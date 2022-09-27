Phạm Băng Băng khí chất ngút trời, chễm chệ ngồi hàng ghế đầu tại Tuần lễ thời trang Thượng Hải 2022

Biết được Phạm Băng Băng sẽ tham dự Tuần lễ thời trang Thượng Hải 2022, người hâm mộ của cô đã vây kín xung quanh khu vực tổ chức. Vì có quá nhiều người mong đợi được nhìn thấy Phạm gia, ban tổ chức sự kiện này đã phải điều động nhiều nhân viên an ninh để giữ gìn trật tự và bảo vệ cô.

Trang 163 đưa tin, vừa qua Phạm Băng Băng đã xuất hiện tại Tuần lễ thời trang Thượng Hải 2022. Với vai trò là khách mời hạn VIP, nữ minh tinh được ngồi ngay hàng ghế đầu và trở thành tâm điểm tại sự kiện này.

Trong hai đêm vừa qua của Tuần lễ thời trang Thượng Hải 2022, Phạm Băng Băng luôn xuất hiện với vẻ ngoài thời thượng, thanh lịch và đầy sang trọng. Dù là ở các hình ảnh chưa qua chỉnh sửa, người đẹp họ Phạm vẫn khiến netizen "giật mình" vì quá kiều diễm và khí chất, không khó để hiểu lý do cô được mệnh danh là "ngôi sao thời trang" hàng đầu Trung Quốc.

Sina đánh giá, trong C-biz, ít có minh tinh nào sở hữu nhan sắc lộng lẫy, thần thái đậm chất riêng như Phạm Băng Băng. Khi tham dự vào các sự kiện, cô luôn đảm bảo bản thân xuất hiện với diện mạo chỉn chu nhất. Cũng bởi vì vậy, Phạm gia được xem như "nữ hoàng thảm đỏ" và luôn là tâm điểm ánh nhìn.

Trong hai đêm vừa qua của Tuần lễ thời trang Thượng Hải 2022, Phạm Băng Băng luôn xuất hiện với vẻ ngoài thời thượng, thanh lịch và đầy sang trọng - Ảnh: Internet

Sau nhiều năm "sống ẩn" vì ồn ào trốn thuế từng gây chấn động làng giải trí, Phạm Băng Băng hiện đang có những bước đầu quay lại showbiz. Tuy nhiên, việc trở lại đỉnh cao danh tiếng như xưa là vô cùng khó, vì vậy nữ diễn viên tập trung chủ yếu vào việc phát triển thương hiệu mỹ phẩm của mình và xuất hiện trên các ấn phẩm thời trang.