳ do cô thủ vai chính, không chỉ thể hiện tốt thần thái của nhân vật khiến người xem cảm thấy cuốn hút không thể rời mắt khỏi màn hình. Phạm Băng Băng còn gây thương nhớ bởi diện mạo xinh đẹp xuất sắc, thậm chí một số bộ phận netizne còn cho rằng cô nàng sinh ra là để đóng Võ Như Ý.

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Phạm Băng Băng xinh đẹp xuất sắc trong Võ Mỵ Nương Truyền Kỳ - Ảnh: Internet

Võ Mỵ Nương Truyền Kỳ kể về năm Trinh Quán thứ 11, Võ Như Ý (Phạm Băng Băng) bước vào chốn hậu cung nhà Đại Đường. Nàng lọt vào mắt xanh của Đường Thái Tông, được ân sủng phong làm Võ tài nhân, tên gọi Võ Mỵ Nương. Vì lời đồn nữ nhân họ Võ sẽ làm triều Đường diệt vong mà từng bước đi của nàng nơi hậu cung đều như giẫm gai nhọn. Ở bên Thái Tông từ năm nàng mới 14 tuổi, 12 năm sau khi Thái Tông băng hà nàng lại trở thành sủng phi của Đường Cao Tông Lý Trị. Võ Mỵ Nương ẩn nhẫn, từng bước giành lấy quyền lực, bước lên ngôi vị cao nhất hậu cung. Sau Võ Mỵ Nương thâu tóm quyền lực, nhiếp chính và trở thành Nữ hoàng đế đầu tiên của Trung Quốc.

Thân hình mảnh mai của Phạm Băng Băng bất ngờ khiến netizen chia ra 2 luồng ý kiến trái chiều

Thân hình mảnh mai của Phạm Băng Băng bất ngờ khiến netizen chia ra 2 luồng ý kiến trái chiều

Dù đã rời khỏi Cbiz nhưng Phạm Băng Băng vẫn luôn là tâm điểm mỗi khi xuất hiện.

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Từ khóa:   Phạm Băng Băng Tôn Lệ sao Châu Á sao Hoa ngữ Phim Hoa Ngữ hay

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